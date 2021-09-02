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Новак рассказал о реализации климатической политики в России
Новак рассказал о реализации климатической политики в России - РИА Новости, 02.09.2021
Новак рассказал о реализации климатической политики в России
Россия активно поддерживает мировую климатическую повестку, к 2030 году планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:58
2021-09-02T21:58
экономика
экология
природа
александр новак
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия активно поддерживает мировую климатическую повестку, к 2030 году планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности, рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона "Новое знание"."Я считаю, что климатическая повестка мировая, тот тренд, который сегодня есть, Россия активно поддерживает. Это подтверждается тем, что мы подписали Парижское соглашение (оно было заключено в 2015 году, вступило в силу для России в 2019 году - ред.), были заявлены со стороны России те показатели целевые, которые мы должны достигнуть. К 2030 году мы должны снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года… Я считаю, что мы полностью можем выйти… на нулевые или близкие к нулевым выбросы СО2", - отметил он.Новак уточнил, что на сегодняшний день нетто-выбросы СО2 в атмосферу в России составляют 1,6 миллиарда тонн, тогда как в конце 1990-х годов они достигали 3,1 миллиарда тонн.Он также отметил, что работа по снижению выбросов ведется по нескольким направлениям. "Мы говорим о повышении энергоэффективности, которая, в свою очередь, приводит к снижению потребления энергии... Второе – правительством утверждены "Наилучшие доступные технологии" (федеральный проект "Внедрение наилучших доступных технологий"- ред.), которыми должны пользоваться предприятия", - добавил он.Также Новак подчеркнул, что в России снижаются выбросы попутного нефтяного газа при добыче нефти и модернизируются электростанции."Сегодня мы увеличили показатель использования ПНГ (попутного нефтяного газа - ред.) до 85%. То есть всего 15% пока еще выбрасывается. Но в ближайшие годы мы должны будем прийти близко к 100%. Мы стимулируем наши компании, чтобы они попутный газ не сжигали, а закачивали либо в пласты, либо использовали при выработке электроэнергии... Мы занимаемся модернизацией электростанций… снижаем расходы топлива на выработку кВт.ч электроэнергии. За последние несколько лет такие расходы снизились на 10%", - добавил он."Есть очень много и других направлений, но хочу сказать, что это наша осмысленная политика, связанная с реализацией климатической политики, происходит целенаправленно, путем и принятия решений, и стимулирования наших компаний заниматься этими вопросами", - заключил Новак.
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экономика, экология, природа, александр новак, цены на нефть, россия
21:58 02.09.2021
 
Новак рассказал о реализации климатической политики в России

Вице-премьер Новак рассказал о предпринятых мерах по снижению выбросов СО2 в атмосферу

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия активно поддерживает мировую климатическую повестку, к 2030 году планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности, рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона "Новое знание".
"Я считаю, что климатическая повестка мировая, тот тренд, который сегодня есть, Россия активно поддерживает. Это подтверждается тем, что мы подписали Парижское соглашение (оно было заключено в 2015 году, вступило в силу для России в 2019 году - ред.), были заявлены со стороны России те показатели целевые, которые мы должны достигнуть. К 2030 году мы должны снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года… Я считаю, что мы полностью можем выйти… на нулевые или близкие к нулевым выбросы СО2", - отметил он.
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Новак уточнил, что на сегодняшний день нетто-выбросы СО2 в атмосферу в России составляют 1,6 миллиарда тонн, тогда как в конце 1990-х годов они достигали 3,1 миллиарда тонн.
Он также отметил, что работа по снижению выбросов ведется по нескольким направлениям. "Мы говорим о повышении энергоэффективности, которая, в свою очередь, приводит к снижению потребления энергии... Второе – правительством утверждены "Наилучшие доступные технологии" (федеральный проект "Внедрение наилучших доступных технологий"- ред.), которыми должны пользоваться предприятия", - добавил он.
Также Новак подчеркнул, что в России снижаются выбросы попутного нефтяного газа при добыче нефти и модернизируются электростанции.
"Сегодня мы увеличили показатель использования ПНГ (попутного нефтяного газа - ред.) до 85%. То есть всего 15% пока еще выбрасывается. Но в ближайшие годы мы должны будем прийти близко к 100%. Мы стимулируем наши компании, чтобы они попутный газ не сжигали, а закачивали либо в пласты, либо использовали при выработке электроэнергии... Мы занимаемся модернизацией электростанций… снижаем расходы топлива на выработку кВт.ч электроэнергии. За последние несколько лет такие расходы снизились на 10%", - добавил он.
"Есть очень много и других направлений, но хочу сказать, что это наша осмысленная политика, связанная с реализацией климатической политики, происходит целенаправленно, путем и принятия решений, и стимулирования наших компаний заниматься этими вопросами", - заключил Новак.
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