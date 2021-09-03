16:42 03.09.2021 (обновлено: 18:11 03.09.2021)
Руденя: Бологое претендует на звание "Город трудовой доблести"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время интервью в эфире телеканала "Россия 24" Тверь
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. Город Бологое Тверской области претендует на звание "Город трудовой доблести", сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Город Бологое по праву достоин этого звания. В ближайшее время пройдет заседание российского оргкомитета "Победа", который возглавляет президент, где будет принято окончательное решение по этому вопросу. Все шансы у нас есть. Присвоение звания даст еще одну возможность подчеркнуть историю Бологого, тот неоценимый вклад в Победу, который внесли его жители", – сказал Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что во время Великой Отечественной войны Бологое оставался единственным железнодорожным узлом между Москвой и Ленинградом, не занятым врагом. Для уничтожения станции нацисты забросили более 200 диверсионно-разведывательных групп, чтобы дезорганизовать работу транспортного узла. Но ни одной диверсии совершить не удалось.
С июля 1941-го по 1944-й год на город Бологое было совершено более шестисот налётов фашистской авиации. Каждый раз после бомбёжек бологовцы ценой неимоверных усилий под обстрелами восстанавливали железнодорожное сообщение, продолжали круглосуточно трудиться во имя Победы. Через Бологое бесперебойно шли воинские эшелоны с людьми, техникой, боеприпасами, продовольствием на Калининский, Волховский, Ленинградский и Белорусский фронты, отметили в пресс-службе.