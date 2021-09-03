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https://ria.ru/20210903/kompenchatsii-1748572182.html
Киев захотел компенсаций от Евросоюза из-за запуска "Северного потока — 2"
Киев захотел компенсаций от Евросоюза из-за запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.09.2021
Киев захотел компенсаций от Евросоюза из-за запуска "Северного потока — 2"
Украина готовит юридическую позицию для консультаций с США и ФРГ по гарантиям Киеву после запуска газопровода "Северный поток — 2" и возможным компенсациям в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:24
2021-09-03T15:24
в мире
украина
киев
владимир зеленский
газпром
северный поток — 2
россия
ольга стефанишина
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украина готовит юридическую позицию для консультаций с США и ФРГ по гарантиям Киеву после запуска газопровода "Северный поток — 2" и возможным компенсациям в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.Президент Украины Владимир Зеленский ранее поддержал скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США по вопросам сохранения украинского транзита после запуска "Северного потока — 2"."Мы, конечно, готовим юридическую позицию, которая будет иметь ссылки на соответствующие положения Соглашения об ассоциации по доступу на рынок Европейского союза, о возможных компенсаторных моментах, на которые может рассчитывать Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации", - сказала Стефанишина в интервью изданию "Слово и дело", опубликованном в пятницу.По ее словам, для Киева важен не только элемент консультаций на техническом уровне, но и начало глобального обсуждения на уровне лидеров европейских стран в рамках европейских институтов."Важно, чтобы эта дискуссия касалась не только вызовов по безопасности для Украины, но и Европы в целом, так как запуск "Северного потока — 2" - это элемент гибридной войны. И мы хотим напомнить многим столицам, как они уже становились объектом газового шантажа со стороны России", - сказала вице-премьер.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода."Газпром" 31 августа сообщил, что первая нитка почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, укладка второй нитки находится на завершающей стадии.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, газпром, северный поток — 2, россия, ольга стефанишина
15:24 03.09.2021
 
Киев захотел компенсаций от Евросоюза из-за запуска "Северного потока — 2"

Киев готовит предложения по компенсациям от Евросоюза из-за запуска "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украина готовит юридическую позицию для консультаций с США и ФРГ по гарантиям Киеву после запуска газопровода "Северный поток — 2" и возможным компенсациям в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее поддержал скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США по вопросам сохранения украинского транзита после запуска "Северного потока — 2".
"Мы, конечно, готовим юридическую позицию, которая будет иметь ссылки на соответствующие положения Соглашения об ассоциации по доступу на рынок Европейского союза, о возможных компенсаторных моментах, на которые может рассчитывать Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации", - сказала Стефанишина в интервью изданию "Слово и дело", опубликованном в пятницу.
По ее словам, для Киева важен не только элемент консультаций на техническом уровне, но и начало глобального обсуждения на уровне лидеров европейских стран в рамках европейских институтов.
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"Важно, чтобы эта дискуссия касалась не только вызовов по безопасности для Украины, но и Европы в целом, так как запуск "Северного потока — 2" - это элемент гибридной войны. И мы хотим напомнить многим столицам, как они уже становились объектом газового шантажа со стороны России", - сказала вице-премьер.
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
"Газпром" 31 августа сообщил, что первая нитка почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, укладка второй нитки находится на завершающей стадии.
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийГазпромСеверный поток — 2РоссияОльга Стефанишина
 
 
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