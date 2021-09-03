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Шоубиз
https://ria.ru/20210903/norkin-1748588355.html
Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз
Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз - РИА Новости, 03.09.2021
Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз
Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз. В своем Instagram он выложил фотографию из ЗАГСа. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:20
2021-09-03T18:20
шоубиз
андрей норкин
знаменитости
юлия норкина
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз. В своем Instagram он выложил фотографию из ЗАГСа.В публикации видно, как пара обменивается кольцами и целуется. О новоиспеченной супруге ведущего пока известно мало.С первой женой Юлией Норкин прожил в браке почти 30 лет. Она умерла год назад от инфаркта. Многие пользователи социальной сети посчитали, что телеведущий слишком рано решился на второй брак.Телеведущий не первый раз сталкивается с критикой в свой адрес. Ранее пользователи Сети писали ему негативные сообщения по поводу фотографий с похорон первой жены.
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андрей норкин, знаменитости, юлия норкина
18:20 03.09.2021
 

Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз

© РИА Новости / Алексей ДружининТелеведущий Андрей Норкин
Телеведущий Андрей Норкин - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз. В своем Instagram он выложил фотографию из ЗАГСа.
В публикации видно, как пара обменивается кольцами и целуется. О новоиспеченной супруге ведущего пока известно мало.
С первой женой Юлией Норкин прожил в браке почти 30 лет. Она умерла год назад от инфаркта. Многие пользователи социальной сети посчитали, что телеведущий слишком рано решился на второй брак.

"Мог бы и повременить чуток для приличия. Хотя бы не выставлять напоказ", – написали в одном из комментариев.

Телеведущий не первый раз сталкивается с критикой в свой адрес. Ранее пользователи Сети писали ему негативные сообщения по поводу фотографий с похорон первой жены.
Кадр из программы Место встречи
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ШоубизАндрей НоркинЗнаменитостиЮлия Норкина
 
 
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