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В Испании задержали криминального авторитета Абуладзе
В Испании задержали криминального авторитета Абуладзе - РИА Новости, 02.09.2021
В Испании задержали криминального авторитета Абуладзе
Криминальный авторитет, сбежавший в прошлом году прямо перед началом судебного заседания во Владимире, задержан в аэропорту Барселоны, сообщила Национальная... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:29
2021-09-02T12:38
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МАДРИД, 2 сен – РИА Новости. Криминальный авторитет, сбежавший в прошлом году прямо перед началом судебного заседания во Владимире, задержан в аэропорту Барселоны, сообщила Национальная полиция Испании.Как подтвердили РИА Новости полицейские источники, речь идет о Леване Абуладзе (он же - Леван Сухумский). В декабре прошлого года Сухумский скрылся из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет.Он обвиняется по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, и на заседании ему должны были избрать меру пресечения (обычно в подобных случаях это заключение в СИЗО).Задержание было произведено в тот момент, когда этот человек пытался въехать в Испанию по фальшивому украинскому паспорту.Как предполагает полиция, из Испании этот человек собирался "продолжить руководить своей организацией анонимно". В расследовании участвовала также полиция Грузии, говорится в релизе.
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в мире, испания, украина, грузия, владимир, криминал, россия
12:29 02.09.2021 (обновлено: 12:38 02.09.2021)
 
В Испании задержали криминального авторитета Абуладзе

Криминального авторитета Абуладзе, бежавшего из России в прошлом году, задержали в Испании

© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Fotolia / samantha vial
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МАДРИД, 2 сен – РИА Новости. Криминальный авторитет, сбежавший в прошлом году прямо перед началом судебного заседания во Владимире, задержан в аэропорту Барселоны, сообщила Национальная полиция Испании.
Как подтвердили РИА Новости полицейские источники, речь идет о Леване Абуладзе (он же - Леван Сухумский). В декабре прошлого года Сухумский скрылся из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет.
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Задержание было произведено в тот момент, когда этот человек пытался въехать в Испанию по фальшивому украинскому паспорту.
Как предполагает полиция, из Испании этот человек собирался "продолжить руководить своей организацией анонимно". В расследовании участвовала также полиция Грузии, говорится в релизе.
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