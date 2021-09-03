Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/manturov-1748463403.html
Денис Мантуров: самолет SuperJet в стиле Aurus – не за горами
Денис Мантуров: самолет SuperJet в стиле Aurus – не за горами - РИА Новости, 03.09.2021
Денис Мантуров: самолет SuperJet в стиле Aurus – не за горами
Восточный экономический форум — это не только обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока, но и презентация технологических достижений... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:50
2021-09-03T10:11
экономика
технологии
интервью
белоруссия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
enel
sukhoi superjet
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_0:0:2448:1377_1920x0_80_0_0_95da31a0871c7311c1fa5f66b7713740.jpg
Восточный экономический форум — это не только обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока, но и презентация технологических достижений российской промышленности. Одно из таких — представленный здесь премиальный автомобиль Aurus, работающий на водороде. О самолетах на электрических и водородных двигателях, коллаборации Aurus и SSJ-100 и разработке отечественных вакцин в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Беседовали Наталия Мирошниченко и Антон Мещеряков.— Денис Валентинович, в стране задан тренд на электродвижение — утверждена концепция развития электротранспорта на ближайшие девять лет. Вместе с этим до конца года истекает срок нулевой пошлины на ввоз электромобилей. В ЕЭК уже поступило предложение Белоруссии о ее продлении до конца 2023 года. Планируете ли поддержать или наоборот — считаете, что повышение ставки до 15% станет стимулом локализации производства электрокаров в РФ?— Ситуация двоякая. Потому что по какой-то номенклатуре мы точно сегодня не производим и не планируем производить год-полтора, а вот через два-три наши автопроизводители уже планируют. Когда я говорю наши — это не значит, что только традиционно российские бренды. Те предприятия, которые разместили здесь производство, соответствуют правилам 719 постановления и считаются российскими. Это и Volkswagen, и Renault, и другие автопроизводители, которые заинтересованы в нашим рынке в зависимости от того, как он будет складываться. Для того, чтобы он сложился, и принята концепция. Во-первых, чтобы сформулировать цели и задачи. Во-вторых, регионам — создать зарядную инфраструктуру. Для производителей это посыл, чтобы к 2030 году 10% из общего объема производства были электроавтомобили. Если все сложить вместе, это дает предпосылки и сигналы как потребителю, так и производителю для того, чтобы ориентироваться на будущее.Сегодня, надо сказать честно, в нашей стране электротранспорт — экзотика. За исключением может быть электрических автобусов. Я уже просто эти цифры называл, они общеизвестны: в Москве сегодня 700 электробусов работает, самый крупный в Европе парк. Хотя, казалось бы, в Европе самый большой парк электроавтомобилей, но не муниципальных, а легковых. Поэтому в зависимости от того, как будут реализовываться основы, заложенные в этой концепции, мы сможем более четко сказать, насколько к 2030 году будет реализуема эта задача. На мой взгляд, по опыту того, как мы двигались по газомоторному топливу, — это все достаточно реализуемо.— То есть я правильно понимаю, что на этапе, пока электромобиль — это экзотика, вы поддерживаете введение нулевых пошлин. Но в перспективе Россия может пересмотреть свою позицию?— Конечно. Потому что право такое есть, и его всегда нужно за собой сохранять. Другой вопрос: есть, например, отрасли, где мы не можем повысить пошлины, потому что уровень связывания в рамках соглашения с ВТО запрещает нам это делать. А здесь как раз такая возможность есть, поэтому мы можем маневрировать в зависимости от того, как будут складываться производственные компоненты.— На этом форуме мы увидели Aurus на водородном двигателе. В каком еще направлении планируете развивать бренд? Возможно, это будет электросамокат или что-то еще?— Электросамокат точно не планируем. Вообще, это небезопасное средство передвижения совсем. Подтверждаю и повторяю. Я просто смотрю на этих людей, мне страшно их жалко, особенно когда по двое катаются, еще и с детьми маленькими.