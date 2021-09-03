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В Минске не исключили вытеснение мигрантов из ЕС в Белоруссию
В Минске не исключили вытеснение мигрантов из ЕС в Белоруссию - РИА Новости, 03.09.2021
В Минске не исключили вытеснение мигрантов из ЕС в Белоруссию
Латвия, Литва и Польша не предоставляют доказательств попадания нелегалов в ЕС с территории Белоруссии, поэтому есть основания предполагать, что в вытесняемых... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:47
2021-09-03T10:07
в мире
белоруссия
евросоюз
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Латвия, Литва и Польша не предоставляют доказательств попадания нелегалов в ЕС с территории Белоруссии, поэтому есть основания предполагать, что в вытесняемых группах беженцев могут быть люди, попавшие в Евросоюз другими путями, например балканским и средиземноморским, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию."Сопредельные страны не предоставляют доказательств того, что нарушение границы мигрантами произошло с территории Беларуси. Соответственно, есть основания предполагать, что в вытесняемых в Беларусь группах могут быть мигранты, попавшие в страны ЕС с любых направлений – балканским, средиземноморским путем и так далее. Такую ситуацию нельзя исключать, потому что фактов, что эти лица попали в ЕС из Беларуси, нам не предоставляют", - сказал Подлинев.Он также заявил, что "из выявляемых в настоящее время попыток вытеснения групп беженцев в Беларусь с территории сопредельных стран ЕС порядка двух третей – это как раз организованный подвоз мигрантов (силовиками сопредельных стран – ред.) на приграничную территорию и непосредственно к границе с Беларусью". "При этом сами мигранты об этом рассказывают, о применении к ним на сопредельной территории физической силы. Это все у нас задокументировано, мы готовы предоставить факты", - подчеркнул собеседник.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, евросоюз
09:47 03.09.2021 (обновлено: 10:07 03.09.2021)
 
В Минске не исключили вытеснение мигрантов из ЕС в Белоруссию

Замглавы погранкомитета Белоруссии Подлинев: не исключаем вытеснение мигрантов из ЕС

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Латвия, Литва и Польша не предоставляют доказательств попадания нелегалов в ЕС с территории Белоруссии, поэтому есть основания предполагать, что в вытесняемых группах беженцев могут быть люди, попавшие в Евросоюз другими путями, например балканским и средиземноморским, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
"Сопредельные страны не предоставляют доказательств того, что нарушение границы мигрантами произошло с территории Беларуси. Соответственно, есть основания предполагать, что в вытесняемых в Беларусь группах могут быть мигранты, попавшие в страны ЕС с любых направлений – балканским, средиземноморским путем и так далее. Такую ситуацию нельзя исключать, потому что фактов, что эти лица попали в ЕС из Беларуси, нам не предоставляют", - сказал Подлинев.
Он также заявил, что "из выявляемых в настоящее время попыток вытеснения групп беженцев в Беларусь с территории сопредельных стран ЕС порядка двух третей – это как раз организованный подвоз мигрантов (силовиками сопредельных стран – ред.) на приграничную территорию и непосредственно к границе с Беларусью". "При этом сами мигранты об этом рассказывают, о применении к ним на сопредельной территории физической силы. Это все у нас задокументировано, мы готовы предоставить факты", - подчеркнул собеседник.
Читайте полный текст интервью >>>
Польские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 15:47
Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
 
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