https://ria.ru/20210903/chempionat-1748491856.html
Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске
Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске - РИА Новости, 03.09.2021
Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске
Президент России Владимир Путин предложил провести в Хабаровске в 2023 году национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:23
2021-09-03T10:23
2021-09-03T10:23
общество
хабаровск
владимир путин
worldskills russia
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести в Хабаровске в 2023 году национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills."Поддерживаю и предлагаю в 2023 году провести в Хабаровске национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Уверен, это придаст дополнительный импульс развитию системы профессионального развития всего региона", - сказал он, выступая на ВЭФ-2021.Президент отметил, что число выпускников школ на Дальнем Востоке растет, однако многие из них уезжают учиться в другие регионы страны, где, как правило, позже находят работу, заводят семьи и остаются жить."Нужно повысить доступность и качество среднего и высшего профессионального образования именно здесь, на Дальнем Востоке. Особое внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих кадров", - добавил Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210819/worldskills-1746439037.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, хабаровск, владимир путин, worldskills russia, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске
Президент Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске в 2023 году