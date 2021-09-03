https://ria.ru/20210903/dokhody-1748454617.html

Греф назвал условие падения доходов россиян к 2035 году

Греф назвал условие падения доходов россиян к 2035 году - РИА Новости, 03.09.2021

Греф назвал условие падения доходов россиян к 2035 году

Сбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14 процентов к 2035 году, если не произойдет "зеленого" перехода (ESG-трансформации), заявил глава... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:19

2021-09-03T04:19

2021-09-03T07:37

экономика

доходы

герман греф

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14 процентов к 2035 году, если не произойдет "зеленого" перехода (ESG-трансформации), заявил глава банка Герман Греф.Греф перечислил шесть ключевых рисков риски "зеленого" перехода для России. "Это падение экспортной выручки, сокращение занятости, третье - это проблема моногородов... это потенциальная утрата нашего лидерства в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие", - сказал он.Кроме того, по словам Грефа, речь идет об угрозе потери бюджетных доходов, а также о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая потенциальные банкротства целого ряда этих компаний.Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний. Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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экономика, доходы, герман греф, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)