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Южнокорейские компании захотели "нового дыхания" в сотрудничестве с Россией
Южнокорейские компании захотели "нового дыхания" в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 03.09.2021
Южнокорейские компании захотели "нового дыхания" в сотрудничестве с Россией
Корейские компании хотят, чтобы сотрудничество с компаниями из РФ обрело новое дыхание, сказал председатель Корейской ассоциации международной торговли (KITA)... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:59
2021-09-03T06:59
экономика
владивосток
южная корея
москва
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Корейские компании хотят, чтобы сотрудничество с компаниями из РФ обрело новое дыхание, сказал председатель Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Кристофер Ку.По его словам, развивается сотрудничество между странами по энергетике, в области рыболовства и других отраслей, предусмотренных концепцией сотрудничества "Девять мостов".Он отметил, что Сеул и Москва имеют определенное ноу-хау успеха в развитии сотрудничества между странами, которые позволят найти новые подходы к развитию сотрудничества. "Есть такая российская пословица "Тише едешь - дальше будешь". Мы с вами вместе накапливаем сейчас поступательно опыт развивающихся проектов, которые нам позволят перейти к следующему этапу развития. В этом процессе (сотрудничестве с РФ - Ред.) корейские компании будут лидировать", - подчеркнул Ку."Девять мостов" в концепции российско-корейского торгово-экономического сотрудничества подразумевают собой природный газ, железные дороги, порты, электроэнергетику, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыбное хозяйствои создание рабочих мест.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток
южная корея
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экономика, владивосток, южная корея, москва, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:59 03.09.2021
 
Южнокорейские компании захотели "нового дыхания" в сотрудничестве с Россией

Южнокорейские компании захотели "нового дыхания" в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДорожное движение на одной из улиц Сеула
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Корейские компании хотят, чтобы сотрудничество с компаниями из РФ обрело новое дыхание, сказал председатель Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Кристофер Ку.
"Мы обращаем внимание на инвестиции, на внешнюю торговлю, на технологическое сотрудничество... Накоплен определенный потенциал. Я хотел бы, чтобы наше сотрудничество обрело новое дыхание", - сказал он на одной из сессий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его словам, развивается сотрудничество между странами по энергетике, в области рыболовства и других отраслей, предусмотренных концепцией сотрудничества "Девять мостов".
Он отметил, что Сеул и Москва имеют определенное ноу-хау успеха в развитии сотрудничества между странами, которые позволят найти новые подходы к развитию сотрудничества. "Есть такая российская пословица "Тише едешь - дальше будешь". Мы с вами вместе накапливаем сейчас поступательно опыт развивающихся проектов, которые нам позволят перейти к следующему этапу развития. В этом процессе (сотрудничестве с РФ - Ред.) корейские компании будут лидировать", - подчеркнул Ку.
"Девять мостов" в концепции российско-корейского торгово-экономического сотрудничества подразумевают собой природный газ, железные дороги, порты, электроэнергетику, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыбное хозяйствои создание рабочих мест.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ЭкономикаВладивостокЮжная КореяМоскваДальневосточный федеральный университетРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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