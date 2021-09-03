https://ria.ru/20210903/dollar-1748607553.html
Американский финансист назвал идею держать активы в долларах сумасшедшей
Американский финансист назвал идею держать активы в долларах сумасшедшей - РИА Новости, 03.09.2021
Американский финансист назвал идею держать активы в долларах сумасшедшей
Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио назвал дисбаланс на финансовом рынке главным риском для экономики США, отметив, что лучше... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:05
2021-09-03T18:05
2021-09-03T21:12
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио назвал дисбаланс на финансовом рынке главным риском для экономики США, отметив, что лучше отказаться от покупки американских гособлигаций."Это сумасшедшая идея — держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить что угодно", — сказал он в интервью помощнику президента России Максиму Орешкину в рамках просветительского марафона "Новое знание".Далио напомнил, что Федеральная резервная система США сейчас вынуждена продавать огромное количество облигаций для поддержки экономики, причем покупателями этих бумаг выступают другие страны или сама ФРС."Если посмотреть на то, кто является обладателем этих облигаций, то увидим, что они имеют их больше, чем хотели бы. Концентрация рисков чрезмерная", — сказал финансист.Если ситуация с доходностью облигаций будет сохраняться, начнется их распродажа, а это приведет к кризису."Произойдет обесценение наличных средств. Центробанку придется компенсировать дисбалансы: Центробанки будут ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки. Но это окажет разрушительное влияние на рынки и экономику", — предупредил он.Далио признал, что восстановление экономического роста сейчас происходит за счет наращивания долга. При этом он задался вопросом, что произойдет, когда придется его возвращать.Второй просветительский марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.
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экономика, сша, москва, федеральная резервная система сша, максим орешкин, россия
18:05 03.09.2021 (обновлено: 21:12 03.09.2021)
Американский финансист назвал идею держать активы в долларах сумасшедшей
Американский финансист Далио: любые активы сейчас лучше, чем облигации США
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио назвал дисбаланс на финансовом рынке главным риском для экономики США, отметив, что лучше отказаться от покупки американских гособлигаций.
"Это сумасшедшая идея — держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить что угодно", — сказал он в интервью помощнику президента России Максиму Орешкину
в рамках просветительского марафона "Новое знание".
Далио напомнил, что Федеральная резервная система
США сейчас вынуждена продавать огромное количество облигаций для поддержки экономики, причем покупателями этих бумаг выступают другие страны или сама ФРС.
"Если посмотреть на то, кто является обладателем этих облигаций, то увидим, что они имеют их больше, чем хотели бы. Концентрация рисков чрезмерная", — сказал финансист.
Если ситуация с доходностью облигаций будет сохраняться, начнется их распродажа, а это приведет к кризису.
"Произойдет обесценение наличных средств. Центробанку придется компенсировать дисбалансы: Центробанки будут ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки. Но это окажет разрушительное влияние на рынки и экономику", — предупредил он.
Далио признал, что восстановление экономического роста сейчас происходит за счет наращивания долга. При этом он задался вопросом, что произойдет, когда придется его возвращать.
Второй просветительский марафон "Новое знание" проходит в Москве
, Санкт-Петербурге
, Сочи
, Нижнем Новгороде
, Татарстане и Владивостоке
с 1 по 3 сентября.