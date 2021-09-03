https://ria.ru/20210903/migranty-1748484481.html

В Минске не исключили вытеснение мигрантов из ЕС в Белоруссию

В Минске не исключили вытеснение мигрантов из ЕС в Белоруссию - РИА Новости, 03.09.2021

В Минске не исключили вытеснение мигрантов из ЕС в Белоруссию

Латвия, Литва и Польша не предоставляют доказательств попадания нелегалов в ЕС с территории Белоруссии, поэтому есть основания предполагать, что в вытесняемых... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:47

2021-09-03T09:47

2021-09-03T10:07

в мире

белоруссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206029_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_bcda07f7137f36fee1d23327373613c6.jpg

МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Латвия, Литва и Польша не предоставляют доказательств попадания нелегалов в ЕС с территории Белоруссии, поэтому есть основания предполагать, что в вытесняемых группах беженцев могут быть люди, попавшие в Евросоюз другими путями, например балканским и средиземноморским, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию."Сопредельные страны не предоставляют доказательств того, что нарушение границы мигрантами произошло с территории Беларуси. Соответственно, есть основания предполагать, что в вытесняемых в Беларусь группах могут быть мигранты, попавшие в страны ЕС с любых направлений – балканским, средиземноморским путем и так далее. Такую ситуацию нельзя исключать, потому что фактов, что эти лица попали в ЕС из Беларуси, нам не предоставляют", - сказал Подлинев.Он также заявил, что "из выявляемых в настоящее время попыток вытеснения групп беженцев в Беларусь с территории сопредельных стран ЕС порядка двух третей – это как раз организованный подвоз мигрантов (силовиками сопредельных стран – ред.) на приграничную территорию и непосредственно к границе с Беларусью". "При этом сами мигранты об этом рассказывают, о применении к ним на сопредельной территории физической силы. Это все у нас задокументировано, мы готовы предоставить факты", - подчеркнул собеседник.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210902/chp-1748382130.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, евросоюз