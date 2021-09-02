https://ria.ru/20210902/wildberries-1748436468.html

Глава ВТБ прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries

Глава ВТБ прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries - РИА Новости, 02.09.2021

Глава ВТБ прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries

Предоставление онлайн-ритейлером Wildberries скидки за оплату покупок картой "Мир" через систему быстрых платежей или SberPay является единичным случаем для... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:47

2021-09-02T21:47

2021-09-02T21:59

экономика

технологии

владивосток

андрей костин (банкир)

втб

дальневосточный федеральный университет

wildberries

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Предоставление онлайн-ритейлером Wildberries скидки за оплату покупок картой "Мир" через систему быстрых платежей или SberPay является единичным случаем для рынка РФ, а ритейлеру и иностранным платежным системам Visa и Mastercard удастся договориться, заявил глава ВТБ Андрей Костин.Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", системы быстрых платежей и сервиса SberPay, пояснив, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера.Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар. Во вторник ритейлер заявил, что, несмотря на оказываемое давление, банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам."Жизнь меняется, платёжные системы должны внедрить изменения в методах, условиях платёжных систем. Я думаю, что они рано или поздно договорятся", - прокомментировал Костин данную тему журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.На вопрос есть ли риски, что примеру Wildberries последуют другие крупные торговые площадки, Костин ответил: "Пока такой информации не имеем"."Я думаю, что пока это единичный случай. Но у них (Wildberries - ред.) есть свои аргументы. Я думаю, что у Wildberries не было задачи продвигать российское и обязательно гробить, просто ставки очень высокие реально у этих систем западных, они на Западе же столько не берут, сколько здесь", - сказал Костин.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

https://ria.ru/20210831/wildberries-1747959832.html

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экономика, технологии, владивосток, андрей костин (банкир), втб, дальневосточный федеральный университет, wildberries, россия