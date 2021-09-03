15:57 03.09.2021 (обновлено: 16:01 03.09.2021)
НАТО призвала Россию и Белоруссию "действовать предсказуемо"
Представитель НАТО Лунгеску: Россия и Белоруссия должны действовать предсказуемо
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. НАТО с связи с учениями "Запад-2021" призвала Россию и Белоруссию действовать предсказуемо, чтобы снизить риски инцидентов на границах альянса, сообщила РИА Новости официальный представитель блока Оана Лунгеску.
"Все страны имеют право тренировать свои вооруженные силы, но необходимо также соблюдать обязательства по транспарентности… Мы призываем Россию и Белоруссию действовать предсказуемым и прозрачным образом в соответствии с международными обязательствами. Это особенно важно, чтобы снизить риски и избежать любых инцидентов и несчастных случаев в ситуации, когда вдоль наших границ усиливается военная активность", - сказала Лунгеску.
Практическая фаза совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В учениях примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Почти 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы в Белоруссии.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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