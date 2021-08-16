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Шоубиз
https://ria.ru/20210816/bilan-1745880625.html
"Джек Воробей отдыхает": фанаты сравнили Билана с Деппом
"Джек Воробей отдыхает": фанаты сравнили Билана с Деппом - РИА Новости, 16.08.2021
"Джек Воробей отдыхает": фанаты сравнили Билана с Деппом
Фанаты сравнили Диму Билана с Джонни Деппом. На подобные размышления их подтолкнул новый пост певца в личном микроблоге. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:46
2021-08-16T10:46
шоубиз
дима билан (виктор белан)
джонни депп
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знаменитости
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фанаты сравнили Диму Билана с Джонни Деппом. На подобные размышления их подтолкнул новый пост певца в личном микроблоге. Победитель Евровидения-2008 опубликовал снимок, на котором он изображен с макияжем. "Где-то в Африке после съемок. Глаза не успел смыть, а сколько клея в волосах — хватило на три дня вычесывания!" — поделился исполнитель.Подписчикам Билана его образ понравился. "У вас всегда был очень выразительный взгляд, а сейчас так вообще", "О, красавец", "Ну, какой красавец, Дима! Всегда, и с не смытой краской тоже", — отреагировали пользователи. Многие также решили, что с легким смоки айс их кумир похож на героя Джонни Деппа из франшизы "Пираты Карибского моря" — капитана Джека Воробья. "Джек Воробей отдыхает", "Дима, ты на этом фото так похож на Джонни Деппа", "Джонни Депп", "И стал похож на Джека Воробья", "Джек Воробей в пути, в перелетах. Черную жемчужину припарковали без проблем?" — пишут в комментариях. Недавно Дима Билан намекнул, что может еще раз принять участие в конкурсе Евровидение.
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дима билан (виктор белан), джонни депп, звезды, знаменитости
10:46 16.08.2021
 

"Джек Воробей отдыхает": фанаты сравнили Билана с Деппом

© РИА Новости / Екатерина Лызлова/Екатерина ЧесноковаДима Билан и Джонни Депп
Дима Билан и Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова/Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фанаты сравнили Диму Билана с Джонни Деппом. На подобные размышления их подтолкнул новый пост певца в личном микроблоге.
Победитель Евровидения-2008 опубликовал снимок, на котором он изображен с макияжем.
"Где-то в Африке после съемок. Глаза не успел смыть, а сколько клея в волосах — хватило на три дня вычесывания!" — поделился исполнитель.
Подписчикам Билана его образ понравился. "У вас всегда был очень выразительный взгляд, а сейчас так вообще", "О, красавец", "Ну, какой красавец, Дима! Всегда, и с не смытой краской тоже", — отреагировали пользователи.
Многие также решили, что с легким смоки айс их кумир похож на героя Джонни Деппа из франшизы "Пираты Карибского моря" — капитана Джека Воробья. "Джек Воробей отдыхает", "Дима, ты на этом фото так похож на Джонни Деппа", "Джонни Депп", "И стал похож на Джека Воробья", "Джек Воробей в пути, в перелетах. Черную жемчужину припарковали без проблем?" — пишут в комментариях.
Недавно Дима Билан намекнул, что может еще раз принять участие в конкурсе Евровидение.
Дима Билан в youtube-шоу ДаДа — НетНет - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 17:19Шоубиз
Новый виток с Покровским: Билан запустил хэштег #биланпочему
 
ШоубизДима Билан (Виктор Белан)Джонни ДеппзвездыЗнаменитости
 
 
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