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МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021
МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу выступит по видеосвязи на церемонии открытия пленарного заседания Восточного экономического форума, сообщила в четверг... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:35
2021-09-02T05:35
владивосток
китай
владимир путин
мид кнр
си цзиньпин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
хуа чуньин
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ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу выступит по видеосвязи на церемонии открытия пленарного заседания Восточного экономического форума, сообщила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября по видеосвязи из Пекина примет участие и выступит с речью на церемонии открытия пленарного заседания Шестого Восточного экономического форума", - говорится в распространенном заявлении Хуа Чуньин.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ
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владивосток, китай, владимир путин, мид кнр, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, хуа чуньин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:35 02.09.2021
 
МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ

Председатель КНР Си Цзиньпин выступит по видеосвязи на открытии пленарного заседания ВЭФ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу выступит по видеосвязи на церемонии открытия пленарного заседания Восточного экономического форума, сообщила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября по видеосвязи из Пекина примет участие и выступит с речью на церемонии открытия пленарного заседания Шестого Восточного экономического форума", - говорится в распространенном заявлении Хуа Чуньин.
Мужчины на территория кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ
 
ВладивостокКитайВладимир ПутинМИД КНРСи ЦзиньпинДальневосточный федеральный университетДальний ВостокХуа ЧуньинВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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