https://ria.ru/20210903/manturov-1748472486.html

Мантуров рассказал о разработке самолета "Байкал" с электродвигателем

Мантуров рассказал о разработке самолета "Байкал" с электродвигателем - РИА Новости, 03.09.2021

Мантуров рассказал о разработке самолета "Байкал" с электродвигателем

Первый экспериментальный полет легкого многоцелевого самолета "Байкал" с электродвигателем может состояться в 2024 году, а серийное производство запущено после... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:09

2021-09-03T08:09

2021-09-03T08:09

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ан-2

денис мантуров

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

самолет "байкал"

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Первый экспериментальный полет легкого многоцелевого самолета "Байкал" с электродвигателем может состояться в 2024 году, а серийное производство запущено после 2026 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Проект самолёта "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники"."Подняться в воздух, я думаю, что он может как экспериментальное судно в 2024 году. А вот говоря уже о серийном производстве, это будет после 2026-2027 года", - сказал министр.Он также уточнил, что в "Байкале" будет применяться такая система спасения, как парашют для самолета, что уникально для его размера.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201230/samolet-1591570266.html

https://ria.ru/20210903/dvigatel-1748469342.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ан-2, денис мантуров, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), самолет "байкал"