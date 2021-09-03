https://ria.ru/20210903/granitsa-1748451236.html

Минск привлек вооруженные силы и внутренние войска к охране границы с ЕС

Минск привлек вооруженные силы и внутренние войска к охране границы с ЕС - РИА Новости, 03.09.2021

Минск привлек вооруженные силы и внутренние войска к охране границы с ЕС

Система охраны госграницы Белоруссии перестроена так, что силы сконцентрированы на недопущении попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов, к охране... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:18

2021-09-03T03:18

2021-09-03T10:08

в мире

литва

сша

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

кгб белоруссии

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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Система охраны госграницы Белоруссии перестроена так, что силы сконцентрированы на недопущении попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов, к охране рубежей с ЕС привлечены представители вооруженных сил и внутренних войск, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы, чтобы население республики чувствовало себя спокойно на фоне обострившейся ситуации. После чего на границе было увеличено число нарядов, а на наиболее значимые направления переброшены дополнительные силы. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами."В настоящее время к охране границы привлечены дополнительные силы взаимодействующих органов, в том числе вооруженных сил и внутренних войск. Они находятся сейчас на государственной границе Беларуси со странами Евросоюза с целью усиления ее охраны и оказания помощи пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз", - сообщил замглавы комитета.Он уточнил, что на южной границе, с Украиной, белорусские пограничники справляются собственными силами, хотя там тоже предприняты меры по усилению охраны.В частности, по его словам, требуют усиления пограничного контроля такие угрозы, как проникновение в Белоруссию радикальных групп, перемещение средств деструктивной деятельности, незаконный оборот оружия, наркотиков, "да и в целом всех нарушителей границы, пытающихся незаконно проникнуть на территорию республики". Собеседник пояснил, что каждый из нарушителей "потенциально может совершить в стране преступления, действия, дестабилизирующие обстановку".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/lukashenko-1746868468.html

https://ria.ru/20210820/migranty-1746615636.html

литва

сша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии