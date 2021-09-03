07:09 03.09.2021 (обновлено: 09:40 03.09.2021)
"Роботизированная Красная армия": в Британии оценили российский "Маркер"
Британский журналист: робот "Маркер" позволит выйти на новый уровень развития технологий
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Испытания нового российского робота "Маркер" позволяют выйти на новый уровень развития беспилотных технологий, такое мнение в своей статье в Forbes выразил британский журналист Дэвид Хамблинг.
Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ), "Маркер" на тестах в Челябинской области самостоятельно прошел 100 километров, совершив патрулирование границ населенного пункта. В это же время его коллега тренировался выпускать рой беспилотников.
Как заявил изданию Сэмюэль Бендетт, эксперт по российским беспилотным системам, "Маркер" представляет собой демонстратор технологий, который позволяет оценивать используемые технологии и системы, а также экспериментировать с различными подходами к созданию функционального беспилотного наземного аппарата.
""Маркер" в какой-то момент будет протестирован с боевыми беспилотниками и дронами-камикадзе", - предположил Бендетт, отметив, что Россия ранее проводила опыты по совместному применению других роботизированных аппаратов с БПЛА.
По его словам, благодаря модульной системе разные производители смогут предлагать новые технологии, которые будут впоследствии тестироваться. При этом Минобороны России активно прорабатывает интеграцию беспилотных и роботизированных систем в войска, указал Бендетт.
Как пишет Хамблинг, ключевое различие между Россией и США в вопросе разработки беспилотников заключается в том, что Соединенные Штаты, несмотря на разработку наземных роботов последние 40 лет, практически не использовали их при выполнении тех или иных задач. При этом российские военные испытали робот "Уран-9" в Сирии, и, несмотря на выявленные тогда недостатки, извлекли из накопленного опыта уроки.
Автор напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу рассказывал об испытании в Сирии более 320 видов оружия. "Их беспилотные наземные роботы могут быть в Челябинске, но завтра они будут на поле боя - и в результате на следующий день появится улучшенная версия. Похоже, Россия в буквальном смысле делает ставку на агрессивное развитие, стремясь создать роботизированную Красную армию", - заключил Хамблинг.
Проект ФПИ "Маркер" стартовал в марте 2018 года. Главная задача проекта - проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных робототехнических комплексов.