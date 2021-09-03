https://ria.ru/20210903/armi-1748537489.html

Российские военные повара выиграли номинацию "Лучший пекарь" на АрМИ

Российские военные повара выиграли номинацию "Лучший пекарь" на АрМИ - РИА Новости, 03.09.2021

Российские военные повара выиграли номинацию "Лучший пекарь" на АрМИ

Российские военные повара стали первыми в номинации "Лучший пекарь" в рамках конкурса специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" Армейских... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:06

2021-09-03T13:06

2021-09-03T13:06

безопасность

белоруссия

вьетнам

россия

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ПОЛИГОН ФОРИШ (Узбекистан), 3 сен - РИА Новости. Российские военные повара стали первыми в номинации "Лучший пекарь" в рамках конкурса специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" Армейских международных игр, сообщили в пятницу в Минобороны России."В номинации "Лучший пекарь" победили российские военнослужащие Наталья Шапирова и Александр Скользнев", - говорится в сообщении.Как уточнили в военном ведомстве, по итогам общекомандного зачета команда РФ заняла второе место.Соревнования "Полевая кухня" проходили на горном полигоне Фориш в Узбекистане с 22 по 31 августа. В них принимали участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана.

https://ria.ru/20210831/uzbekistan-1748046611.html

https://ria.ru/20210902/armi-2021-1748405403.html

белоруссия

вьетнам

россия

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2021

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безопасность, белоруссия, вьетнам, россия