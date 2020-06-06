МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Умерла журналистка Юлия Норкина, сообщил в своем Умерла журналистка Юлия Норкина, сообщил в своем фейсбуке ее супруг, телеведущий Андрей Норкин

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей", — написал он.

Прощание пройдет сегодня в подмосковном Пушкино на Новодеревенском кладбище.

Норкиной было 52 года, она вела программы на радио и телевидении.

"Не успели спасти"

Причиной смерти Юлии Норкиной, по словам ее друга Евгения Спицына, стал инфаркт.

Спицын уточнил, что в последнее время журналистка переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.

"Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти", — рассказал он "Комсомольской правде".

"Просто невероятная женщина"

Певица и писательница Наталья Штурм рассказала газете " Московский Комсомолец ", что смерть Норкиной ее шокировала.

"Юлия — удивительное явление в нашей телевизионной журналистике. Просто невероятная женщина", — отметила Штурм.

По словам артистки, от радиоведущей исходила невероятная энергетика, она умела четко и профессионально формулировать свои мысли и выступала по остросоциальным темам.

Штурм добавила, что у Норкиной был довольно жесткий характер, но она всегда отстаивала правду.