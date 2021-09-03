Южнокорейские компании захотели "нового дыхания" в сотрудничестве с Россией
Южнокорейские компании захотели "нового дыхания" в сотрудничестве с Россией
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Корейские компании хотят, чтобы сотрудничество с компаниями из РФ обрело новое дыхание, сказал председатель Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Кристофер Ку.
"Мы обращаем внимание на инвестиции, на внешнюю торговлю, на технологическое сотрудничество... Накоплен определенный потенциал. Я хотел бы, чтобы наше сотрудничество обрело новое дыхание", - сказал он на одной из сессий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его словам, развивается сотрудничество между странами по энергетике, в области рыболовства и других отраслей, предусмотренных концепцией сотрудничества "Девять мостов".
Он отметил, что Сеул и Москва имеют определенное ноу-хау успеха в развитии сотрудничества между странами, которые позволят найти новые подходы к развитию сотрудничества. "Есть такая российская пословица "Тише едешь - дальше будешь". Мы с вами вместе накапливаем сейчас поступательно опыт развивающихся проектов, которые нам позволят перейти к следующему этапу развития. В этом процессе (сотрудничестве с РФ - Ред.) корейские компании будут лидировать", - подчеркнул Ку.
"Девять мостов" в концепции российско-корейского торгово-экономического сотрудничества подразумевают собой природный газ, железные дороги, порты, электроэнергетику, Северный морской путь, судостроение, сельское хозяйство, рыбное хозяйствои создание рабочих мест.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.