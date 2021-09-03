https://ria.ru/20210903/armi-1748537489.html
Российские военные повара выиграли номинацию "Лучший пекарь" на АрМИ
Российские военные повара выиграли номинацию "Лучший пекарь" на АрМИ - РИА Новости, 03.09.2021
Российские военные повара выиграли номинацию "Лучший пекарь" на АрМИ
Российские военные повара стали первыми в номинации "Лучший пекарь" в рамках конкурса специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" Армейских... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:06
2021-09-03T13:06
2021-09-03T13:06
безопасность
белоруссия
вьетнам
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746825942_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_27449cce73009267279be552c34450d1.jpg
ПОЛИГОН ФОРИШ (Узбекистан), 3 сен - РИА Новости. Российские военные повара стали первыми в номинации "Лучший пекарь" в рамках конкурса специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" Армейских международных игр, сообщили в пятницу в Минобороны России."В номинации "Лучший пекарь" победили российские военнослужащие Наталья Шапирова и Александр Скользнев", - говорится в сообщении.Как уточнили в военном ведомстве, по итогам общекомандного зачета команда РФ заняла второе место.Соревнования "Полевая кухня" проходили на горном полигоне Фориш в Узбекистане с 22 по 31 августа. В них принимали участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана.
https://ria.ru/20210831/uzbekistan-1748046611.html
https://ria.ru/20210902/armi-2021-1748405403.html
белоруссия
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746825942_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_4a7fce506c4ae2046e068fa3a8129f70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, вьетнам, россия
Российские военные повара выиграли номинацию "Лучший пекарь" на АрМИ
Российские военные повара стали первыми в номинации "Лучший пекарь" на конкурсе АрМИ