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"Ъ": в России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных
"Ъ": в России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных - РИА Новости, 02.09.2021
"Ъ": в России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных
Минприроды включило в список вероятно исчезнувших еще 11 видов животных, пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:57
2021-09-02T09:57
2021-09-02T11:56
экология
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
красная книга
экология в россии
россия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Минприроды включило в список вероятно исчезнувших еще 11 видов животных, пишет газета "Коммерсант".Туда вошли красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, кулан, тюлень-монах, овсянка Янковского, лошадь Пржевальского, популяция бассейна Черного моря атлантического осетра и другие. Причиной стало сокращение численности и изменение условий их существования, а также иные данные, "которые свидетельствуют о необходимости принятия таких действий".В публикации отмечается, что перечень ежегодно растет: сейчас в нем 443 представителя фауны и 676 растений, при этом в России за последние 400 лет исчезли девять видов и подвидов животных. Среди них — тур, степной тарпан, морская корова, сообщило ведомство. Кроме того, в последнюю редакцию от 2020 года вошло 43 таксона (группа организмов, обладающая некоторой биологической общностью. — Прим. ред.), из которых 29 птиц и 14 млекопитающих.По мнению специалистов, в стране необходимо создать концепцию, которая улучшит качество работы национальных парков и заповедников: традиционные методы охраны природы недостаточно эффективны, а для современных понадобится серьезное финансирование. Сейчас министерство трудится над Стратегией развития системы ООПТ (Особо охраняемых природных территорий России) на период до 2030 года, которая будет регулировать деятельность таких учреждений.В 2020-м ООПТ посетили 6,7 миллиона человек, а за первое полугодие 2021 года — 4,8 миллиона. Один из приоритетов Минприроды — развитие экологического туризма, и сейчас главная проблема — отсутствие правовых механизмов.Ранее Госдума приняла в первом чтении проект, который устраняет противоречия в законодательстве об охоте и вводит однозначный запрет в отношении млекопитающих и птиц из Красной книги.
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экология, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), красная книга, экология в россии, россия
09:57 02.09.2021 (обновлено: 11:56 02.09.2021)
"Ъ": в России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных
"Коммерсант": Минприроды признало 11 видов животных вероятно исчезнувшими
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Минприроды включило в список вероятно исчезнувших еще 11 видов животных, пишет газета "Коммерсант"
.
Туда вошли красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, кулан, тюлень-монах, овсянка Янковского, лошадь Пржевальского, популяция бассейна Черного моря атлантического осетра и другие. Причиной стало сокращение численности и изменение условий их существования, а также иные данные, "которые свидетельствуют о необходимости принятия таких действий".
В публикации отмечается, что перечень ежегодно растет: сейчас в нем 443 представителя фауны и 676 растений, при этом в России
за последние 400 лет исчезли девять видов и подвидов животных. Среди них — тур, степной тарпан, морская корова, сообщило ведомство. Кроме того, в последнюю редакцию от 2020 года вошло 43 таксона (группа организмов, обладающая некоторой биологической общностью. — Прим. ред.), из которых 29 птиц и 14 млекопитающих.
По мнению специалистов, в стране необходимо создать концепцию, которая улучшит качество работы национальных парков и заповедников: традиционные методы охраны природы недостаточно эффективны, а для современных понадобится серьезное финансирование.
Сейчас министерство трудится над Стратегией развития системы ООПТ (Особо охраняемых природных территорий России) на период до 2030 года, которая будет регулировать деятельность таких учреждений.
В 2020-м ООПТ посетили 6,7 миллиона человек, а за первое полугодие 2021 года — 4,8 миллиона. Один из приоритетов Минприроды — развитие экологического туризма, и сейчас главная проблема — отсутствие правовых механизмов.
Ранее Госдума
приняла в первом чтении проект, который устраняет противоречия в законодательстве об охоте и вводит однозначный запрет в отношении млекопитающих и птиц из Красной книги.