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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210903/bilan-1748540595.html
Дима Билан и Zivert выпустили совместный клип на песню "Это была любовь"
Дима Билан и Zivert выпустили совместный клип на песню "Это была любовь" - РИА Новости, 03.09.2021
Дима Билан и Zivert выпустили совместный клип на песню "Это была любовь"
Дима Билан и Zivert (Юлия Зиверт) выпустили совместный клип на кавер-версию песни "Это была любовь". Об этом певец сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:51
2021-09-03T13:51
шоубиз
дима билан (виктор белан)
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знаменитости
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Дима Билан и Zivert (Юлия Зиверт) выпустили совместный клип на кавер-версию песни "Это была любовь". Об этом певец сообщил в своем Instagram.Zivert также разместила информацию о премьере, отметив, что для нее эта история стала долгожданной.Поклонники отметили необычный образ Билана в клипе. Ранее они также сравнили его с Джонни Деппом.
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дима билан (виктор белан), джонни депп, знаменитости, юлия зиверт (zivert)
13:51 03.09.2021
 

Дима Билан и Zivert выпустили совместный клип на песню "Это была любовь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Рамиль СитдиковZivert и Дима Билан
Zivert и Дима Билан - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Дима Билан и Zivert (Юлия Зиверт) выпустили совместный клип на кавер-версию песни "Это была любовь". Об этом певец сообщил в своем Instagram.

"Тонко! Изящно! Эстетика!" – написал Билан.

Zivert также разместила информацию о премьере, отметив, что для нее эта история стала долгожданной.

"Пусть каждый человек почувствует и вспомнит свое… То, что лежит на самом глубоком дне вашей души…", – написала Юлия.

Поклонники отметили необычный образ Билана в клипе. Ранее они также сравнили его с Джонни Деппом.
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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ШоубизДима Билан (Виктор Белан)Джонни ДеппЗнаменитостиЮлия Зиверт (Zivert)
 
 
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