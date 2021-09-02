ЦИК пригласил Лигу арабских государств наблюдать за выборами в Госдуму
Глава ЦИК Памфилова пригласила Лигу арабских государств наблюдать за выборами в Госдуму
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и заместитель генсека Лиги арабских государств Хоссам Заки подписали протокол о сотрудничестве в избирательной сфере, Памфилова пригласила представителей ЛАГ наблюдать за выборами в Госдуму, сообщается на сайте ЦИК.
Отмечается, что стороны намерены совместно изучать деятельность национальных органов по обеспечению избирательных прав граждан, повышать уровень профессиональной подготовки организаторов выборов, изучать использование информационных технологий в избирательной сфере, развивать электоральную культуру участников избирательного процесса.
"Очень важно, что организация с ответственной международной позицией становится нашим партнером. Мы надеемся, что представители Лиги арабских государств в качестве наблюдателей смогут объективно оценить предстоящие выборы депутатов Государственной думы, убедиться в прозрачности избирательной системы и конкурентности выборов", - приводятся в сообщении слова Памфиловой.
Она пригласила представителей Лиги арабских государств принять участие в международном наблюдении на выборах, посетить в рамках мониторинга избирательные участки и центры общественного наблюдения.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".