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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210903/aviadeboshiry-1748562312.html
Россия присоединилась к протоколу, позволяющему бороться с авиадебоширами
Россия присоединилась к протоколу, позволяющему бороться с авиадебоширами - РИА Новости, 03.09.2021
Россия присоединилась к протоколу, позволяющему бороться с авиадебоширами
Россия присоединилась к Монреальскому протоколу 2014 года, который позволяет бороться с авиапассажирами, нарушающими правила поведения в самолете, сообщила в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T19:48
2021-09-03T19:48
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ЦЮРИХ, 3 сен — РИА Новости. Россия присоединилась к Монреальскому протоколу 2014 года, который позволяет бороться с авиапассажирами, нарушающими правила поведения в самолете, сообщила в пятницу Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)."Российская Федерация стала 32-м государством-участником Монреальского протокола 2014 года", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте IATA в Twitter.Также в посте есть фраза на русском языке: "Спасибо России!", отмечены МИД РФ и Международная организация гражданской авиации (ICAO).Монреальский протокол 2014 года изменяет Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанную в Токио 14 сентября 1963 года. Согласно документу, при определенных условиях авиаперевозчики вне зависимости от места регистрации транспорта могут применять нормы национального законодательства в отношении пассажиров, которые совершили преступление или нарушили дисциплину на борту самолета.
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новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, twitter, токио, россия
19:48 03.09.2021
 
Россия присоединилась к протоколу, позволяющему бороться с авиадебоширами

IATA: Россия присоединилась к протоколу, позволяющему бороться с авиадебоширами

© Depositphotos / lucidwatersБортпроводники во время предполетного инструктажа
Бортпроводники во время предполетного инструктажа - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / lucidwaters
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ЦЮРИХ, 3 сен — РИА Новости. Россия присоединилась к Монреальскому протоколу 2014 года, который позволяет бороться с авиапассажирами, нарушающими правила поведения в самолете, сообщила в пятницу Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
"Российская Федерация стала 32-м государством-участником Монреальского протокола 2014 года", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте IATA в Twitter.
Также в посте есть фраза на русском языке: "Спасибо России!", отмечены МИД РФ и Международная организация гражданской авиации (ICAO).
Монреальский протокол 2014 года изменяет Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанную в Токио 14 сентября 1963 года. Согласно документу, при определенных условиях авиаперевозчики вне зависимости от места регистрации транспорта могут применять нормы национального законодательства в отношении пассажиров, которые совершили преступление или нарушили дисциплину на борту самолета.
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