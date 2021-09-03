https://ria.ru/20210903/migranty-1748476617.html

В Минске оценили ситуацию с нелегальными мигрантами на границе

В Минске оценили ситуацию с нелегальными мигрантами на границе - РИА Новости, 03.09.2021

В Минске оценили ситуацию с нелегальными мигрантами на границе

Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что ожидаемый поток беженцев из Афганистана осложнит ситуацию... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:48

2021-09-03T08:48

2021-09-03T08:48

в мире

талибан

белоруссия

афганистан

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206029_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_bcda07f7137f36fee1d23327373613c6.jpg

МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что ожидаемый поток беженцев из Афганистана осложнит ситуацию с нелегальной миграцией через белорусскую территорию, при этом под видом беженцев могут перемещаться экстремисты.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане."Думаю, это отразится на ситуации с нелегальной миграцией через Беларусь. В целом, предпосылками тому, что беженцы следуют через территорию Беларуси, является заявление ЕС о готовности принять граждан из регионов, где ведутся боевые действия, на свою территорию", - сказал Подлинев в интервью РИА Новости.Он отметил, что сейчас наблюдается "первая волна" беженцев из Афганистана – тех, кто сотрудничал с западными странами, поэтому туда они и стремятся попасть. "Мы понимаем, что поток граждан Афганистана в Европу, в том числе и через Беларусь, увеличится. Этому способствует и открытость границ между странами СНГ. Надо ожидать, что в Афганистане могут быть очаги сопротивления талибам, что может привести к гражданской войне и новой волне беженцев из этой страны в последующем", - продолжил собеседник.Подлинев прогнозирует, что "ситуация, связанная с беженцами из этой страны, будет осложняться". "С этим могут быть связаны и риски сопутствующих преступлений – незаконный оборот оружия и наркотиков, распространение идей радикального исламизма, передвижение в потоке беженцев экстремистов и террористов на территорию того же ЕС", - сказал замглавы комитета.Он рассказал, что тема беженцев из Афганистана уже поднимается и в рамках взаимодействия пограничных служб стран СНГ, идет обмен информацией о ситуации на границах. "Мы ожидаем, что поток граждан Афганистана, наравне с гражданами Ирака, Сомали и других нестабильных государств, увеличится. Будем принимать соответствующие меры вместе с представителями иных органов силового блока по выявлению в этом потоке беженцев граждан, которые будут проникать в Беларусь незаконно", - подчеркнул Подлинев.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210903/belorussiya-1748473546.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/polsha-1748394007.html

белоруссия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, белоруссия, афганистан, мигранты