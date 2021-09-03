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В Петербурге родители забыли трехлетнюю дочь в детском саду
В Петербурге родители забыли трехлетнюю дочь в детском саду - РИА Новости, 03.09.2021
В Петербурге родители забыли трехлетнюю дочь в детском саду
Родители не пришли за трехлетней дочерью в детский сад поселка Понтонный Колпинского района Петербурга, девочку на время поместили в больницу, сообщил РИА... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:05
2021-09-03T11:05
2021-09-03T11:05
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Родители не пришли за трехлетней дочерью в детский сад поселка Понтонный Колпинского района Петербурга, девочку на время поместили в больницу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В четверг в правоохранительные органы обратилась воспитательница детского сада в поселке Понтонный. Она сообщила, что родители не пришли забрать из детсада свою трехлетнюю дочь", - сказал собеседник агентства.По его словам, ребенка на время поместили в больницу, родителей ищут. Местные СМИ отмечают, что у обоих родителей есть приводы в полицию за хулиганство.
https://ria.ru/20191017/1559913926.html
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происшествия, санкт-петербург, колпинский район
В Петербурге родители забыли трехлетнюю дочь в детском саду
В Колпинском районе Петербурга родители не забрали трехлетнюю дочь из детского сада