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Ленобласть поддержит инициативы молодых учителей
Ленобласть поддержит инициативы молодых учителей - РИА Новости, 03.09.2021
Ленобласть поддержит инициативы молодых учителей
Власти Ленинградской области готовы поддержать инициативы молодых учителей, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:37
2021-09-03T11:37
2021-09-03T11:37
ленинградская область
гатчина
ленинградская область
всеволожский район
александр дрозденко
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С.–ПEТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области готовы поддержать инициативы молодых учителей, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Представители Ассоциации молодых педагоговна встрече с губернатором предложили, в частности, установить памятник учителям в Гатчине, на постоянной основе устраивать встречи губернатора с победителями региональных профессиональных конкурсов. Прозвучало также предложение губернатору дать мастер-класс по управленческим компетенциям и лидерству для молодых директоров школ и образовательных организаций. Учителя также выступили с инициативой провести региональный конкурс наставнических практик, а затем лучшие из них вынести для тиражирования на форум молодых педагогов. Обсудили проект создания новых должностей в школах ― советника директора по воспитанию.Губернатор отметил, что система образования Ленинградской области отвечает современным требованиям. При этом регион постоянно находит новые форматы работы.Затронув тему учреждения должности советника директора школы по воспитанию, губернатор отметил: "Здесь не должно быть формализма, это больше творческая должность. Советником должен быть такой человек, который сможет работать в контакте не только с детьми, но и с родителями".Касаясь вопроса оплаты труда педагогов, Дрозденко сообщил, что в настоящий момент областные власти разрабатывают систему дополнительной поддержки учителей, а именно ― премирование за подготовку олимпиадников и дополнительную нагрузку.
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гатчина, ленинградская область, всеволожский район, александр дрозденко
С.–ПEТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
готовы поддержать инициативы молодых учителей, сообщил глава региона Александр Дрозденко
.
Представители Ассоциации молодых педагоговна встрече с губернатором предложили, в частности, установить памятник учителям в Гатчине
, на постоянной основе устраивать встречи губернатора с победителями региональных профессиональных конкурсов. Прозвучало также предложение губернатору дать мастер-класс по управленческим компетенциям и лидерству для молодых директоров школ и образовательных организаций. Учителя также выступили с инициативой провести региональный конкурс наставнических практик, а затем лучшие из них вынести для тиражирования на форум молодых педагогов. Обсудили проект создания новых должностей в школах ― советника директора по воспитанию.
"Мы готовы и будем поддерживать все предложенные инициативы. Система образования ― это та отрасль, которая обязана постоянно развиваться, она "обречена" на динамические изменения. Меняется всё ― и в первую очередь дети, они уже другие. Трансформируется и уровень образования", ― сказал глава Ленобласти на встрече с Ассоциацией молодых педагогов, которую он провел в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району
.
Губернатор отметил, что система образования Ленинградской области отвечает современным требованиям. При этом регион постоянно находит новые форматы работы.
"Например, у нас есть очень интересная программа для новых школ "Команда под ключ". Важно, чтобы в школу пришла команда единомышленников", ― сказал Дрозденко.
Затронув тему учреждения должности советника директора школы по воспитанию, губернатор отметил: "Здесь не должно быть формализма, это больше творческая должность. Советником должен быть такой человек, который сможет работать в контакте не только с детьми, но и с родителями".
Касаясь вопроса оплаты труда педагогов, Дрозденко сообщил, что в настоящий момент областные власти разрабатывают систему дополнительной поддержки учителей, а именно ― премирование за подготовку олимпиадников и дополнительную нагрузку.
"То есть тот, кто активен, сможет зарабатывать деньги, в этом ничего нет плохого", ― пояснил Дрозденко.