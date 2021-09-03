https://ria.ru/20210903/manturov-1748463403.html

Денис Мантуров: самолет SuperJet в стиле Aurus – не за горами

Денис Мантуров: самолет SuperJet в стиле Aurus – не за горами - РИА Новости, 03.09.2021

Денис Мантуров: самолет SuperJet в стиле Aurus – не за горами

Восточный экономический форум — это не только обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока, но и презентация технологических достижений... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:50

2021-09-03T06:50

2021-09-03T10:11

экономика

технологии

интервью

белоруссия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

enel

sukhoi superjet

денис мантуров

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Восточный экономический форум — это не только обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока, но и презентация технологических достижений российской промышленности. Одно из таких — представленный здесь премиальный автомобиль Aurus, работающий на водороде. О самолетах на электрических и водородных двигателях, коллаборации Aurus и SSJ-100 и разработке отечественных вакцин в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Беседовали Наталия Мирошниченко и Антон Мещеряков.— Денис Валентинович, в стране задан тренд на электродвижение — утверждена концепция развития электротранспорта на ближайшие девять лет. Вместе с этим до конца года истекает срок нулевой пошлины на ввоз электромобилей. В ЕЭК уже поступило предложение Белоруссии о ее продлении до конца 2023 года. Планируете ли поддержать или наоборот — считаете, что повышение ставки до 15% станет стимулом локализации производства электрокаров в РФ?— Ситуация двоякая. Потому что по какой-то номенклатуре мы точно сегодня не производим и не планируем производить год-полтора, а вот через два-три наши автопроизводители уже планируют. Когда я говорю наши — это не значит, что только традиционно российские бренды. Те предприятия, которые разместили здесь производство, соответствуют правилам 719 постановления и считаются российскими. Это и Volkswagen, и Renault, и другие автопроизводители, которые заинтересованы в нашим рынке в зависимости от того, как он будет складываться. Для того, чтобы он сложился, и принята концепция. Во-первых, чтобы сформулировать цели и задачи. Во-вторых, регионам — создать зарядную инфраструктуру. Для производителей это посыл, чтобы к 2030 году 10% из общего объема производства были электроавтомобили. Если все сложить вместе, это дает предпосылки и сигналы как потребителю, так и производителю для того, чтобы ориентироваться на будущее.Сегодня, надо сказать честно, в нашей стране электротранспорт — экзотика. За исключением может быть электрических автобусов. Я уже просто эти цифры называл, они общеизвестны: в Москве сегодня 700 электробусов работает, самый крупный в Европе парк. Хотя, казалось бы, в Европе самый большой парк электроавтомобилей, но не муниципальных, а легковых. Поэтому в зависимости от того, как будут реализовываться основы, заложенные в этой концепции, мы сможем более четко сказать, насколько к 2030 году будет реализуема эта задача. На мой взгляд, по опыту того, как мы двигались по газомоторному топливу, — это все достаточно реализуемо.— То есть я правильно понимаю, что на этапе, пока электромобиль — это экзотика, вы поддерживаете введение нулевых пошлин. Но в перспективе Россия может пересмотреть свою позицию?— Конечно. Потому что право такое есть, и его всегда нужно за собой сохранять. Другой вопрос: есть, например, отрасли, где мы не можем повысить пошлины, потому что уровень связывания в рамках соглашения с ВТО запрещает нам это делать. А здесь как раз такая возможность есть, поэтому мы можем маневрировать в зависимости от того, как будут складываться производственные компоненты.— На этом форуме мы увидели Aurus на водородном двигателе. В каком еще направлении планируете развивать бренд? Возможно, это будет электросамокат или что-то еще?— Электросамокат точно не планируем. Вообще, это небезопасное средство передвижения совсем. Подтверждаю и повторяю. Я просто смотрю на этих людей, мне страшно их жалко, особенно когда по двое катаются, еще и с детьми маленькими.Что касается использования бренда Aurus, я думаю, что по мере его развития и узнаваемости мы продолжим коллаборации. Первую коллаборацию мы начали с "Вертолетами России". Это было продемонстрировано еще в 2019 году: модификация вертолета "Ансат" есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ-100 в коллаборации с Aurus.И у нас же широкая линейка Aurus: это седан, стандартный, удлиненный и лимузин, это минивэн, и вот сейчас мы работаем над завершением сертификации внедорожника. Уже в следующем году мы запустим его серийное производство, также как и по седанам в Алабуге.— Из-за переноса Московского автосалона внедорожник Aurus так и не был представлен. Когда ждать его презентации и на какой площадке?— Я думаю, что это будет весна, посмотрим, где это лучше сделать. Прямо накануне выпуска мы обязательно это сделаем, анонсируем.— В России и в мире продолжается дефицит электронных компонентов, что создает трудности для наших автопроизводителей. По прогнозу министерства, как долго он продлится?— Я думаю, что текущий год точно будет связан с такими перебоями. Боюсь, что в следующему году мы можем быть свидетелями периодических сбоев поставки. А в 2023 году — во, первых, мы сами должны выйти на объемы собственного производства, и наладится ситуация по зарубежным поставкам, вернется производственный цикл, который был нарушен в пандемию.