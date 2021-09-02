https://ria.ru/20210902/zaderzhanie-1748338030.html

В Испании задержали криминального авторитета Абуладзе

В Испании задержали криминального авторитета Абуладзе - РИА Новости, 02.09.2021

В Испании задержали криминального авторитета Абуладзе

Криминальный авторитет, сбежавший в прошлом году прямо перед началом судебного заседания во Владимире, задержан в аэропорту Барселоны, сообщила Национальная... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:29

2021-09-02T12:29

2021-09-02T12:38

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МАДРИД, 2 сен – РИА Новости. Криминальный авторитет, сбежавший в прошлом году прямо перед началом судебного заседания во Владимире, задержан в аэропорту Барселоны, сообщила Национальная полиция Испании.Как подтвердили РИА Новости полицейские источники, речь идет о Леване Абуладзе (он же - Леван Сухумский). В декабре прошлого года Сухумский скрылся из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет.Он обвиняется по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, и на заседании ему должны были избрать меру пресечения (обычно в подобных случаях это заключение в СИЗО).Задержание было произведено в тот момент, когда этот человек пытался въехать в Испанию по фальшивому украинскому паспорту.Как предполагает полиция, из Испании этот человек собирался "продолжить руководить своей организацией анонимно". В расследовании участвовала также полиция Грузии, говорится в релизе.

https://ria.ru/20210823/kriminal-1746825249.html

https://ria.ru/20210321/ispaniya-1602192223.html

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в мире, испания, украина, грузия, владимир, криминал, россия