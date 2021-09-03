Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/chempionat-1748491856.html
Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске
Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске - РИА Новости, 03.09.2021
Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске
Президент России Владимир Путин предложил провести в Хабаровске в 2023 году национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:23
2021-09-03T10:23
общество
хабаровск
владимир путин
worldskills russia
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748488583_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_9373aef32e7feba0f5c2dc544167273e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести в Хабаровске в 2023 году национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills."Поддерживаю и предлагаю в 2023 году провести в Хабаровске национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Уверен, это придаст дополнительный импульс развитию системы профессионального развития всего региона", - сказал он, выступая на ВЭФ-2021.Президент отметил, что число выпускников школ на Дальнем Востоке растет, однако многие из них уезжают учиться в другие регионы страны, где, как правило, позже находят работу, заводят семьи и остаются жить."Нужно повысить доступность и качество среднего и высшего профессионального образования именно здесь, на Дальнем Востоке. Особое внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих кадров", - добавил Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210819/worldskills-1746439037.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748488583_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_f03f1f3664fe1ce348dabe97bc493dc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, хабаровск, владимир путин, worldskills russia, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:23 03.09.2021
 
Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске

Президент Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске в 2023 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести в Хабаровске в 2023 году национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills.
"Поддерживаю и предлагаю в 2023 году провести в Хабаровске национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Уверен, это придаст дополнительный импульс развитию системы профессионального развития всего региона", - сказал он, выступая на ВЭФ-2021.
Президент отметил, что число выпускников школ на Дальнем Востоке растет, однако многие из них уезжают учиться в другие регионы страны, где, как правило, позже находят работу, заводят семьи и остаются жить.
"Нужно повысить доступность и качество среднего и высшего профессионального образования именно здесь, на Дальнем Востоке. Особое внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих кадров", - добавил Путин.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Участник соревнований в компетенции Графический дизайн мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 18:29WorldSkills
Российская сборная WorldSkills стала первой на чемпионате стран Азии
 
ОбществоХабаровскВладимир ПутинWorldSkills RussiaВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
13:35Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты
Лента новостейМолния