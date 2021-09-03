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Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз
Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз - РИА Новости, 03.09.2021
Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз
Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз. В своем Instagram он выложил фотографию из ЗАГСа. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:20
2021-09-03T18:20
2021-09-03T18:20
шоубиз
андрей норкин
знаменитости
юлия норкина
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз. В своем Instagram он выложил фотографию из ЗАГСа.В публикации видно, как пара обменивается кольцами и целуется. О новоиспеченной супруге ведущего пока известно мало.С первой женой Юлией Норкин прожил в браке почти 30 лет. Она умерла год назад от инфаркта. Многие пользователи социальной сети посчитали, что телеведущий слишком рано решился на второй брак.Телеведущий не первый раз сталкивается с критикой в свой адрес. Ранее пользователи Сети писали ему негативные сообщения по поводу фотографий с похорон первой жены.
https://ria.ru/20210827/norki-1747565877.html
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андрей норкин, знаменитости, юлия норкина