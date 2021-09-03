https://ria.ru/20210903/ledokol-1748452817.html

Для "Росатома" в 2022 году заложат еще два ледокола типа "Арктика"

Для "Росатома" в 2022 году заложат еще два ледокола типа "Арктика" - РИА Новости, 03.09.2021

Для "Росатома" в 2022 году заложат еще два ледокола типа "Арктика"

Два ледокола типа "Арктика" планируется дополнительно заложить в 2022 году, а один из ранее заложенных ледоколов будет спущен на воду до конца этого года,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:50

2021-09-03T03:50

2021-09-03T04:26

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Два ледокола типа "Арктика" планируется дополнительно заложить в 2022 году, а один из ранее заложенных ледоколов будет спущен на воду до конца этого года, рассказал журналистам на Восточном экономическом форуме глава "Росатома" Алексей Лихачёв."Идет всё по плану, мы ожидаем, второй ледокол "Арктика" в строй войдет до конца этого года. Плюс еще два к запланированным ледоколам будут запущены по проекту в следующем году", - сказал он.пециальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в свою очередь в представленной им презентации уточнил, что речь идет именно о закладке двух дополнительных ледоколов проекта 22220. Помимо того, согласно презентации, ледокольный флот в перспективе пополнят четыре судна на сжиженном природном газе, а, помимо мощного атомного ледокола класса "Лидер" (первый получил название "Россия" и его строительство планируется завершить в 2027 году), в ближайшие годы будет заложено еще два аналогичных ледокола.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Головное судно проекта 22220 - атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика". Сейчас на Балтийском заводе сооружаются четыре серийных атомохода того же проекта - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/ledokol-1748280370.html

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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)