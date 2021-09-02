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Первый день Восточного экономического форума

Первый день Восточного экономического форума - РИА Новости, 02.09.2021

Первый день Восточного экономического форума

Во Владивостоке открылся VI Восточный экономический форум. В его программу включено более 70 деловых мероприятий. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:00

2021-09-02T10:00

2021-09-02T11:48

фото

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владимир путин

втб

дальневосточный федеральный университет

айсен николаев

экономическое сообщество асеан

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Во Владивостоке открылся VI Восточный экономический форум. В его программу включено более 70 деловых мероприятий.

чукотка

республика саха (якутия)

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2021

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