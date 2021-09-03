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На Сахалине обнаружили десятки тонн брошенной браконьерами горбуши
На Сахалине обнаружили десятки тонн брошенной браконьерами горбуши - РИА Новости, 03.09.2021
На Сахалине обнаружили десятки тонн брошенной браконьерами горбуши
Экологи обнаружили крупные могильники выпотрошенной и брошенной браконьерами рыбы на одной из рек центральной части Сахалина, они считают, что там брошено гнить РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:04
2021-09-03T11:04
2021-09-03T13:24
происшествия
экология
сахалин
экологическая вахта сахалина
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен — РИА Новости. Экологи обнаружили крупные могильники выпотрошенной и брошенной браконьерами рыбы на одной из рек центральной части Сахалина, они считают, что там брошено гнить не менее 100 тонн горбуши, сообщает в пятницу пресс-служба "Экологической вахты Сахалина"."Экологическая вахта Сахалина" 2 сентября обследовала реку Лазовая в Макаровском районе и обнаружила огромные могильники горбуши, выловленной и выброшенной браконьерами. Только на небольшом участке русла реки Лазовая в 2,5 километра в ее нижнем течении экологи обнаружили семь крупных могильников, в которых, по оценкам, было брошено гнить не менее 100 тонн горбуши", — говорится в сообщении.По данным экологов, рыба находится в разной степени разложения, как совсем свежая, давностью менее суток, так и уже почти полностью ставшая однородной массой, покрытой скопищем червей. Специалисты "Эковахты" считают, что браконьеры здесь массово вырезают горбушу не первую неделю."В сезон 2021 года у побережья Макаровского района промышленный вылов горбуши был запрещен (лишь в конце августа его открыли на нескольких небольших участках). В результате в последние две недели в реки района горбуша зашла на нерест в значительных объемах — и в реке Лазовая была буквально атакована браконьерами. Они ловили лишь для заготовки икры, а всю рыбу просто выбрасывали на берег", — приводит пресс-служба слова руководителя "Эковахты" Дмитрия Лисицына.
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происшествия, экология, сахалин, экологическая вахта сахалина
11:04 03.09.2021 (обновлено: 13:24 03.09.2021)
На Сахалине обнаружили десятки тонн брошенной браконьерами горбуши
"Экологическая вахта Сахалина" обнаружила десятки тонн брошенной браконьерами горбуши
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен — РИА Новости.
Экологи обнаружили крупные могильники выпотрошенной и брошенной браконьерами рыбы на одной из рек центральной части Сахалина
, они считают, что там брошено гнить не менее 100 тонн горбуши, сообщает в пятницу пресс-служба "Экологической вахты Сахалина
".
"Экологическая вахта Сахалина" 2 сентября обследовала реку Лазовая в Макаровском районе и обнаружила огромные могильники горбуши, выловленной и выброшенной браконьерами. Только на небольшом участке русла реки Лазовая в 2,5 километра в ее нижнем течении экологи обнаружили семь крупных могильников, в которых, по оценкам, было брошено гнить не менее 100 тонн горбуши", — говорится в сообщении.
По данным экологов, рыба находится в разной степени разложения, как совсем свежая, давностью менее суток, так и уже почти полностью ставшая однородной массой, покрытой скопищем червей. Специалисты "Эковахты" считают, что браконьеры здесь массово вырезают горбушу не первую неделю.
"В сезон 2021 года у побережья Макаровского района промышленный вылов горбуши был запрещен (лишь в конце августа его открыли на нескольких небольших участках). В результате в последние две недели в реки района горбуша зашла на нерест в значительных объемах — и в реке Лазовая была буквально атакована браконьерами. Они ловили лишь для заготовки икры, а всю рыбу просто выбрасывали на берег", — приводит пресс-служба слова руководителя "Эковахты" Дмитрия Лисицына.