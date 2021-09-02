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В Совфеде рассказали о потоке фейков о выборах
В Совфеде рассказали о потоке фейков о выборах - РИА Новости, 02.09.2021
В Совфеде рассказали о потоке фейков о выборах
В Совфеде отмечают увеличение потока фейковых новостей о российских выборах, по оценке экспертов, за две недели до голосования их количество составляет порядка... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:10
2021-09-02T16:09
политика
россия
андрей климов
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Совфеде отмечают увеличение потока фейковых новостей о российских выборах, по оценке экспертов, за две недели до голосования их количество составляет порядка 39 тысяч случаев, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."В период выборов неизбежен поток фейков. По данным нашим экспертов, уже порядка 38-39 тысяч таких случаев", - сказал Климов журналистам в четверг.Он подчеркнул, что в прошлые выборы это были цифры за весь период избирательной кампании, и "это не может не настораживать".Климов пояснил РИА Новости, что "фейки не обязательно конкретно про выборы". "Там не обязательно называется кандидат, партия, но в период избирательной кампании они создают определенное умонастроение и таким образом используются как пропаганда антироссийской направленности".Климов также обратился к политическим партиям и кандидатам с просьбой использовать только верифицированные факты, не повторять "подбрасываемые из вне разного рода тезисы, не направленные на рост безопасности нашей страны, наших граждан, благополучие людей".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210831/feyki-1747948365.html
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политика, россия, андрей климов, госдума рф, совет федерации рф
15:10 02.09.2021 (обновлено: 16:09 02.09.2021)
 
В Совфеде рассказали о потоке фейков о выборах

Сенатор Климов: число фейков о выборах составило порядка 39 тысяч случаев

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Совфеде отмечают увеличение потока фейковых новостей о российских выборах, по оценке экспертов, за две недели до голосования их количество составляет порядка 39 тысяч случаев, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"В период выборов неизбежен поток фейков. По данным нашим экспертов, уже порядка 38-39 тысяч таких случаев", - сказал Климов журналистам в четверг.
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Он подчеркнул, что в прошлые выборы это были цифры за весь период избирательной кампании, и "это не может не настораживать".
Климов пояснил РИА Новости, что "фейки не обязательно конкретно про выборы". "Там не обязательно называется кандидат, партия, но в период избирательной кампании они создают определенное умонастроение и таким образом используются как пропаганда антироссийской направленности".
Климов также обратился к политическим партиям и кандидатам с просьбой использовать только верифицированные факты, не повторять "подбрасываемые из вне разного рода тезисы, не направленные на рост безопасности нашей страны, наших граждан, благополучие людей".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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