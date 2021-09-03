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В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021

В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 799 смертей с COVID-19, за все время - 185 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:32

2021-09-03T11:32

2021-09-03T11:32

распространение коронавируса

санкт-петербург

краснодарский край

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 799 смертей с COVID-19, за все время - 185 611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 799 смертей... За весь период по России умерло 185 611 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве подтверждены 50 смертей, Санкт-Петербурге - 38, Краснодарском крае - 34.

санкт-петербург

краснодарский край

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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