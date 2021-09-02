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ЦИК пригласил Лигу арабских государств наблюдать за выборами в Госдуму

ЦИК пригласил Лигу арабских государств наблюдать за выборами в Госдуму - РИА Новости, 02.09.2021

ЦИК пригласил Лигу арабских государств наблюдать за выборами в Госдуму

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и заместитель генсека Лиги арабских государств Хоссам Заки подписали протокол о сотрудничестве в избирательной сфере,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:53

2021-09-02T17:53

2021-09-02T17:53

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выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и заместитель генсека Лиги арабских государств Хоссам Заки подписали протокол о сотрудничестве в избирательной сфере, Памфилова пригласила представителей ЛАГ наблюдать за выборами в Госдуму, сообщается на сайте ЦИК.Отмечается, что стороны намерены совместно изучать деятельность национальных органов по обеспечению избирательных прав граждан, повышать уровень профессиональной подготовки организаторов выборов, изучать использование информационных технологий в избирательной сфере, развивать электоральную культуру участников избирательного процесса."Очень важно, что организация с ответственной международной позицией становится нашим партнером. Мы надеемся, что представители Лиги арабских государств в качестве наблюдателей смогут объективно оценить предстоящие выборы депутатов Государственной думы, убедиться в прозрачности избирательной системы и конкурентности выборов", - приводятся в сообщении слова Памфиловой.Она пригласила представителей Лиги арабских государств принять участие в международном наблюдении на выборах, посетить в рамках мониторинга избирательные участки и центры общественного наблюдения.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, лига арабских государств, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова