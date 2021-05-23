Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733499690.html
Победителем Евровидения стала итальянская группа Måneskin
Победителем Евровидения стала итальянская группа Måneskin - РИА Новости, 23.05.2021
Победителем Евровидения стала итальянская группа Måneskin
Победу на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021 завоевала итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zittii E Buoni ("Тихие и послушные"). РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T03:18
2021-05-23T03:18
культура
maneskin (итальянская рок-группа)
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733499223_0:278:3145:2047_1920x0_80_0_0_3eee8708908477c9f2393c771e924486.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Победу на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021 завоевала итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zittii E Buoni ("Тихие и послушные").По суммарным результатам голосования зрителей и жюри коллектив набрал 524 балла.Måneskin основана в 2015 году знакомыми со средней школы вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки.В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".Второе и третье места заняли исполнители из Франции и Швеции.Вошла в десяткуРоссийская исполнительница Манижа заняла девятое место, получив 204 балла от зрителей и профессионального жюри.Артистка выступила в огромном платье, которое, по ее словам, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым "главным конкурентом" на Евровидении стала борьба со стереотипами о странах.Последнее, 26-е место, занял певец из Великобритании, он не получил ни одного балла ни от жюри, ни от зрителей. Это произошло впервые за историю конкурса.ЕвровидениеМузыкальный конкурс "Евровидение" проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU).Полуфиналы традиционно проходят во вторник и четверг, а финал конкурса – в субботу.Выступления исполнителей проходят в прямом эфире.В 2021 году в связи с пандемией коронавируса вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать на конкурс или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте.Телеголосования составляют 50% результата, остальные 50% определяются профессиональным жюри в каждой участвующей стране.Победителем международного музыкального конкурса Евровидение признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя.
https://ria.ru/20210518/manizha-1732650295.html
https://ria.ru/20210518/uchastniki-1732680732.html
https://ria.ru/20210311/skandaly-1600850254.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733499223_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_a2471f650246b61f16a222ce26936c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
maneskin (итальянская рок-группа), manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, италия

Победителем Евровидения стала итальянская группа Måneskin

03:18 23.05.2021
 
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWИтальянская группа Måneskin, победившая в конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме
Итальянская группа Måneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Победу на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021 завоевала итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zittii E Buoni ("Тихие и послушные").
По суммарным результатам голосования зрителей и жюри коллектив набрал 524 балла.
Måneskin основана в 2015 году знакомыми со средней школы вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки.
В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".
Второе и третье места заняли исполнители из Франции и Швеции.
Певица Манижа - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 00:17
Биография российской певицы Манижи

Вошла в десятку

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место, получив 204 балла от зрителей и профессионального жюри.
Артистка выступила в огромном платье, которое, по ее словам, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым "главным конкурентом" на Евровидении стала борьба со стереотипами о странах.
Последнее, 26-е место, занял певец из Великобритании, он не получил ни одного балла ни от жюри, ни от зрителей. Это произошло впервые за историю конкурса.
Певица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 00:20
Российские участники Международного конкурса песни "Евровидение"

Евровидение

Музыкальный конкурс "Евровидение" проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU).
Полуфиналы традиционно проходят во вторник и четверг, а финал конкурса – в субботу.
Выступления исполнителей проходят в прямом эфире.
В 2021 году в связи с пандемией коронавируса вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать на конкурс или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте.
Телеголосования составляют 50% результата, остальные 50% определяются профессиональным жюри в каждой участвующей стране.
Победителем международного музыкального конкурса Евровидение признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя.
Группа Галасы ЗМеста - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 21:15
Скандалы "Евровидения"
 
КультураManeskin (итальянская рок-группа)Manizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Утверждены правила поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта
10:25Пригожин оценил результаты Евровидения
10:15Эксперты рассказали, с какой банковской картой лучше ехать за границу
10:08Победитель Евровидения-2021 от радости порвал штаны прямо на сцене
09:59В СК проконтролируют дело о пожаре в Удмуртии, где погибли четверо детей
09:46В Крыму назвали условия Киева по подаче воды возмутительными
09:35Москвичам пообещали дождь с грозой и июньское тепло
09:33Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров
09:22В США рассказали, почему Ту-95МС превосходит американский аналог
09:20На Украине упал воздушный шар, один человек погиб
09:10Эксперты выяснили, на что копят российские школьники
08:59Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник
08:53Мэр Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше, чем мировые города
08:40Чернышенко оценил перспективы экотуризма в России
08:30Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ
08:20Экономист назвал главную причину волатильности биткоина
08:11Россиянам рассказали, как защитить от мошенников счета и персональные данные
07:42Число погибших во время горного этапа ультрамарафона на северо-западе Китая выросло до 21
07:34"Неожиданный результат": победу на Евровидении одержали итальянцы
07:05Эксперты заявили о неизбежности утечки биометрии
Лента новостейМолния