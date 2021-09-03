https://ria.ru/20210903/gorbusha-1748502729.html

На Сахалине обнаружили десятки тонн брошенной браконьерами горбуши

На Сахалине обнаружили десятки тонн брошенной браконьерами горбуши - РИА Новости, 03.09.2021

На Сахалине обнаружили десятки тонн брошенной браконьерами горбуши

Экологи обнаружили крупные могильники выпотрошенной и брошенной браконьерами рыбы на одной из рек центральной части Сахалина, они считают, что там брошено гнить РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:04

2021-09-03T11:04

2021-09-03T13:24

происшествия

экология

сахалин

экологическая вахта сахалина

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен — РИА Новости. Экологи обнаружили крупные могильники выпотрошенной и брошенной браконьерами рыбы на одной из рек центральной части Сахалина, они считают, что там брошено гнить не менее 100 тонн горбуши, сообщает в пятницу пресс-служба "Экологической вахты Сахалина"."Экологическая вахта Сахалина" 2 сентября обследовала реку Лазовая в Макаровском районе и обнаружила огромные могильники горбуши, выловленной и выброшенной браконьерами. Только на небольшом участке русла реки Лазовая в 2,5 километра в ее нижнем течении экологи обнаружили семь крупных могильников, в которых, по оценкам, было брошено гнить не менее 100 тонн горбуши", — говорится в сообщении.По данным экологов, рыба находится в разной степени разложения, как совсем свежая, давностью менее суток, так и уже почти полностью ставшая однородной массой, покрытой скопищем червей. Специалисты "Эковахты" считают, что браконьеры здесь массово вырезают горбушу не первую неделю."В сезон 2021 года у побережья Макаровского района промышленный вылов горбуши был запрещен (лишь в конце августа его открыли на нескольких небольших участках). В результате в последние две недели в реки района горбуша зашла на нерест в значительных объемах — и в реке Лазовая была буквально атакована браконьерами. Они ловили лишь для заготовки икры, а всю рыбу просто выбрасывали на берег", — приводит пресс-служба слова руководителя "Эковахты" Дмитрия Лисицына.

https://ria.ru/20210709/rosrybolovstvo-1740610997.html

сахалин

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происшествия, экология, сахалин, экологическая вахта сахалина