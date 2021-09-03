https://ria.ru/20210903/chempionat-1748491856.html

Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске

Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске - РИА Новости, 03.09.2021

Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске

Президент России Владимир Путин предложил провести в Хабаровске в 2023 году национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:23

2021-09-03T10:23

2021-09-03T10:23

общество

хабаровск

владимир путин

worldskills russia

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести в Хабаровске в 2023 году национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills."Поддерживаю и предлагаю в 2023 году провести в Хабаровске национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Уверен, это придаст дополнительный импульс развитию системы профессионального развития всего региона", - сказал он, выступая на ВЭФ-2021.Президент отметил, что число выпускников школ на Дальнем Востоке растет, однако многие из них уезжают учиться в другие регионы страны, где, как правило, позже находят работу, заводят семьи и остаются жить."Нужно повысить доступность и качество среднего и высшего профессионального образования именно здесь, на Дальнем Востоке. Особое внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих кадров", - добавил Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210819/worldskills-1746439037.html

хабаровск

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общество, хабаровск, владимир путин, worldskills russia, восточный экономический форум — 2021 (вэф)