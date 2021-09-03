https://ria.ru/20210903/ipo-1748455735.html

АФК "Система" пока не рассматривает IPO активов

АФК "Система" пока не рассматривает IPO активов - РИА Новости, 03.09.2021

АФК "Система" пока не рассматривает IPO активов

Компания АФК "Система" не рассматривает возможность проведения IPO своих активов до конца года, в следующем же году первой может стать "Биннофарм Групп", заявил РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:44

2021-09-03T04:44

2021-09-03T04:44

экономика

владимир евтушенков

афк "система"

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Компания АФК "Система" не рассматривает возможность проведения IPO своих активов до конца года, в следующем же году первой может стать "Биннофарм Групп", заявил основной акционер "Системы" Владимир Евтушенков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).Ранее президент "Системы" Владимир Чирахов сообщал, что компания пока не планирует проводить IPO "Медси", агрохолдинга "Степь" или "Биннофарма" в 2021 году, но может принять соответствующее решение в начале 2022 года."До конца года (IPO - ред.) не будет. Перспективный (актив для IPO - ред.) - наверное, "Биннофарм", будет первым. Но это наверное, потому что готовы несколько сразу, будем смотреть по конъюнктуре рынка, это же не просто IPO ради IPO", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос, какой актив наиболее перспективен для IPO в следующем году.По его словам, "Биннофарм Групп" также может привлечь стратегического инвестора.АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 59,2143% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,2163% акций корпорации.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210713/chubays-1741075082.html

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экономика, владимир евтушенков, афк "система", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)