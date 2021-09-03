https://ria.ru/20210903/initsiativy-1748510329.html

Ленобласть поддержит инициативы молодых учителей

Ленобласть поддержит инициативы молодых учителей - РИА Новости, 03.09.2021

Ленобласть поддержит инициативы молодых учителей

Власти Ленинградской области готовы поддержать инициативы молодых учителей, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:37

2021-09-03T11:37

2021-09-03T11:37

ленинградская область

гатчина

ленинградская область

всеволожский район

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области готовы поддержать инициативы молодых учителей, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Представители Ассоциации молодых педагоговна встрече с губернатором предложили, в частности, установить памятник учителям в Гатчине, на постоянной основе устраивать встречи губернатора с победителями региональных профессиональных конкурсов. Прозвучало также предложение губернатору дать мастер-класс по управленческим компетенциям и лидерству для молодых директоров школ и образовательных организаций. Учителя также выступили с инициативой провести региональный конкурс наставнических практик, а затем лучшие из них вынести для тиражирования на форум молодых педагогов. Обсудили проект создания новых должностей в школах ― советника директора по воспитанию.Губернатор отметил, что система образования Ленинградской области отвечает современным требованиям. При этом регион постоянно находит новые форматы работы.Затронув тему учреждения должности советника директора школы по воспитанию, губернатор отметил: "Здесь не должно быть формализма, это больше творческая должность. Советником должен быть такой человек, который сможет работать в контакте не только с детьми, но и с родителями".Касаясь вопроса оплаты труда педагогов, Дрозденко сообщил, что в настоящий момент областные власти разрабатывают систему дополнительной поддержки учителей, а именно ― премирование за подготовку олимпиадников и дополнительную нагрузку.

https://ria.ru/20210902/obrazovanie-1748298878.html

гатчина

ленинградская область

всеволожский район

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гатчина, ленинградская область, всеволожский район, александр дрозденко