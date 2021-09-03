https://ria.ru/20210903/norkin-1748588355.html

Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз

Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз - РИА Новости, 03.09.2021

Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз

Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз. В своем Instagram он выложил фотографию из ЗАГСа. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:20

2021-09-03T18:20

2021-09-03T18:20

шоубиз

андрей норкин

знаменитости

юлия норкина

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз. В своем Instagram он выложил фотографию из ЗАГСа.В публикации видно, как пара обменивается кольцами и целуется. О новоиспеченной супруге ведущего пока известно мало.С первой женой Юлией Норкин прожил в браке почти 30 лет. Она умерла год назад от инфаркта. Многие пользователи социальной сети посчитали, что телеведущий слишком рано решился на второй брак.Телеведущий не первый раз сталкивается с критикой в свой адрес. Ранее пользователи Сети писали ему негативные сообщения по поводу фотографий с похорон первой жены.

https://ria.ru/20210827/norki-1747565877.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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