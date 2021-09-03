https://ria.ru/20210903/koreya-1748464319.html

Южнокорейские компании захотели "нового дыхания" в сотрудничестве с Россией

Южнокорейские компании захотели "нового дыхания" в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 03.09.2021

Южнокорейские компании захотели "нового дыхания" в сотрудничестве с Россией

Корейские компании хотят, чтобы сотрудничество с компаниями из РФ обрело новое дыхание, сказал председатель Корейской ассоциации международной торговли (KITA)... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:59

2021-09-03T06:59

2021-09-03T06:59

экономика

владивосток

южная корея

москва

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Корейские компании хотят, чтобы сотрудничество с компаниями из РФ обрело новое дыхание, сказал председатель Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Кристофер Ку.По его словам, развивается сотрудничество между странами по энергетике, в области рыболовства и других отраслей, предусмотренных концепцией сотрудничества "Девять мостов".Он отметил, что Сеул и Москва имеют определенное ноу-хау успеха в развитии сотрудничества между странами, которые позволят найти новые подходы к развитию сотрудничества. "Есть такая российская пословица "Тише едешь - дальше будешь". Мы с вами вместе накапливаем сейчас поступательно опыт развивающихся проектов, которые нам позволят перейти к следующему этапу развития. В этом процессе (сотрудничестве с РФ - Ред.) корейские компании будут лидировать", - подчеркнул Ку."Девять мостов" в концепции российско-корейского торгово-экономического сотрудничества подразумевают собой природный газ, железные дороги, порты, электроэнергетику, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыбное хозяйствои создание рабочих мест.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210902/turizm-1748274499.html

владивосток

южная корея

москва

россия

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экономика, владивосток, южная корея, москва, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)