Что касается использования бренда Aurus, я думаю, что по мере его развития и узнаваемости мы продолжим коллаборации. Первую коллаборацию мы начали с "Вертолетами России". Это было продемонстрировано еще в 2019 году: модификация вертолета "Ансат" есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ-100 в коллаборации с Aurus.И у нас же широкая линейка Aurus: это седан, стандартный, удлиненный и лимузин, это минивэн, и вот сейчас мы работаем над завершением сертификации внедорожника. Уже в следующем году мы запустим его серийное производство, также как и по седанам в Алабуге.— Из-за переноса Московского автосалона внедорожник Aurus так и не был представлен. Когда ждать его презентации и на какой площадке?— Я думаю, что это будет весна, посмотрим, где это лучше сделать. Прямо накануне выпуска мы обязательно это сделаем, анонсируем.— В России и в мире продолжается дефицит электронных компонентов, что создает трудности для наших автопроизводителей. По прогнозу министерства, как долго он продлится?— Я думаю, что текущий год точно будет связан с такими перебоями. Боюсь, что в следующему году мы можем быть свидетелями периодических сбоев поставки. А в 2023 году — во, первых, мы сами должны выйти на объемы собственного производства, и наладится ситуация по зарубежным поставкам, вернется производственный цикл, который был нарушен в пандемию.— Денис Валентинович, вы анонсировали, что что в перспективе Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования. Какие категории потребителей могут быть включены в нее дополнительно?— Мы рассматриваем возможность дополнительно включить в нее в следующем году учителей.— На МАКСе с президентом обсуждался вопрос создания самолетов на электро- и водородном двигателях. Уже прорабатывается “Байкал” на электродвигателе, а какой самолет может получить водородный?— Во-первых, в рамках наших НИРов (научно-исследовательская работа — ред) ЦИАМ отрабатывает на летной лаборатории ЯК-40 — собственно, он был представлен как раз на МАКСе — решения по электрическому двигателю, но с охлаждением электрической системы водородом, это первый этап. Второй этап — будет уже использование водорода как топливных элементов для того, чтобы обеспечивать энергетикой электрические самолеты.Потому что все равно, если мы говорим про водородный автомобиль, или про водородный самолет — источником для получения электричества является водород, водородные элементы, а движение — это электрические двигатели. Поэтому сначала нужно отработать до конца конструкцию с электрическими двигателями, а затем уже или параллельно двигаться с точки зрения использования водорода. Это такая длинная программа, которая должна дать результат по технологии, которую можно будет потом использовать в ОКРе (опытно-конструкторская работа — ред.), который должен привести к разработке уже летательных аппаратов на электрических двигателях на водородных элементах.— Продолжая тему водородных технологий, на данный момент кто-то из компаний заинтересован в заключении СПИКа на производство водородных топливных элементов?— Потенциально есть компании, которые в этом заинтересованы…— Например, какие?— Будет неправильно называть, они должны озвучить это сами, а уже по результатам проведенного конкурса мы с вами о них узнаем. Если конкурс будет объявлен в октябре, в ноябре мы с узнаем результаты.— Если вернуться к самолету “Байкал”, в каком году он может подняться в воздух на электрическом двигателе?— Как экспериментальное судно подняться в воздух, я думаю, что он сможет в 2024 году. А о серийном производстве можно будет говорить после 2026-2027 года. На "Байкале" впервые в мире как спасательное средство будет использован парашют, именно на таком размере. Есть легкие летательные аппараты, где уже применяются такие решения, но "Технодинамика" вместе с УЗГой (Уральский завод гражданской авиации) разработали парашютную систему, которую будут устанавливать и обеспечивать 100% безопасность этого самолета. Для чего это делается? Потому что при сегодняшних сертификационных правилах воздушное судно такого размера с одним двигателем может перевозить только девять пассажиров, мы сможем там разместить абсолютно спокойно 14. Это будет коммерчески более эффективный самолет, но нам потребуется внести изменение в летные сертификационные правила, поэтому будем убеждать наших коллег из Минтранса и Росавиации.— Хватит ли у Минпромторга и "Ростеха" средств, чтобы самостоятельно завершить реализацию проекта Checkmate, или же, как пишут в некоторых СМИ, его реализация критически зависит от привлечения финансирования иностранных заказчиков?— Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под проект полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК. Что касается иностранного участия — это не исключается. Для того, чтобы иметь более широкую линейку — потому что мы в основу закладываем одноместный самолет, а иностранные коллеги часто просят двухместное решение, например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнеров. Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами — вопрос актуальности. Мы должны смотреть на рынок, в том числе на зарубежный, но не забывать о том, что у нас есть основной заказчик, который обязательно просматривает эту машину как один из легких истребителей, чтобы в каких-то войсковых частях поставить именно в такой версии. Но, еще раз, это в процессе принятия решения.— В России сейчас разрабатывается совмещенная вакцина против гриппа и коронавируса. Когда ожидаются первые результаты, когда будут клинические испытания?— Думаю, что первые результаты мы сможем увидеть до конца текущего года. Дальше будут продолжены клинические испытания, чтобы запустить продукт в серию.— На "Иннопроме" вы обсуждали с Enel и "Ренова" производство солнечных батарей в России. Достигнуты какие-либо договоренности по этому вопросу?— Коллеги общаются, находятся в процессе, так быстро проекты не начинаются. Тем более, что Enel является одним из крупных игроков и на российском рынке по альтернативной энергетике, в частности, по солнечным батареям, и "Ренова" является крупным производителем данной продукции. Надеюсь, что, по крайней мере, те солнечные парки, которые будет развивать Enel в России, будут использовать наши батареи "Хевел".
https://ria.ru/20210903/checkmate-1748450780.html
https://ria.ru/20210902/kitay-1748292708.html
https://ria.ru/20210824/kuzgtu-1746865907.html
https://ria.ru/20210903/stroitelstvo-1748461699.html
https://ria.ru/20210902/kodzuki-1748356035.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_217:0:2448:1673_1920x0_80_0_0_84b874444cb2516bfd78317254946497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, интервью, белоруссия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), enel , sukhoi superjet, денис мантуров, уральский завод гражданской авиации, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:50 03.09.2021 (обновлено: 10:11 03.09.2021)
 

Денис Мантуров: самолет SuperJet в стиле Aurus – не за горами

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Восточный экономический форум — это не только обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока, но и презентация технологических достижений российской промышленности. Одно из таких — представленный здесь премиальный автомобиль Aurus, работающий на водороде. О самолетах на электрических и водородных двигателях, коллаборации Aurus и SSJ-100 и разработке отечественных вакцин в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Беседовали Наталия Мирошниченко и Антон Мещеряков.
— Денис Валентинович, в стране задан тренд на электродвижение — утверждена концепция развития электротранспорта на ближайшие девять лет. Вместе с этим до конца года истекает срок нулевой пошлины на ввоз электромобилей. В ЕЭК уже поступило предложение Белоруссии о ее продлении до конца 2023 года. Планируете ли поддержать или наоборот — считаете, что повышение ставки до 15% станет стимулом локализации производства электрокаров в РФ?
— Ситуация двоякая. Потому что по какой-то номенклатуре мы точно сегодня не производим и не планируем производить год-полтора, а вот через два-три наши автопроизводители уже планируют. Когда я говорю наши — это не значит, что только традиционно российские бренды. Те предприятия, которые разместили здесь производство, соответствуют правилам 719 постановления и считаются российскими. Это и Volkswagen, и Renault, и другие автопроизводители, которые заинтересованы в нашим рынке в зависимости от того, как он будет складываться. Для того, чтобы он сложился, и принята концепция. Во-первых, чтобы сформулировать цели и задачи. Во-вторых, регионам — создать зарядную инфраструктуру. Для производителей это посыл, чтобы к 2030 году 10% из общего объема производства были электроавтомобили. Если все сложить вместе, это дает предпосылки и сигналы как потребителю, так и производителю для того, чтобы ориентироваться на будущее.
