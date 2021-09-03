https://ria.ru/20210903/immunitet-1748561491.html

Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса

Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса - РИА Новости, 03.09.2021

Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса

Сингапурские ученые предложили простую и недорогую технологию оценки уровня иммунного ответа Т-клеток на SARS-CoV-2 на основе измерения количества цитокинов,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:37

2021-09-03T14:37

2021-09-03T18:00

наука

здоровье

биология

иммунитет

сингапур

коронавирус covid-19

антитела

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886033_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d764f654fbd3019d3e47a0ab837268d0.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сингапурские ученые предложили простую и недорогую технологию оценки уровня иммунного ответа Т-клеток на SARS-CoV-2 на основе измерения количества цитокинов, выработанных при введении спайкового белка коронавируса вакцинированным или переболевшим. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.Эти клетки наряду с антителами играют жизненно важную роль в защите организма от инфекционных заболеваний, но их гораздо сложнее обнаружить и измерить. Прямые методы замера количества специфических к SARS-CoV-2 Т-клеток в крови трудоемкие и дорогостоящие.Исследователи из Медицинской школы Duke-NUS вместе с сотрудниками Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) и Сингапурской больницы общего профиля (SGH) взяли образцы крови более чем у двухсот добровольцев, которые были вакцинированы или переболели COVID-19, и ввели в пробы небольшие фрагменты спайкового белка SARS-CoV-2. В ответ на эти фрагменты иммунные клетки начали вырабатывать сигнальные молекулы — цитокины.Главная идея метода заключается в том, что уровень цитокинов коррелирует с количеством Т-клеток, при этом их намного легче обнаружить и измерить. Аналогичный подход, называемый анализом высвобождения цитокинов, уже используют для оценки клеточного иммунитета, например, при туберкулезе."Наше исследование предлагает реальный подход, позволяющий преодолеть существующие ограничения при обнаружении спайк-специфических Т-клеточных ответов и лучше оценить защитную роль, которую Т-клетки играют в нашей иммунной системе", — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы Duke-NUS слова первого автора исследования — доктора Энтони Таното Тана (Anthony Tanoto Tan), старшего научного сотрудника программы по новым инфекционным заболеваниям.Авторы доказали экспериментальным путем, что анализ высвобождения цитокинов может надежно идентифицировать и количественно определять в крови людей Т-клетки, специфические к вирусу SARS-CoV-2. Сравнение его данных с результатами существующих тестов, используемых для поиска и измерения активности Т-клеток, показало, что новый метод не менее достоверен и столь же чувствителен."Это открытие позволит быстро внедрить по всему миру отслеживание активности Т-клеток, — говорит руководитель исследования профессор Антонио Бертолетти (Antonio Bertoletti) из Медицинской школы Duke-NUS. — Уровень антител против SARS-CoV-2 в образцах крови не всегда коррелирует с ответом Т-клеток, а с помощью этого экспресс-теста, не требующего специального или дорогостоящего оборудования, мы можем в одном анализе определить корреляты защиты, обеспечиваемой как Т-клетками, так и антителами. Это очень важно для разработки вакцин против COVID-19 и оценки их эффективности".Ученые уже предоставили лицензию на разработку теста на основе анализа высвобождения цитокинов сингапурской компании Hyris.

https://ria.ru/20210831/kovid-1747966438.html

https://ria.ru/20210830/simptomy-1747851150.html

сингапур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, биология, иммунитет, сингапур, коронавирус covid-19, антитела