https://ria.ru/20210903/elektromobili-1748456366.html

Минпромторг поддерживает продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей

Минпромторг поддерживает продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей - РИА Новости, 03.09.2021

Минпромторг поддерживает продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей

Минпромторг РФ пока поддерживает продление срока действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, но в будущем может пересмотреть... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:53

2021-09-03T04:53

2021-09-03T04:53

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийская экономическая комиссия

денис мантуров

евразийский экономический союз

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ пока поддерживает продление срока действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, но в будущем может пересмотреть свою позицию, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава министерства Денис Мантуров."Конечно. Потому что право такое есть, и его всегда нужно за собой сохранять. Другой вопрос: есть, например, отрасли, где мы не можем повысить пошлины, потому что уровень связывания в рамках соглашения с ВТО запрещает нам это делать. А здесь как раз такая возможность есть, поэтому мы можем маневрировать в зависимости от того, как будут складываться производственные компоненты", - сказал он, отвечая на вопрос о поддержке продления нулевых пошлин на электромобили и возможности изменения этой позиции.Пошлина на ввоз электрокаров в РФ и другие страны ЕАЭС была обнулена в мае 2020 года с целью создания стимулов для формирования зарядной инфраструктуры, она действует до конца этого года.В августе издание "Ведомости" сообщало, что в Евразийскую экономическую комиссию со стороны Белоруссии поступило предложение о продлении действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей до 31 декабря 2023 года.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийская экономическая комиссия, денис мантуров, евразийский экономический союз, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)