Презентация нового военного самолета Checkmate
03:06Новое оружие России
Россия создаст истребитель Checkmate за свой счет
Сегодня, надо сказать честно, в нашей стране электротранспорт — экзотика. За исключением может быть электрических автобусов. Я уже просто эти цифры называл, они общеизвестны: в Москве сегодня 700 электробусов работает, самый крупный в Европе парк. Хотя, казалось бы, в Европе самый большой парк электроавтомобилей, но не муниципальных, а легковых. Поэтому в зависимости от того, как будут реализовываться основы, заложенные в этой концепции, мы сможем более четко сказать, насколько к 2030 году будет реализуема эта задача. На мой взгляд, по опыту того, как мы двигались по газомоторному топливу, — это все достаточно реализуемо.
— То есть я правильно понимаю, что на этапе, пока электромобиль — это экзотика, вы поддерживаете введение нулевых пошлин. Но в перспективе Россия может пересмотреть свою позицию?
— Конечно. Потому что право такое есть, и его всегда нужно за собой сохранять. Другой вопрос: есть, например, отрасли, где мы не можем повысить пошлины, потому что уровень связывания в рамках соглашения с ВТО запрещает нам это делать. А здесь как раз такая возможность есть, поэтому мы можем маневрировать в зависимости от того, как будут складываться производственные компоненты.
— На этом форуме мы увидели Aurus на водородном двигателе. В каком еще направлении планируете развивать бренд? Возможно, это будет электросамокат или что-то еще?
— Электросамокат точно не планируем. Вообще, это небезопасное средство передвижения совсем. Подтверждаю и повторяю. Я просто смотрю на этих людей, мне страшно их жалко, особенно когда по двое катаются, еще и с детьми маленькими.
Что касается использования бренда Aurus, я думаю, что по мере его развития и узнаваемости мы продолжим коллаборации. Первую коллаборацию мы начали с "Вертолетами России". Это было продемонстрировано еще в 2019 году: модификация вертолета "Ансат" есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ-100 в коллаборации с Aurus.
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 09:08
СМИ: в Китае началось производство российско-китайского самолета
И у нас же широкая линейка Aurus: это седан, стандартный, удлиненный и лимузин, это минивэн, и вот сейчас мы работаем над завершением сертификации внедорожника. Уже в следующем году мы запустим его серийное производство, также как и по седанам в Алабуге.
— Из-за переноса Московского автосалона внедорожник Aurus так и не был представлен. Когда ждать его презентации и на какой площадке?
— Я думаю, что это будет весна, посмотрим, где это лучше сделать. Прямо накануне выпуска мы обязательно это сделаем, анонсируем.
— В России и в мире продолжается дефицит электронных компонентов, что создает трудности для наших автопроизводителей. По прогнозу министерства, как долго он продлится?
— Я думаю, что текущий год точно будет связан с такими перебоями. Боюсь, что в следующему году мы можем быть свидетелями периодических сбоев поставки. А в 2023 году — во, первых, мы сами должны выйти на объемы собственного производства, и наладится ситуация по зарубежным поставкам, вернется производственный цикл, который был нарушен в пандемию.
— Денис Валентинович, вы анонсировали, что что в перспективе Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования. Какие категории потребителей могут быть включены в нее дополнительно?
— Мы рассматриваем возможность дополнительно включить в нее в следующем году учителей.
— На МАКСе с президентом обсуждался вопрос создания самолетов на электро- и водородном двигателях. Уже прорабатывается “Байкал” на электродвигателе, а какой самолет может получить водородный?
— Во-первых, в рамках наших НИРов (научно-исследовательская работа — ред) ЦИАМ отрабатывает на летной лаборатории ЯК-40 — собственно, он был представлен как раз на МАКСе — решения по электрическому двигателю, но с охлаждением электрической системы водородом, это первый этап. Второй этап — будет уже использование водорода как топливных элементов для того, чтобы обеспечивать энергетикой электрические самолеты.
