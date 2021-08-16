https://ria.ru/20210816/bilan-1745880625.html

"Джек Воробей отдыхает": фанаты сравнили Билана с Деппом

"Джек Воробей отдыхает": фанаты сравнили Билана с Деппом - РИА Новости, 16.08.2021

"Джек Воробей отдыхает": фанаты сравнили Билана с Деппом

Фанаты сравнили Диму Билана с Джонни Деппом. На подобные размышления их подтолкнул новый пост певца в личном микроблоге. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:46

2021-08-16T10:46

2021-08-16T10:46

шоубиз

дима билан (виктор белан)

джонни депп

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фанаты сравнили Диму Билана с Джонни Деппом. На подобные размышления их подтолкнул новый пост певца в личном микроблоге. Победитель Евровидения-2008 опубликовал снимок, на котором он изображен с макияжем. "Где-то в Африке после съемок. Глаза не успел смыть, а сколько клея в волосах — хватило на три дня вычесывания!" — поделился исполнитель.Подписчикам Билана его образ понравился. "У вас всегда был очень выразительный взгляд, а сейчас так вообще", "О, красавец", "Ну, какой красавец, Дима! Всегда, и с не смытой краской тоже", — отреагировали пользователи. Многие также решили, что с легким смоки айс их кумир похож на героя Джонни Деппа из франшизы "Пираты Карибского моря" — капитана Джека Воробья. "Джек Воробей отдыхает", "Дима, ты на этом фото так похож на Джонни Деппа", "Джонни Депп", "И стал похож на Джека Воробья", "Джек Воробей в пути, в перелетах. Черную жемчужину припарковали без проблем?" — пишут в комментариях. Недавно Дима Билан намекнул, что может еще раз принять участие в конкурсе Евровидение.

https://ria.ru/20210705/bilan-1739975501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дима билан (виктор белан), джонни депп, звезды, знаменитости