Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/elektromobili-1748456366.html
Минпромторг поддерживает продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей
Минпромторг поддерживает продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей - РИА Новости, 03.09.2021
Минпромторг поддерживает продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей
Минпромторг РФ пока поддерживает продление срока действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, но в будущем может пересмотреть... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:53
2021-09-03T04:53
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийская экономическая комиссия
денис мантуров
евразийский экономический союз
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_0:0:2448:1377_1920x0_80_0_0_95da31a0871c7311c1fa5f66b7713740.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ пока поддерживает продление срока действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, но в будущем может пересмотреть свою позицию, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава министерства Денис Мантуров."Конечно. Потому что право такое есть, и его всегда нужно за собой сохранять. Другой вопрос: есть, например, отрасли, где мы не можем повысить пошлины, потому что уровень связывания в рамках соглашения с ВТО запрещает нам это делать. А здесь как раз такая возможность есть, поэтому мы можем маневрировать в зависимости от того, как будут складываться производственные компоненты", - сказал он, отвечая на вопрос о поддержке продления нулевых пошлин на электромобили и возможности изменения этой позиции.Пошлина на ввоз электрокаров в РФ и другие страны ЕАЭС была обнулена в мае 2020 года с целью создания стимулов для формирования зарядной инфраструктуры, она действует до конца этого года.В августе издание "Ведомости" сообщало, что в Евразийскую экономическую комиссию со стороны Белоруссии поступило предложение о продлении действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей до 31 декабря 2023 года.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/vtb-1748397213.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_217:0:2448:1673_1920x0_80_0_0_84b874444cb2516bfd78317254946497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийская экономическая комиссия, денис мантуров, евразийский экономический союз, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:53 03.09.2021
 
Минпромторг поддерживает продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей

Минпромторг поддерживает продление действия нулевых пошлин на ввоз электромобилей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ пока поддерживает продление срока действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, но в будущем может пересмотреть свою позицию, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава министерства Денис Мантуров.
"Конечно. Потому что право такое есть, и его всегда нужно за собой сохранять. Другой вопрос: есть, например, отрасли, где мы не можем повысить пошлины, потому что уровень связывания в рамках соглашения с ВТО запрещает нам это делать. А здесь как раз такая возможность есть, поэтому мы можем маневрировать в зависимости от того, как будут складываться производственные компоненты", - сказал он, отвечая на вопрос о поддержке продления нулевых пошлин на электромобили и возможности изменения этой позиции.
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 16:56
ВТБ готов инвестировать в производство электромобилей
Пошлина на ввоз электрокаров в РФ и другие страны ЕАЭС была обнулена в мае 2020 года с целью создания стимулов для формирования зарядной инфраструктуры, она действует до конца этого года.
В августе издание "Ведомости" сообщало, что в Евразийскую экономическую комиссию со стороны Белоруссии поступило предложение о продлении действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей до 31 декабря 2023 года.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийская экономическая комиссияДенис МантуровЕвразийский экономический союзРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
13:35Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты
Лента новостейМолния