Кристаллы металлов - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 03:00Наука
В России создали уникальное сырье для производства композитов
Потому что все равно, если мы говорим про водородный автомобиль, или про водородный самолет — источником для получения электричества является водород, водородные элементы, а движение — это электрические двигатели. Поэтому сначала нужно отработать до конца конструкцию с электрическими двигателями, а затем уже или параллельно двигаться с точки зрения использования водорода. Это такая длинная программа, которая должна дать результат по технологии, которую можно будет потом использовать в ОКРе (опытно-конструкторская работа — ред.), который должен привести к разработке уже летательных аппаратов на электрических двигателях на водородных элементах.
— Продолжая тему водородных технологий, на данный момент кто-то из компаний заинтересован в заключении СПИКа на производство водородных топливных элементов?
— Потенциально есть компании, которые в этом заинтересованы…
— Например, какие?
— Будет неправильно называть, они должны озвучить это сами, а уже по результатам проведенного конкурса мы с вами о них узнаем. Если конкурс будет объявлен в октябре, в ноябре мы с узнаем результаты.
— Если вернуться к самолету “Байкал”, в каком году он может подняться в воздух на электрическом двигателе?
— Как экспериментальное судно подняться в воздух, я думаю, что он сможет в 2024 году. А о серийном производстве можно будет говорить после 2026-2027 года. На "Байкале" впервые в мире как спасательное средство будет использован парашют, именно на таком размере. Есть легкие летательные аппараты, где уже применяются такие решения, но "Технодинамика" вместе с УЗГой (Уральский завод гражданской авиации) разработали парашютную систему, которую будут устанавливать и обеспечивать 100% безопасность этого самолета. Для чего это делается? Потому что при сегодняшних сертификационных правилах воздушное судно такого размера с одним двигателем может перевозить только девять пассажиров, мы сможем там разместить абсолютно спокойно 14. Это будет коммерчески более эффективный самолет, но нам потребуется внести изменение в летные сертификационные правила, поэтому будем убеждать наших коллег из Минтранса и Росавиации.
Павильон Якутия на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
06:28
ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
— Хватит ли у Минпромторга и "Ростеха" средств, чтобы самостоятельно завершить реализацию проекта Checkmate, или же, как пишут в некоторых СМИ, его реализация критически зависит от привлечения финансирования иностранных заказчиков?
— Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под проект полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК. Что касается иностранного участия — это не исключается. Для того, чтобы иметь более широкую линейку — потому что мы в основу закладываем одноместный самолет, а иностранные коллеги часто просят двухместное решение, например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнеров. Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами — вопрос актуальности. Мы должны смотреть на рынок, в том числе на зарубежный, но не забывать о том, что у нас есть основной заказчик, который обязательно просматривает эту машину как один из легких истребителей, чтобы в каких-то войсковых частях поставить именно в такой версии. Но, еще раз, это в процессе принятия решения.
— В России сейчас разрабатывается совмещенная вакцина против гриппа и коронавируса. Когда ожидаются первые результаты, когда будут клинические испытания?
— Думаю, что первые результаты мы сможем увидеть до конца текущего года. Дальше будут продолжены клинические испытания, чтобы запустить продукт в серию.
— На "Иннопроме" вы обсуждали с Enel и "Ренова" производство солнечных батарей в России. Достигнуты какие-либо договоренности по этому вопросу?
— Коллеги общаются, находятся в процессе, так быстро проекты не начинаются. Тем более, что Enel является одним из крупных игроков и на российском рынке по альтернативной энергетике, в частности, по солнечным батареям, и "Ренова" является крупным производителем данной продукции. Надеюсь, что, по крайней мере, те солнечные парки, которые будет развивать Enel в России, будут использовать наши батареи "Хевел".
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 15:00
Тоехиса Кодзуки: надеюсь на развитие сотрудничества РФ и Японии в Арктике
 
ЭкономикаТехнологииИнтервьюБелоруссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)EnelSukhoi SuperjetДенис МантуровУральский завод гражданской авиацииРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
Лента новостейМолния