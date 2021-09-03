https://ria.ru/20210903/aviadeboshiry-1748562312.html

Россия присоединилась к протоколу, позволяющему бороться с авиадебоширами

Россия присоединилась к протоколу, позволяющему бороться с авиадебоширами - РИА Новости, 03.09.2021

Россия присоединилась к протоколу, позволяющему бороться с авиадебоширами

Россия присоединилась к Монреальскому протоколу 2014 года, который позволяет бороться с авиапассажирами, нарушающими правила поведения в самолете, сообщила в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T19:48

2021-09-03T19:48

2021-09-03T19:48

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ЦЮРИХ, 3 сен — РИА Новости. Россия присоединилась к Монреальскому протоколу 2014 года, который позволяет бороться с авиапассажирами, нарушающими правила поведения в самолете, сообщила в пятницу Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)."Российская Федерация стала 32-м государством-участником Монреальского протокола 2014 года", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте IATA в Twitter.Также в посте есть фраза на русском языке: "Спасибо России!", отмечены МИД РФ и Международная организация гражданской авиации (ICAO).Монреальский протокол 2014 года изменяет Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанную в Токио 14 сентября 1963 года. Согласно документу, при определенных условиях авиаперевозчики вне зависимости от места регистрации транспорта могут применять нормы национального законодательства в отношении пассажиров, которые совершили преступление или нарушили дисциплину на борту самолета.

https://ria.ru/20190314/1551769997.html

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2021

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новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, twitter, токио, россия