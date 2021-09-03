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Российские военные повара выиграли номинацию "Лучший пекарь" на АрМИ
Российские военные повара выиграли номинацию "Лучший пекарь" на АрМИ - РИА Новости, 03.09.2021
Российские военные повара выиграли номинацию "Лучший пекарь" на АрМИ
Российские военные повара стали первыми в номинации "Лучший пекарь" в рамках конкурса специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" Армейских... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:06
2021-09-03T13:06
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вьетнам
россия
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ПОЛИГОН ФОРИШ (Узбекистан), 3 сен - РИА Новости. Российские военные повара стали первыми в номинации "Лучший пекарь" в рамках конкурса специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" Армейских международных игр, сообщили в пятницу в Минобороны России."В номинации "Лучший пекарь" победили российские военнослужащие Наталья Шапирова и Александр Скользнев", - говорится в сообщении.Как уточнили в военном ведомстве, по итогам общекомандного зачета команда РФ заняла второе место.Соревнования "Полевая кухня" проходили на горном полигоне Фориш в Узбекистане с 22 по 31 августа. В них принимали участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана.
https://ria.ru/20210831/uzbekistan-1748046611.html
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безопасность, белоруссия, вьетнам, россия
13:06 03.09.2021
 
Российские военные повара выиграли номинацию "Лучший пекарь" на АрМИ

Российские военные повара стали первыми в номинации "Лучший пекарь" на конкурсе АрМИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк"АрМИ-2021"
АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПОЛИГОН ФОРИШ (Узбекистан), 3 сен - РИА Новости. Российские военные повара стали первыми в номинации "Лучший пекарь" в рамках конкурса специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" Армейских международных игр, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В номинации "Лучший пекарь" победили российские военнослужащие Наталья Шапирова и Александр Скользнев", - говорится в сообщении.
Полевая кухня - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 17:38
Команда Узбекистана выиграла конкурс АрМИ "Полевая кухня"
Как уточнили в военном ведомстве, по итогам общекомандного зачета команда РФ заняла второе место.
"Первое место впервые выиграли повара Республики Узбекистан, а третье место разделили команды Белоруссии и Вьетнама", - заявили в МО РФ.
Соревнования "Полевая кухня" проходили на горном полигоне Фориш в Узбекистане с 22 по 31 августа. В них принимали участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана.
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