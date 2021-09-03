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В Германии назвали препятствия для вступления Украины в НАТО
В Германии назвали препятствия для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 03.09.2021
В Германии назвали препятствия для вступления Украины в НАТО
Конфликт в Донбассе и наличие там неподконтрольной Киеву территории мешает стране вступить в НАТО, считает посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:45
2021-09-03T16:17
в мире
украина
германия
нато
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КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Конфликт в Донбассе и наличие там неподконтрольной Киеву территории мешает стране вступить в НАТО, считает посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.При этом глава украинского представительства альянса Александр Винников ранее высказал противоположное мнение. По его словам, в Североатлантическом договоре нет нормы, которая бы запрещала членство в НАТО страны, где идут боевые действия."Факт остается фактом: есть военный конфликт на Украине. Это всегда сложно для НАТО — принимать новые страны, где есть такие конфликты", — пояснила Фельдгаузен в интервью сайту "Телевизионной службы новостей" (ТСН).Она добавила, что вступить в альянс Киеву также не позволяет возвращение Крыма в состав России.Вместе с тем, по мнению посла, Украина имеет все инструменты, чтобы двигаться в направлении к НАТО. Как отметила дипломат, ей бы очень хотелось, чтобы Киев получил план действий по членству (ПДЧ) на Вильнюсском саммите в 2023 году.В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом отметил, что тот поддерживает североатлантические стремления Киева.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210831/ukraina-1748033365.html
https://ria.ru/20210902/kontrmery-1748355374.html
https://ria.ru/20210825/ukraina-1747169124.html
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в мире, украина, германия, нато
14:45 03.09.2021 (обновлено: 16:17 03.09.2021)
 
В Германии назвали препятствия для вступления Украины в НАТО

Посол Германии в Киеве: конфликт в Донбассе препятствует вступлению Украины в НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Конфликт в Донбассе и наличие там неподконтрольной Киеву территории мешает стране вступить в НАТО, считает посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.
При этом глава украинского представительства альянса Александр Винников ранее высказал противоположное мнение. По его словам, в Североатлантическом договоре нет нормы, которая бы запрещала членство в НАТО страны, где идут боевые действия.
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"Факт остается фактом: есть военный конфликт на Украине. Это всегда сложно для НАТО — принимать новые страны, где есть такие конфликты", — пояснила Фельдгаузен в интервью сайту "Телевизионной службы новостей" (ТСН).
Она добавила, что вступить в альянс Киеву также не позволяет возвращение Крыма в состав России.
Вместе с тем, по мнению посла, Украина имеет все инструменты, чтобы двигаться в направлении к НАТО. Как отметила дипломат, ей бы очень хотелось, чтобы Киев получил план действий по членству (ПДЧ) на Вильнюсском саммите в 2023 году.
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Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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