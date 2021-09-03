14:45 03.09.2021 (обновлено: 16:17 03.09.2021)
В Германии назвали препятствия для вступления Украины в НАТО
Посол Германии в Киеве: конфликт в Донбассе препятствует вступлению Украины в НАТО
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Конфликт в Донбассе и наличие там неподконтрольной Киеву территории мешает стране вступить в НАТО, считает посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.
При этом глава украинского представительства альянса Александр Винников ранее высказал противоположное мнение. По его словам, в Североатлантическом договоре нет нормы, которая бы запрещала членство в НАТО страны, где идут боевые действия.
"Факт остается фактом: есть военный конфликт на Украине. Это всегда сложно для НАТО — принимать новые страны, где есть такие конфликты", — пояснила Фельдгаузен в интервью сайту "Телевизионной службы новостей" (ТСН).
Она добавила, что вступить в альянс Киеву также не позволяет возвращение Крыма в состав России.
Вместе с тем, по мнению посла, Украина имеет все инструменты, чтобы двигаться в направлении к НАТО. Как отметила дипломат, ей бы очень хотелось, чтобы Киев получил план действий по членству (ПДЧ) на Вильнюсском саммите в 2023 году.
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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом отметил, что тот поддерживает североатлантические стремления Киева.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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