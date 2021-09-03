https://ria.ru/20210903/amerika-1748428784.html

"Это самоубийство Запада": почему американцы считают, что все кончено

"Это самоубийство Запада": почему американцы считают, что все кончено - РИА Новости, 03.09.2021

"Это самоубийство Запада": почему американцы считают, что все кончено

Сказано тысячу раз, что афганский провал означает гибель НАТО — то ли временную, то ли навсегда. Но в нескончаемом потоке американских и европейских рыданий по... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:00

2021-09-03T08:00

2021-09-03T08:00

в мире

авторы

сша

европа

афганистан

джо байден

нато

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Сказано тысячу раз, что афганский провал означает гибель НАТО — то ли временную, то ли навсегда. Но в нескончаемом потоке американских и европейских рыданий по этому поводу промелькнула, и не раз, мысль куда более радикальная: перед нами конец Запада.Вот, дословно: "Запад проваливается. Это самоубийство. И руки Америки направляют кинжал в мягкий живот Запада". Цитата — из очередной колонки Рода Дрейера, очень уважаемого христианского публициста США, автора книг и прочего.Если даже он преувеличивает, это такое преувеличение, на которое стоит обратить внимание. Потому что, подумаешь, провал НАТО, то есть лишь военной структуры того, что мы называем Западом. Ведь провал этот можно и исправить к следующей военной авантюре. То есть речь идет об инструменте, который существует не сам по себе, а в руках вот этой сущности — цивилизации, называемой Западом.И разговоров на эту тему сколько угодно, все очень разумные. Можно поменять командующих, можно заново отработать процедуру отбора тех, кто вырабатывает военную политику НАТО, включая долгосрочное планирование и закупку вооружений. Собственно, такими чисто профессиональными оценками сейчас кишат публикации, цитирующие ветеранов войны в Индокитае, так же как и других войн. И все они говорят, что ситуация мрачная, но поправимая, потому что ее уже поправляли.Итак, НАТО — это военная машина, ремонт которой теоретически возможен. А вот что такое самоубийство Запада в целом? Давайте посмотрим, что об этом говорит Дрейер, как, впрочем, и другие умные люди. Они заодно освежают наше понимание того, что такое Запад как система.Мысль первая: Запад если не всегда, то куда более столетия строился вокруг англосаксонской сердцевины. Прочие же выступали в качестве приглашенных и относительно второстепенных лиц. Сейчас анализируется до мелочей, как премьер Великобритании Борис Джонсон в течение 36 часов пытался дозвониться до президента Джо Байдена, тот не отзывался, а вывод войск из Афганистана уже был запущен. Результат: "Америка и Британия вместе победили кайзера Вильгельма, Адольфа Гитлера, наследников Иосифа Сталина и "Аль-Каиду"* с компанией", эта пара всегда "стояла плечом к плечу по всему миру и гордо выдвигала общие идеи". Но больше не стоит.И тут начинается долгий спор — кто и почему разбил этот альянс.Трамп? Но у него были плохие отношения скорее с европейскими социал-демократами, а как раз с Джонсоном все было неплохо. Байден? Но он только-только объявил всем европейцам, что "Америка вернулась", будет всеми командовать. Однако даже в этом споре есть рациональные голоса, говорящие, что и тут ремонт возможен, хорошие идеологи и дипломаты способны возродить англосаксонскую ось, было бы зачем.А чтобы понять это "зачем", надо вспомнить, когда и из чего этот самый Запад родился. Тут есть две идеи. Первая — что все дело в Римской империи, оттуда все и пошло. Что правда. Хотя как тогда быть с несколькими "темными веками", когда Европа была множеством разрозненных и слабых государств, ненавидевших гордого наследника римской цивилизации — Константинополь? Вторая же идея заключается в том, что Запад родился — хорошо, пусть будет "возродился" — из агрессии, называемой Крестовыми походами, а это одиннадцатый и пара последующих веков. Причем начиналась эта агрессия с умеренно мирной идеи — что только единый христианский мир может вернуть себе территории, откуда христианство произошло. Первые походы, напомним, даже проходили в сотрудничестве двух христианских систем — западной и восточной, константинопольской.Самое же интересное в истории Запада заключается в том, как эта цивилизация показала свою способность измениться и выжить перед лицом чудовищного кризиса. Кризиса, который веку к шестнадцатому превратил Европу в зону бедствия (столетиями все убивали всех), к расколу западной христианской церкви, до того тщетно пытавшейся кострами уничтожить ересь.Строго говоря, сейчас вообще непонятно, как тогда не произошло полного коллапса цивилизации. Европа же вместо этого за пару веков надстроила, обновила свою систему ценностей, добавив туда идеи Просвещения — идеи царства красоты и науки, несущих западникам прекрасное будущее.Одновременно она начала в эпоху колониальных захватов нести такое же будущее вообще всему миру — вот печальный конец этой истории мы сейчас и наблюдаем. Но заметим: для внутреннего существования Запада эта обновленная идея оказалась до того привлекательной, что объединяла его даже несмотря на странное стремление западников время от времени уничтожать своих, затевая очередную войну внутри системы.И вот сегодня, говорят Дрейер и другие, уничтожается главная несущая конструкция Запада, который изначально весь строился на христианской системе ценностей. Например, первые европейские поселенцы на Американском континенте были очень обеспокоены тем, что их проповедники будут неграмотны. И они создали Гарвард, далее ставший всемирно знаменитым университетом. Но на этих днях совет капелланов Гарварда (туда входят служители разных религий) единогласно избрал своим главой Грега Эпстайна, атеиста, автора книги "Без бога хорошо". Комментарии излишни.Запад всегда был одновременно единым — и все-таки разделенным на отдельные старинные культуры, ценил их и охранявшие эту особость государства. А сейчас — еще один пример из жизни — учительница в школе в Калифорнии, по имени Кристин Питцен, решила изменить церемонию перед началом занятий. (Если вы не знали, в США поднимают в таких случаях флаг и читают клятву верности стране.) Так вот, она самолично решила заменить звезды и полосы на "флаг гордости", то есть ЛГБТ. И это один из миллиона примеров развала как общей идеологии Запада, так и отдельных национальных культур и идеологий.Можно заметить, что Запад надорвался, столкнувшись с глобализацией. Выяснил, к своему изумлению, что его развалившаяся идеология почему-то не воспринимается в Афганистане и не только там. Прежняя вызывала сопротивление, но иногда и уважение. И вот сейчас наблюдающий за этой историей со стороны китаец, профессионально изучающий Европу в соответствующем институте, замечает, что Запад внутри себя не может договориться не то что о выводе войск, но даже по вопросам, казалось бы, общего мировосприятия. А ведь это отсутствие понимания смысла событий и усилий касается далеко не только Афганистана.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210825/nato-1747087763.html

https://ria.ru/20210826/velikobritaniya-1747249305.html

https://ria.ru/20210206/ssha-1596221261.html

https://ria.ru/20210112/amerika-1592625742.html

сша

европа

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

в мире, авторы, сша, европа, афганистан, джо байден, нато