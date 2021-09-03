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В НАТО заявили, что сохраняют каналы связи с Россией открытыми
В НАТО заявили, что сохраняют каналы связи с Россией открытыми - РИА Новости, 03.09.2021
В НАТО заявили, что сохраняют каналы связи с Россией открытыми
НАТО в связи с учениями "Запад-2021" сохраняет взвешенную позицию, каналы связи с Россией остаются открыты, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:01
2021-09-03T16:01
2021-09-03T16:01
в мире
белоруссия
нато
оана лунгеску
россия
"запад-2021" (военные учения)
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. НАТО в связи с учениями "Запад-2021" сохраняет взвешенную позицию, каналы связи с Россией остаются открыты, заявила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску."Как всегда, НАТО остается бдительной, сохраняя при этом уравновешенную и взвешенную позицию. Мы оставляем открытыми каналы связи с Россией в соответствии с нашим комбинированным подходом, сочетающим сдерживание и оборону с диалогом", - сказала собеседница агентства.Практическая фаза совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В учениях примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Почти 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы в Белоруссии.
https://ria.ru/20210805/zapad-2021-1744466690.html
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в мире, белоруссия, нато, оана лунгеску, россия, "запад-2021" (военные учения)
В НАТО заявили, что сохраняют каналы связи с Россией открытыми
Представитель НАТО Лунгеску: НАТО оставляет открытыми каналы связи с Россией