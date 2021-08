https://ria.ru/20210802/bilan-1744048837.html

"Повторим?": Билан намекнул на возвращение на Евровидение

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дима Билан намекнул, что может еще раз принять участие в конкурсе Евровидение. Своими размышлениями певец поделился в личном микроблоге. Исполнитель опубликовал ролик, в котором показано, как он исполняет Never Let You Go. С этой композицией в 2006 году он участвовал в Евровидении и занял второе место. Билан вышел в кадр в белой майке и джинсах, как в номере на песенном конкурсе. Он даже повторил перед камерой свой знаменитый прыжок. "Когда изобрел телепорт в прошлое! Из 2021 в 2006! А ты помнишь , как Евровидение объединяет людей? Какой мощный дух поддержки и объединения! Эх! Круто было! А может, повторим ?" — подписал видео Билан. Пользователей новый пост Билана заинтриговал. "Это намек на очередное покорение Евровидения?", "Ой, только за", "Он нам принесет первое место. Так что я тоже за ногами и руками", "Нужно еще раз Билану на Евровидение", "Дима, вы уже сами давно хотите повторить! Вперед! Я с вами и за вас!", — пишут фанаты в комментариях. Дима Билан дважды участвовал в Евровидении. Если в 2006 году ему не удалось победить, то в 2008 году с пеней Believe он занял на конкурсе первое место и привез фестиваль в Москву. В этом году Россию на Евровидении представляла певица Манижа. Ее выступление с песней "Русская женщина" принесло стране девятое место. На конкурсе победила итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zitti e buoni. Второе и третье места достались исполнителям из Франции и Швейцарии.

