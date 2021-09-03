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Дима Билан и Zivert выпустили совместный клип на песню "Это была любовь"
Дима Билан и Zivert выпустили совместный клип на песню "Это была любовь" - РИА Новости, 03.09.2021
Дима Билан и Zivert выпустили совместный клип на песню "Это была любовь"
Дима Билан и Zivert (Юлия Зиверт) выпустили совместный клип на кавер-версию песни "Это была любовь". Об этом певец сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:51
2021-09-03T13:51
2021-09-03T13:51
шоубиз
дима билан (виктор белан)
джонни депп
знаменитости
юлия зиверт (zivert)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Дима Билан и Zivert (Юлия Зиверт) выпустили совместный клип на кавер-версию песни "Это была любовь". Об этом певец сообщил в своем Instagram.Zivert также разместила информацию о премьере, отметив, что для нее эта история стала долгожданной.Поклонники отметили необычный образ Билана в клипе. Ранее они также сравнили его с Джонни Деппом.
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дима билан (виктор белан), джонни депп, знаменитости, юлия зиверт (zivert)