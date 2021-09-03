https://ria.ru/20210903/gospitalizatsiya-1748522569.html
В ГД предложили бесплатно госпитализировать детей-инвалидов с родителями
В ГД предложили бесплатно госпитализировать детей-инвалидов с родителями - РИА Новости, 03.09.2021
В ГД предложили бесплатно госпитализировать детей-инвалидов с родителями
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями, в настоящее время бесплатное пребывание в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:16
2021-09-03T12:16
2021-09-03T12:16
общество
сергей неверов
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями, в настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до 4 лет, рассказали в пресс-службе партии.Документ подготовили первый заместитель председателя Совфеда секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета Совфеда по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от ЕР.По словам Турчака, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть возможность оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице, пока ребенок находится на лечении. Он пояснил, что в законопроекте предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний."Поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" были разработаны во исполнение поручения председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, данного по итогам партийного форума "Большой семейный совет", состоявшегося в мае этого года", - уточнил в свою очередь Неверов журналистам.Парламентарий напомнил, что в настоящее время бесплатное предоставление места в стационаре гарантировано одному из родных и близких ребенка возрастом до четырех лет, в остальных случаях бесплатные спальное место и питание сопровождающего взрослого гарантируются только при наличии медицинских показаний ребенка, то есть зависят от субъективного решения работников медорганизации."А ведь дети-инвалиды в большинстве случаев требуют постоянной помощи и сопровождения родителей, при этом далеко не все семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, могут позволить себе нахождение в стационаре на платных условиях или, тем более, за свой счет в крупном городе вне медицинской организации", - добавил он.По данным уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, в аппарат часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребёнком в больнице.Уточняется, что авторы рассчитывают на принятие документа в ближайшее время.
https://ria.ru/20201019/kvartiry-1580160622.html
https://ria.ru/20210722/kuznetsova-1742386227.html
https://ria.ru/20201024/zakonoproekt-1581326188.html
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общество, сергей неверов, андрей турчак, единая россия, госдума рф, здоровье - общество
В ГД предложили бесплатно госпитализировать детей-инвалидов с родителями
В Госдуму внесли законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Партия "Единая Россия
" внесла в Госдуму
законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями, в настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до 4 лет, рассказали в пресс-службе партии.
Документ подготовили первый заместитель председателя Совфеда секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак
, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов
, первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова
, член комитета Совфеда по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от ЕР.
По словам Турчака, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть возможность оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице, пока ребенок находится на лечении. Он пояснил, что в законопроекте предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.
"Поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" были разработаны во исполнение поручения председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, данного по итогам партийного форума "Большой семейный совет", состоявшегося в мае этого года", - уточнил в свою очередь Неверов журналистам.
Парламентарий напомнил, что в настоящее время бесплатное предоставление места в стационаре гарантировано одному из родных и близких ребенка возрастом до четырех лет, в остальных случаях бесплатные спальное место и питание сопровождающего взрослого гарантируются только при наличии медицинских показаний ребенка, то есть зависят от субъективного решения работников медорганизации.
"А ведь дети-инвалиды в большинстве случаев требуют постоянной помощи и сопровождения родителей, при этом далеко не все семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, могут позволить себе нахождение в стационаре на платных условиях или, тем более, за свой счет в крупном городе вне медицинской организации", - добавил он.
По данным уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой
, в аппарат часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребёнком в больнице.
Уточняется, что авторы рассчитывают на принятие документа в ближайшее время.