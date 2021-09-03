https://ria.ru/20210903/detsad-1748502893.html

В Петербурге родители забыли трехлетнюю дочь в детском саду

В Петербурге родители забыли трехлетнюю дочь в детском саду - РИА Новости, 03.09.2021

В Петербурге родители забыли трехлетнюю дочь в детском саду

Родители не пришли за трехлетней дочерью в детский сад поселка Понтонный Колпинского района Петербурга, девочку на время поместили в больницу, сообщил РИА... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:05

2021-09-03T11:05

2021-09-03T11:05

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Родители не пришли за трехлетней дочерью в детский сад поселка Понтонный Колпинского района Петербурга, девочку на время поместили в больницу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В четверг в правоохранительные органы обратилась воспитательница детского сада в поселке Понтонный. Она сообщила, что родители не пришли забрать из детсада свою трехлетнюю дочь", - сказал собеседник агентства.По его словам, ребенка на время поместили в больницу, родителей ищут. Местные СМИ отмечают, что у обоих родителей есть приводы в полицию за хулиганство.

https://ria.ru/20191017/1559913926.html

санкт-петербург

колпинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, колпинский район