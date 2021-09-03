https://ria.ru/20210903/nato-1748580114.html

В НАТО заявили, что сохраняют каналы связи с Россией открытыми

В НАТО заявили, что сохраняют каналы связи с Россией открытыми - РИА Новости, 03.09.2021

В НАТО заявили, что сохраняют каналы связи с Россией открытыми

НАТО в связи с учениями "Запад-2021" сохраняет взвешенную позицию, каналы связи с Россией остаются открыты, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:01

2021-09-03T16:01

2021-09-03T16:01

в мире

белоруссия

нато

оана лунгеску

россия

"запад-2021" (военные учения)

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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. НАТО в связи с учениями "Запад-2021" сохраняет взвешенную позицию, каналы связи с Россией остаются открыты, заявила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску."Как всегда, НАТО остается бдительной, сохраняя при этом уравновешенную и взвешенную позицию. Мы оставляем открытыми каналы связи с Россией в соответствии с нашим комбинированным подходом, сочетающим сдерживание и оборону с диалогом", - сказала собеседница агентства.Практическая фаза совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В учениях примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Почти 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы в Белоруссии.

https://ria.ru/20210805/zapad-2021-1744466690.html

белоруссия

россия

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в мире, белоруссия, нато, оана лунгеску, россия, "запад-2021" (военные учения)