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https://ria.ru/20210902/wildberries-1748436468.html
Глава ВТБ прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
Глава ВТБ прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries - РИА Новости, 02.09.2021
Глава ВТБ прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
Предоставление онлайн-ритейлером Wildberries скидки за оплату покупок картой "Мир" через систему быстрых платежей или SberPay является единичным случаем для... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:47
2021-09-02T21:59
экономика
технологии
владивосток
андрей костин (банкир)
втб
дальневосточный федеральный университет
wildberries
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Предоставление онлайн-ритейлером Wildberries скидки за оплату покупок картой "Мир" через систему быстрых платежей или SberPay является единичным случаем для рынка РФ, а ритейлеру и иностранным платежным системам Visa и Mastercard удастся договориться, заявил глава ВТБ Андрей Костин.Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", системы быстрых платежей и сервиса SberPay, пояснив, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера.Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар. Во вторник ритейлер заявил, что, несмотря на оказываемое давление, банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам."Жизнь меняется, платёжные системы должны внедрить изменения в методах, условиях платёжных систем. Я думаю, что они рано или поздно договорятся", - прокомментировал Костин данную тему журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.На вопрос есть ли риски, что примеру Wildberries последуют другие крупные торговые площадки, Костин ответил: "Пока такой информации не имеем"."Я думаю, что пока это единичный случай. Но у них (Wildberries - ред.) есть свои аргументы. Я думаю, что у Wildberries не было задачи продвигать российское и обязательно гробить, просто ставки очень высокие реально у этих систем западных, они на Западе же столько не берут, сколько здесь", - сказал Костин.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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экономика, технологии, владивосток, андрей костин (банкир), втб, дальневосточный федеральный университет, wildberries, россия
21:47 02.09.2021 (обновлено: 21:59 02.09.2021)
 
Глава ВТБ прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries

Глава ВТБ Костин: скидка Wildberries за оплату картами "Мир" является единичным случаем

© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкРесепшн и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Предоставление онлайн-ритейлером Wildberries скидки за оплату покупок картой "Мир" через систему быстрых платежей или SberPay является единичным случаем для рынка РФ, а ритейлеру и иностранным платежным системам Visa и Mastercard удастся договориться, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", системы быстрых платежей и сервиса SberPay, пояснив, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера.
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 11:47
Банки опровергли заявления о нарушении Wildberries правил платежных систем
Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар. Во вторник ритейлер заявил, что, несмотря на оказываемое давление, банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам.
"Жизнь меняется, платёжные системы должны внедрить изменения в методах, условиях платёжных систем. Я думаю, что они рано или поздно договорятся", - прокомментировал Костин данную тему журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.
На вопрос есть ли риски, что примеру Wildberries последуют другие крупные торговые площадки, Костин ответил: "Пока такой информации не имеем".
"Я думаю, что пока это единичный случай. Но у них (Wildberries - ред.) есть свои аргументы. Я думаю, что у Wildberries не было задачи продвигать российское и обязательно гробить, просто ставки очень высокие реально у этих систем западных, они на Западе же столько не берут, сколько здесь", - сказал Костин.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
Первый день Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
1 из 17

Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Первые сессии посвящены развитию Арктики, отношениям России с Монголией и сотрудничеству со странами АСЕАН.

Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
2 из 17

Первые сессии посвящены развитию Арктики, отношениям России с Монголией и сотрудничеству со странами АСЕАН.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

ВЭФ проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Робот-консультант Промобот v4, представленный на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
3 из 17

ВЭФ проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Основная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

 Посетительница на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
4 из 17

Основная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Мероприятие организовали в смешанном формате, часть гостей примут участие в форуме онлайн.

Посетители на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 17

Мероприятие организовали в смешанном формате, часть гостей примут участие в форуме онлайн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На первых сессиях ВЭФ затронули вызовы для рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма и перспективы повышения ВРП.

Сессия Молодые и умные: города будущего на Дальнем Востоке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 17

На первых сессиях ВЭФ затронули вызовы для рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма и перспективы повышения ВРП.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участники бизнес-диалога "Россия–АСЕАН" обсудили сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей промышленности и туризме.

Участники сессии Бизнес-диалог Россия - АСЕАН в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 17

Участники бизнес-диалога "Россия–АСЕАН" обсудили сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей промышленности и туризме.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Спикеры обратили внимание на то, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.

Волонтер с информационной табличкой на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
8 из 17

Спикеры обратили внимание на то, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Форум имеет большое практическое значение для Дальнего Востока.

Посетители на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 17

Форум имеет большое практическое значение для Дальнего Востока.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Руководители регионов планируют подписать на форуме соглашения, которые помогут развитию Дальнего Востока.

Посетитель на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
10 из 17

Руководители регионов планируют подписать на форуме соглашения, которые помогут развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что основные соглашения запланированы в сфере переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта и логистики.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
11 из 17

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что основные соглашения запланированы в сфере переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта и логистики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме соглашения примерно на 25 миллиардов рублей.

Стенд Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по России (Роспотребнадзор) на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 17

Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме соглашения примерно на 25 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона.

Посетители на отраслевой выставке Добро пожаловать на Дальний Восток! в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 17

ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру.

Музыканты играют на улице во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум
14 из 17

ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Александр Кряжев

Программа ВЭФ состоит из четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток — новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".

Участник форума возле радиорубки Sputnik на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
15 из 17

Программа ВЭФ состоит из четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток — новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.

Стенд Министерства транспорта РФ на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
16 из 17

Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран.

Посетители в павильоне Сбера на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
17 из 17

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 17

Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 17

Первые сессии посвящены развитию Арктики, отношениям России с Монголией и сотрудничеству со странами АСЕАН.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 17

ВЭФ проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 17

Основная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
5 из 17

Мероприятие организовали в смешанном формате, часть гостей примут участие в форуме онлайн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
6 из 17

На первых сессиях ВЭФ затронули вызовы для рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма и перспективы повышения ВРП.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 17

Участники бизнес-диалога "Россия–АСЕАН" обсудили сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей промышленности и туризме.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
8 из 17

Спикеры обратили внимание на то, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
9 из 17

Форум имеет большое практическое значение для Дальнего Востока.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
10 из 17

Руководители регионов планируют подписать на форуме соглашения, которые помогут развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 17

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что основные соглашения запланированы в сфере переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта и логистики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 17

Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме соглашения примерно на 25 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 17

ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
14 из 17

ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
15 из 17

Программа ВЭФ состоит из четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток — новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".

© РИА Новости / Александр Кряжев
16 из 17

Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
17 из 17

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
 
ЭкономикаТехнологииВладивостокАндрей Костин (банкир)ВТБДальневосточный федеральный университетWildberriesРоссия
 
 
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