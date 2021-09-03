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Греф назвал условие падения доходов россиян к 2035 году
Греф назвал условие падения доходов россиян к 2035 году - РИА Новости, 03.09.2021
Греф назвал условие падения доходов россиян к 2035 году
Сбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14 процентов к 2035 году, если не произойдет "зеленого" перехода (ESG-трансформации), заявил глава... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:19
2021-09-03T07:37
экономика
доходы
герман греф
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14 процентов к 2035 году, если не произойдет "зеленого" перехода (ESG-трансформации), заявил глава банка Герман Греф.Греф перечислил шесть ключевых рисков риски "зеленого" перехода для России. "Это падение экспортной выручки, сокращение занятости, третье - это проблема моногородов... это потенциальная утрата нашего лидерства в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие", - сказал он.Кроме того, по словам Грефа, речь идет об угрозе потери бюджетных доходов, а также о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая потенциальные банкротства целого ряда этих компаний.Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний. Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, доходы, герман греф, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:19 03.09.2021 (обновлено: 07:37 03.09.2021)
 
Греф назвал условие падения доходов россиян к 2035 году

Греф: доходы россиян к 2035 году упадут на 14 процентов без ESG-трансформации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф проводит деловой завтрак в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф проводит деловой завтрак в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14 процентов к 2035 году, если не произойдет "зеленого" перехода (ESG-трансформации), заявил глава банка Герман Греф.

"Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году - это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть, если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14 процентов и пять триллионов рублей - это потери бюджета, суммарные потери бюджета Российской Федерации", - сказал он на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Греф перечислил шесть ключевых рисков риски "зеленого" перехода для России. "Это падение экспортной выручки, сокращение занятости, третье - это проблема моногородов... это потенциальная утрата нашего лидерства в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие", - сказал он.
Кроме того, по словам Грефа, речь идет об угрозе потери бюджетных доходов, а также о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая потенциальные банкротства целого ряда этих компаний.
Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний. Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаДоходыГерман ГрефСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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