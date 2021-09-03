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Мантуров рассказал о разработке самолета "Байкал" с электродвигателем
Мантуров рассказал о разработке самолета "Байкал" с электродвигателем - РИА Новости, 03.09.2021
Мантуров рассказал о разработке самолета "Байкал" с электродвигателем
Первый экспериментальный полет легкого многоцелевого самолета "Байкал" с электродвигателем может состояться в 2024 году, а серийное производство запущено после... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:09
2021-09-03T08:09
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ан-2
денис мантуров
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
самолет "байкал"
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Первый экспериментальный полет легкого многоцелевого самолета "Байкал" с электродвигателем может состояться в 2024 году, а серийное производство запущено после 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Проект самолёта "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники"."Подняться в воздух, я думаю, что он может как экспериментальное судно в 2024 году. А вот говоря уже о серийном производстве, это будет после 2026-2027 года", - сказал министр.Он также уточнил, что в "Байкале" будет применяться такая система спасения, как парашют для самолета, что уникально для его размера.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201230/samolet-1591570266.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ан-2, денис мантуров, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), самолет "байкал"
08:09 03.09.2021
 
Мантуров рассказал о разработке самолета "Байкал" с электродвигателем

Глава Минпромторга Мантуров: самолет "Байкал" может выйти в серию после 2026 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Первый экспериментальный полет легкого многоцелевого самолета "Байкал" с электродвигателем может состояться в 2024 году, а серийное производство запущено после 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Проект самолёта "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники".
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 13:46
Путин призвал заменить Ан-2 самолетом "Байкал"
"Подняться в воздух, я думаю, что он может как экспериментальное судно в 2024 году. А вот говоря уже о серийном производстве, это будет после 2026-2027 года", - сказал министр.
Он также уточнил, что в "Байкале" будет применяться такая система спасения, как парашют для самолета, что уникально для его размера.
Читайте полный текст интервью >>
Як-40 ЛЛ на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
07:44
Мантуров заявил о возможном оснащении самолета Як-40 водородным двигателем
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ан-2Денис МантуровРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Самолет "Байкал"
 
 
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