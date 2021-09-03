https://ria.ru/20210903/afganistan-1748499322.html

В "Талибане"* информацию о новом правительстве Афганистана назвали слухами

В "Талибане"* информацию о новом правительстве Афганистана назвали слухами - РИА Новости, 03.09.2021

В "Талибане"* информацию о новом правительстве Афганистана назвали слухами

Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил РИА Новости, что информация в СМИ о новом правительстве Афганистана не соответствует... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:49

2021-09-03T10:49

2021-09-03T10:57

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КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил РИА Новости, что информация в СМИ о новом правительстве Афганистана не соответствует действительности, назвал такие сообщения слухами.Он также опроверг сообщения о том, что состав нового правительства Афганистана объявят в пятницу."Нет никакой достоверной информации о новом кабинете, это только слухи, неправда", - заявил Муджахид.Ранее агентство Рейтер передавало, что глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана. Сообщалось, что высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса "Талибана" Шер Мохаммед Аббас Станекзай. СМИ также сообщали, что новое правительство может быть объявлено в пятницу.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210903/afganistan-1748500397.html

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