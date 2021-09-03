https://ria.ru/20210903/chernogoriya-1748613657.html

В ООН обеспокоены ситуацией вокруг православной церкви в Черногории

В ООН обеспокоены ситуацией вокруг православной церкви в Черногории - РИА Новости, 03.09.2021

В ООН обеспокоены ситуацией вокруг православной церкви в Черногории

Представительство ООН в Черногории обеспокоено обострением ситуации в стране в связи с интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:43

2021-09-03T18:43

2021-09-03T18:43

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БЕЛГРАД, 3 сен – РИА Новости. Представительство ООН в Черногории обеспокоено обострением ситуации в стране в связи с интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и визитом Сербского патриарха Порфирия, сообщил резидентный координатор ООН в республике Питер Лундберг.Интронизация митрополита Иоанникия в средневековом монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, запланированная на 5 сентября, ранее вызвала протест националистических кругов Черногории. Движение, называющие себя "комитами", ранее многократно проводило акции протеста перед объектами СПЦ, чье духовенство называет проводниками просербской политики в Черногории и "рукой официального Белграда". Во избежание инцидентов в ходе церемонии церковное руководство отказалось от приглашения верующих к монастырю. Торжественная встреча Сербского патриарха Порфирия назначена на 4 сентября в Подгорице.В пятницу проходит заседание Совета национальной безопасности Черногории во главе с премьером Здравко Кривокапичем, который накануне заявил, что ответственность за возможные инциденты ляжет на организаторов протестов."ООН в Черногории обеспокоена из-за растущей напряженности и риторики раздела (в обществе - ред.) накануне интронизации митрополита Черногорско-Приморского СПЦ в понедельник в Цетине. Призываем всех, а особенно имеющих авторитетные и влиятельные позиции, своим примером внести вклад в снижение напряженности и установление доверия", - написал представитель организации в Twitter.В среду митрополит Иоанникий призвал граждан Черногории к сохранению "мира и братского согласия". Но уже в четверг митрополия СПЦ сообщила об инциденте с протестующими, в который вынуждена была вмешаться полиция. Духовенство также указало, что угрозы и оскорбления в отношении представителей СПЦ в Черногории участились как на улицах, так и онлайн.МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября. Президент Сербии Александр Вучич, приглашенный на интронизацию в Цетине, до пятницы не подтвердил своего присутствия.

https://ria.ru/20210902/ugrozy-1748403776.html

https://ria.ru/20210713/dogovor-1741095804.html

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