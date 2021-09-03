https://ria.ru/20210903/bilan-1748540595.html

Дима Билан и Zivert выпустили совместный клип на песню "Это была любовь"

Дима Билан и Zivert выпустили совместный клип на песню "Это была любовь" - РИА Новости, 03.09.2021

Дима Билан и Zivert выпустили совместный клип на песню "Это была любовь"

Дима Билан и Zivert (Юлия Зиверт) выпустили совместный клип на кавер-версию песни "Это была любовь". Об этом певец сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:51

2021-09-03T13:51

2021-09-03T13:51

шоубиз

дима билан (виктор белан)

джонни депп

знаменитости

юлия зиверт (zivert)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Дима Билан и Zivert (Юлия Зиверт) выпустили совместный клип на кавер-версию песни "Это была любовь". Об этом певец сообщил в своем Instagram.Zivert также разместила информацию о премьере, отметив, что для нее эта история стала долгожданной.Поклонники отметили необычный образ Билана в клипе. Ранее они также сравнили его с Джонни Деппом.

https://ria.ru/20210820/bilan-1745981173.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дима билан (виктор белан), джонни депп, знаменитости, юлия зиверт (zivert)