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В Минске оценили ситуацию с нелегальными мигрантами на границе
В Минске оценили ситуацию с нелегальными мигрантами на границе - РИА Новости, 03.09.2021
В Минске оценили ситуацию с нелегальными мигрантами на границе
Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что ожидаемый поток беженцев из Афганистана осложнит ситуацию... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:48
2021-09-03T08:48
в мире
талибан
белоруссия
афганистан
мигранты
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что ожидаемый поток беженцев из Афганистана осложнит ситуацию с нелегальной миграцией через белорусскую территорию, при этом под видом беженцев могут перемещаться экстремисты.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане."Думаю, это отразится на ситуации с нелегальной миграцией через Беларусь. В целом, предпосылками тому, что беженцы следуют через территорию Беларуси, является заявление ЕС о готовности принять граждан из регионов, где ведутся боевые действия, на свою территорию", - сказал Подлинев в интервью РИА Новости.Он отметил, что сейчас наблюдается "первая волна" беженцев из Афганистана – тех, кто сотрудничал с западными странами, поэтому туда они и стремятся попасть. "Мы понимаем, что поток граждан Афганистана в Европу, в том числе и через Беларусь, увеличится. Этому способствует и открытость границ между странами СНГ. Надо ожидать, что в Афганистане могут быть очаги сопротивления талибам, что может привести к гражданской войне и новой волне беженцев из этой страны в последующем", - продолжил собеседник.Подлинев прогнозирует, что "ситуация, связанная с беженцами из этой страны, будет осложняться". "С этим могут быть связаны и риски сопутствующих преступлений – незаконный оборот оружия и наркотиков, распространение идей радикального исламизма, передвижение в потоке беженцев экстремистов и террористов на территорию того же ЕС", - сказал замглавы комитета.Он рассказал, что тема беженцев из Афганистана уже поднимается и в рамках взаимодействия пограничных служб стран СНГ, идет обмен информацией о ситуации на границах. "Мы ожидаем, что поток граждан Афганистана, наравне с гражданами Ирака, Сомали и других нестабильных государств, увеличится. Будем принимать соответствующие меры вместе с представителями иных органов силового блока по выявлению в этом потоке беженцев граждан, которые будут проникать в Беларусь незаконно", - подчеркнул Подлинев.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210903/belorussiya-1748473546.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/polsha-1748394007.html
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в мире, талибан, белоруссия, афганистан, мигранты
08:48 03.09.2021
 
В Минске оценили ситуацию с нелегальными мигрантами на границе

Замглавы погранкомитета Белоруссии Подлинев: ситуация с мигрантами может ухудшиться

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что ожидаемый поток беженцев из Афганистана осложнит ситуацию с нелегальной миграцией через белорусскую территорию, при этом под видом беженцев могут перемещаться экстремисты.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
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"Думаю, это отразится на ситуации с нелегальной миграцией через Беларусь. В целом, предпосылками тому, что беженцы следуют через территорию Беларуси, является заявление ЕС о готовности принять граждан из регионов, где ведутся боевые действия, на свою территорию", - сказал Подлинев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что сейчас наблюдается "первая волна" беженцев из Афганистана – тех, кто сотрудничал с западными странами, поэтому туда они и стремятся попасть. "Мы понимаем, что поток граждан Афганистана в Европу, в том числе и через Беларусь, увеличится. Этому способствует и открытость границ между странами СНГ. Надо ожидать, что в Афганистане могут быть очаги сопротивления талибам, что может привести к гражданской войне и новой волне беженцев из этой страны в последующем", - продолжил собеседник.
Подлинев прогнозирует, что "ситуация, связанная с беженцами из этой страны, будет осложняться". "С этим могут быть связаны и риски сопутствующих преступлений – незаконный оборот оружия и наркотиков, распространение идей радикального исламизма, передвижение в потоке беженцев экстремистов и террористов на территорию того же ЕС", - сказал замглавы комитета.
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Он рассказал, что тема беженцев из Афганистана уже поднимается и в рамках взаимодействия пограничных служб стран СНГ, идет обмен информацией о ситуации на границах. "Мы ожидаем, что поток граждан Афганистана, наравне с гражданами Ирака, Сомали и других нестабильных государств, увеличится. Будем принимать соответствующие меры вместе с представителями иных органов силового блока по выявлению в этом потоке беженцев граждан, которые будут проникать в Беларусь незаконно", - подчеркнул Подлинев.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
В миреТалибанБелоруссияАфганистанМигранты
 
 
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