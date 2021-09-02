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МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021
МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу выступит по видеосвязи на церемонии открытия пленарного заседания Восточного экономического форума, сообщила в четверг... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:35
2021-09-02T05:35
2021-09-02T05:35
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мид кнр
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хуа чуньин
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ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу выступит по видеосвязи на церемонии открытия пленарного заседания Восточного экономического форума, сообщила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября по видеосвязи из Пекина примет участие и выступит с речью на церемонии открытия пленарного заседания Шестого Восточного экономического форума", - говорится в распространенном заявлении Хуа Чуньин.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ
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владивосток, китай, владимир путин, мид кнр, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, хуа чуньин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
Председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии пленарного заседания ВЭФ