— Денис Валентинович, вы анонсировали, что что в перспективе Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования. Какие категории потребителей могут быть включены в нее дополнительно?— Мы рассматриваем возможность дополнительно включить в нее в следующем году учителей.— На МАКСе с президентом обсуждался вопрос создания самолетов на электро- и водородном двигателях. Уже прорабатывается “Байкал” на электродвигателе, а какой самолет может получить водородный?— Во-первых, в рамках наших НИРов (научно-исследовательская работа — ред) ЦИАМ отрабатывает на летной лаборатории ЯК-40 — собственно, он был представлен как раз на МАКСе — решения по электрическому двигателю, но с охлаждением электрической системы водородом, это первый этап. Второй этап — будет уже использование водорода как топливных элементов для того, чтобы обеспечивать энергетикой электрические самолеты.Потому что все равно, если мы говорим про водородный автомобиль, или про водородный самолет — источником для получения электричества является водород, водородные элементы, а движение — это электрические двигатели. Поэтому сначала нужно отработать до конца конструкцию с электрическими двигателями, а затем уже или параллельно двигаться с точки зрения использования водорода. Это такая длинная программа, которая должна дать результат по технологии, которую можно будет потом использовать в ОКРе (опытно-конструкторская работа — ред.), который должен привести к разработке уже летательных аппаратов на электрических двигателях на водородных элементах.— Продолжая тему водородных технологий, на данный момент кто-то из компаний заинтересован в заключении СПИКа на производство водородных топливных элементов?— Потенциально есть компании, которые в этом заинтересованы…— Например, какие?— Будет неправильно называть, они должны озвучить это сами, а уже по результатам проведенного конкурса мы с вами о них узнаем. Если конкурс будет объявлен в октябре, в ноябре мы с узнаем результаты.— Если вернуться к самолету “Байкал”, в каком году он может подняться в воздух на электрическом двигателе?— Как экспериментальное судно подняться в воздух, я думаю, что он сможет в 2024 году. А о серийном производстве можно будет говорить после 2026-2027 года. На "Байкале" впервые в мире как спасательное средство будет использован парашют, именно на таком размере. Есть легкие летательные аппараты, где уже применяются такие решения, но "Технодинамика" вместе с УЗГой (Уральский завод гражданской авиации) разработали парашютную систему, которую будут устанавливать и обеспечивать 100% безопасность этого самолета. Для чего это делается? Потому что при сегодняшних сертификационных правилах воздушное судно такого размера с одним двигателем может перевозить только девять пассажиров, мы сможем там разместить абсолютно спокойно 14. Это будет коммерчески более эффективный самолет, но нам потребуется внести изменение в летные сертификационные правила, поэтому будем убеждать наших коллег из Минтранса и Росавиации.— Хватит ли у Минпромторга и "Ростеха" средств, чтобы самостоятельно завершить реализацию проекта Checkmate, или же, как пишут в некоторых СМИ, его реализация критически зависит от привлечения финансирования иностранных заказчиков?— Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под проект полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК. Что касается иностранного участия — это не исключается. Для того, чтобы иметь более широкую линейку — потому что мы в основу закладываем одноместный самолет, а иностранные коллеги часто просят двухместное решение, например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнеров. Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами — вопрос актуальности. Мы должны смотреть на рынок, в том числе на зарубежный, но не забывать о том, что у нас есть основной заказчик, который обязательно просматривает эту машину как один из легких истребителей, чтобы в каких-то войсковых частях поставить именно в такой версии. Но, еще раз, это в процессе принятия решения.— В России сейчас разрабатывается совмещенная вакцина против гриппа и коронавируса. Когда ожидаются первые результаты, когда будут клинические испытания?— Думаю, что первые результаты мы сможем увидеть до конца текущего года. Дальше будут продолжены клинические испытания, чтобы запустить продукт в серию.— На "Иннопроме" вы обсуждали с Enel и "Ренова" производство солнечных батарей в России. Достигнуты какие-либо договоренности по этому вопросу?— Коллеги общаются, находятся в процессе, так быстро проекты не начинаются. Тем более, что Enel является одним из крупных игроков и на российском рынке по альтернативной энергетике, в частности, по солнечным батареям, и "Ренова" является крупным производителем данной продукции. Надеюсь, что, по крайней мере, те солнечные парки, которые будет развивать Enel в России, будут использовать наши батареи "Хевел".

https://ria.ru/20210903/checkmate-1748450780.html

https://ria.ru/20210902/kitay-1748292708.html

https://ria.ru/20210824/kuzgtu-1746865907.html

https://ria.ru/20210903/stroitelstvo-1748461699.html

https://ria.ru/20210902/kodzuki-1748356035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, интервью, белоруссия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), enel , sukhoi superjet, денис мантуров, уральский завод гражданской авиации, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)