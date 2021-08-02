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"Повторим?": Билан намекнул на возвращение на Евровидение
"Повторим?": Билан намекнул на возвращение на Евровидение - РИА Новости, 02.08.2021
"Повторим?": Билан намекнул на возвращение на Евровидение
Дима Билан намекнул, что может еще раз принять участие в конкурсе Евровидение. Своими размышлениями певец поделился в личном микроблоге. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:19
2021-08-02T20:19
2021-08-02T20:19
шоубиз
дима билан (виктор белан)
евровидение
manizha (манижа сангин)
måneskin
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дима Билан намекнул, что может еще раз принять участие в конкурсе Евровидение. Своими размышлениями певец поделился в личном микроблоге. Исполнитель опубликовал ролик, в котором показано, как он исполняет Never Let You Go. С этой композицией в 2006 году он участвовал в Евровидении и занял второе место. Билан вышел в кадр в белой майке и джинсах, как в номере на песенном конкурсе. Он даже повторил перед камерой свой знаменитый прыжок. "Когда изобрел телепорт в прошлое! Из 2021 в 2006! А ты помнишь , как Евровидение объединяет людей? Какой мощный дух поддержки и объединения! Эх! Круто было! А может, повторим ?" — подписал видео Билан. Пользователей новый пост Билана заинтриговал. "Это намек на очередное покорение Евровидения?", "Ой, только за", "Он нам принесет первое место. Так что я тоже за ногами и руками", "Нужно еще раз Билану на Евровидение", "Дима, вы уже сами давно хотите повторить! Вперед! Я с вами и за вас!", — пишут фанаты в комментариях. Дима Билан дважды участвовал в Евровидении. Если в 2006 году ему не удалось победить, то в 2008 году с пеней Believe он занял на конкурсе первое место и привез фестиваль в Москву. В этом году Россию на Евровидении представляла певица Манижа. Ее выступление с песней "Русская женщина" принесло стране девятое место. На конкурсе победила итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zitti e buoni. Второе и третье места достались исполнителям из Франции и Швейцарии.
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дима билан (виктор белан), евровидение, manizha (манижа сангин), måneskin
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Дима Билан намекнул, что может еще раз принять участие в конкурсе Евровидение. Своими размышлениями певец поделился
в личном микроблоге.
Исполнитель опубликовал ролик, в котором показано, как он исполняет Never Let You Go. С этой композицией в 2006 году он участвовал в Евровидении и занял второе место.
Билан вышел в кадр в белой майке и джинсах, как в номере на песенном конкурсе. Он даже повторил перед камерой свой знаменитый прыжок.
"Когда изобрел телепорт в прошлое! Из 2021 в 2006! А ты помнишь , как Евровидение объединяет людей? Какой мощный дух поддержки и объединения! Эх! Круто было! А может, повторим ?" — подписал видео Билан.
Пользователей новый пост Билана заинтриговал. "Это намек на очередное покорение Евровидения?", "Ой, только за", "Он нам принесет первое место. Так что я тоже за ногами и руками", "Нужно еще раз Билану на Евровидение", "Дима, вы уже сами давно хотите повторить! Вперед! Я с вами и за вас!", — пишут фанаты в комментариях.
Дима Билан дважды участвовал в Евровидении. Если в 2006 году ему не удалось победить, то в 2008 году с пеней Believe он занял на конкурсе первое место и привез фестиваль в Москву.
В этом году Россию на Евровидении представляла певица Манижа. Ее выступление с песней "Русская женщина" принесло
стране девятое место. На конкурсе победила
итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zitti e buoni. Второе и третье места достались исполнителям из Франции и Швейцарии.