https://ria.ru/20210902/zhivotnye-1748299568.html

"Ъ": в России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных

"Ъ": в России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных - РИА Новости, 02.09.2021

"Ъ": в России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных

Минприроды включило в список вероятно исчезнувших еще 11 видов животных, пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:57

2021-09-02T09:57

2021-09-02T11:56

экология

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

красная книга

экология в россии

россия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Минприроды включило в список вероятно исчезнувших еще 11 видов животных, пишет газета "Коммерсант".Туда вошли красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, кулан, тюлень-монах, овсянка Янковского, лошадь Пржевальского, популяция бассейна Черного моря атлантического осетра и другие. Причиной стало сокращение численности и изменение условий их существования, а также иные данные, "которые свидетельствуют о необходимости принятия таких действий".В публикации отмечается, что перечень ежегодно растет: сейчас в нем 443 представителя фауны и 676 растений, при этом в России за последние 400 лет исчезли девять видов и подвидов животных. Среди них — тур, степной тарпан, морская корова, сообщило ведомство. Кроме того, в последнюю редакцию от 2020 года вошло 43 таксона (группа организмов, обладающая некоторой биологической общностью. — Прим. ред.), из которых 29 птиц и 14 млекопитающих.По мнению специалистов, в стране необходимо создать концепцию, которая улучшит качество работы национальных парков и заповедников: традиционные методы охраны природы недостаточно эффективны, а для современных понадобится серьезное финансирование. Сейчас министерство трудится над Стратегией развития системы ООПТ (Особо охраняемых природных территорий России) на период до 2030 года, которая будет регулировать деятельность таких учреждений.В 2020-м ООПТ посетили 6,7 миллиона человек, а за первое полугодие 2021 года — 4,8 миллиона. Один из приоритетов Минприроды — развитие экологического туризма, и сейчас главная проблема — отсутствие правовых механизмов.Ранее Госдума приняла в первом чтении проект, который устраняет противоречия в законодательстве об охоте и вводит однозначный запрет в отношении млекопитающих и птиц из Красной книги.

https://ria.ru/20210902/turizm-1748293505.html

https://ria.ru/20210902/zhizn-1748264509.html

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экология, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), красная книга, экология в россии, россия