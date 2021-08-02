Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210802/bilan-1744048837.html
"Повторим?": Билан намекнул на возвращение на Евровидение
"Повторим?": Билан намекнул на возвращение на Евровидение - РИА Новости, 02.08.2021
"Повторим?": Билан намекнул на возвращение на Евровидение
Дима Билан намекнул, что может еще раз принять участие в конкурсе Евровидение. Своими размышлениями певец поделился в личном микроблоге. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:19
2021-08-02T20:19
шоубиз
дима билан (виктор белан)
евровидение
manizha (манижа сангин)
måneskin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736999876_0:172:1654:1102_1920x0_80_0_0_72e2692fd5be271215fadb5738e98bdf.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дима Билан намекнул, что может еще раз принять участие в конкурсе Евровидение. Своими размышлениями певец поделился в личном микроблоге. Исполнитель опубликовал ролик, в котором показано, как он исполняет Never Let You Go. С этой композицией в 2006 году он участвовал в Евровидении и занял второе место. Билан вышел в кадр в белой майке и джинсах, как в номере на песенном конкурсе. Он даже повторил перед камерой свой знаменитый прыжок. "Когда изобрел телепорт в прошлое! Из 2021 в 2006! А ты помнишь , как Евровидение объединяет людей? Какой мощный дух поддержки и объединения! Эх! Круто было! А может, повторим ?" — подписал видео Билан. Пользователей новый пост Билана заинтриговал. "Это намек на очередное покорение Евровидения?", "Ой, только за", "Он нам принесет первое место. Так что я тоже за ногами и руками", "Нужно еще раз Билану на Евровидение", "Дима, вы уже сами давно хотите повторить! Вперед! Я с вами и за вас!", — пишут фанаты в комментариях. Дима Билан дважды участвовал в Евровидении. Если в 2006 году ему не удалось победить, то в 2008 году с пеней Believe он занял на конкурсе первое место и привез фестиваль в Москву. В этом году Россию на Евровидении представляла певица Манижа. Ее выступление с песней "Русская женщина" принесло стране девятое место. На конкурсе победила итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zitti e buoni. Второе и третье места достались исполнителям из Франции и Швейцарии.
https://ria.ru/20210708/manizha-1739944580.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736999876_0:17:1654:1258_1920x0_80_0_0_5b52340df316a19d2c8b0371fbe2bf2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дима билан (виктор белан), евровидение, manizha (манижа сангин), måneskin
20:19 02.08.2021
 

"Повторим?": Билан намекнул на возвращение на Евровидение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДима Билан
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дима Билан намекнул, что может еще раз принять участие в конкурсе Евровидение. Своими размышлениями певец поделился в личном микроблоге.
Исполнитель опубликовал ролик, в котором показано, как он исполняет Never Let You Go. С этой композицией в 2006 году он участвовал в Евровидении и занял второе место.
Билан вышел в кадр в белой майке и джинсах, как в номере на песенном конкурсе. Он даже повторил перед камерой свой знаменитый прыжок.
"Когда изобрел телепорт в прошлое! Из 2021 в 2006! А ты помнишь , как Евровидение объединяет людей? Какой мощный дух поддержки и объединения! Эх! Круто было! А может, повторим ?" — подписал видео Билан.
Пользователей новый пост Билана заинтриговал. "Это намек на очередное покорение Евровидения?", "Ой, только за", "Он нам принесет первое место. Так что я тоже за ногами и руками", "Нужно еще раз Билану на Евровидение", "Дима, вы уже сами давно хотите повторить! Вперед! Я с вами и за вас!", — пишут фанаты в комментариях.
Дима Билан дважды участвовал в Евровидении. Если в 2006 году ему не удалось победить, то в 2008 году с пеней Believe он занял на конкурсе первое место и привез фестиваль в Москву.
В этом году Россию на Евровидении представляла певица Манижа. Ее выступление с песней "Русская женщина" принесло стране девятое место. На конкурсе победила итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zitti e buoni. Второе и третье места достались исполнителям из Франции и Швейцарии.
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 08:00Шоубиз
Манижа: "Я не хотела на Евровидение, отбор был шансом заявить о себе"
 
ШоубизДима Билан (Виктор Белан)ЕвровидениеManizha (Манижа Сангин)Måneskin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
03:14Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе
Лента новостейМолния