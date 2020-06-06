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2020-06-06T07:59
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Умерла журналистка Юлия Норкина
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РИА Новости

Умерла журналистка Юлия Норкина

01:16 06.06.2020 (обновлено: 07:59 06.06.2020)
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© КП/Владимир ВеленгуринЮлия Норкина
Юлия Норкина
© КП/Владимир Веленгурин
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Умерла журналистка Юлия Норкина, сообщил в своем фейсбуке ее супруг, телеведущий Андрей Норкин.
"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей", — написал он.
Прощание пройдет сегодня в подмосковном Пушкино на Новодеревенском кладбище.
Норкиной было 52 года, она вела программы на радио и телевидении.

"Не успели спасти"

Причиной смерти Юлии Норкиной, по словам ее друга Евгения Спицына, стал инфаркт.
Спицын уточнил, что в последнее время журналистка переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.

"Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти", — рассказал он "Комсомольской правде".

"Просто невероятная женщина"

Певица и писательница Наталья Штурм рассказала газете "Московский Комсомолец", что смерть Норкиной ее шокировала.
"Юлия — удивительное явление в нашей телевизионной журналистике. Просто невероятная женщина", — отметила Штурм.
По словам артистки, от радиоведущей исходила невероятная энергетика, она умела четко и профессионально формулировать свои мысли и выступала по остросоциальным темам.
Штурм добавила, что у Норкиной был довольно жесткий характер, но она всегда отстаивала правду.
"Для меня было честью сниматься с ней в одном эфире", — подчеркнула певица.
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Юлия НоркинаАндрей НоркинПушкино
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