https://ria.ru/20210902/zaderzhanie-1748338030.html
В Испании задержали криминального авторитета Абуладзе
В Испании задержали криминального авторитета Абуладзе - РИА Новости, 02.09.2021
В Испании задержали криминального авторитета Абуладзе
Криминальный авторитет, сбежавший в прошлом году прямо перед началом судебного заседания во Владимире, задержан в аэропорту Барселоны, сообщила Национальная... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:29
2021-09-02T12:29
2021-09-02T12:38
в мире
испания
украина
грузия
владимир
криминал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_b6de48eb902e2a6e3e24dcb753750128.jpg
МАДРИД, 2 сен – РИА Новости. Криминальный авторитет, сбежавший в прошлом году прямо перед началом судебного заседания во Владимире, задержан в аэропорту Барселоны, сообщила Национальная полиция Испании.Как подтвердили РИА Новости полицейские источники, речь идет о Леване Абуладзе (он же - Леван Сухумский). В декабре прошлого года Сухумский скрылся из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет.Он обвиняется по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, и на заседании ему должны были избрать меру пресечения (обычно в подобных случаях это заключение в СИЗО).Задержание было произведено в тот момент, когда этот человек пытался въехать в Испанию по фальшивому украинскому паспорту.Как предполагает полиция, из Испании этот человек собирался "продолжить руководить своей организацией анонимно". В расследовании участвовала также полиция Грузии, говорится в релизе.
https://ria.ru/20210823/kriminal-1746825249.html
https://ria.ru/20210321/ispaniya-1602192223.html
испания
украина
грузия
владимир
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_bb884ac620f9217560df7a18b887e945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, украина, грузия, владимир, криминал, россия
12:29 02.09.2021 (обновлено: 12:38 02.09.2021)
В Испании задержали криминального авторитета Абуладзе
Криминального авторитета Абуладзе, бежавшего из России в прошлом году, задержали в Испании