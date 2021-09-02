https://ria.ru/20210902/vtb-1748400860.html

ВТБ намерен оставить "АГД-Даймондс" себе

ВТБ намерен оставить "АГД-Даймондс" себе - РИА Новости, 02.09.2021

ВТБ намерен оставить "АГД-Даймондс" себе

ВТБ считает, что есть хорошие шансы заключить мировое соглашение в рамках спора по сделке с алмазодобывающей компанией "АГД-Даймондс" и может оставить этот... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:07

2021-09-02T17:07

2021-09-02T17:07

экономика

владивосток

андрей костин (банкир)

втб

лукойл

архангельскгеолдобыча

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156092/60/1560926002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9d2dfca88da8b9a6f0fe72e25c9a345.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВТБ считает, что есть хорошие шансы заключить мировое соглашение в рамках спора по сделке с алмазодобывающей компанией "АГД-Даймондс" и может оставить этот актив себе, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ."Я думаю, что у нас есть хорошие шансы заключить мировое соглашение, которое будет одобрено опять же судом... Думаю, скорее всего, актив все-таки остается за группой ВТБ, чем кто-то будет выкупать его. Хотя раньше были и другие разговоры и возможности, но мне кажется, на сегодня в этом суть, что, скорее всего, мы продолжим управлять, и владеть главное, этим активом, и тогда уже вопрос, кому его продать, будет актуален или оставить его вообще", - сказал он.Костин заявил, что он не сторонник оставлять этот актив, потому что это дополнительный, абсолютно непрофильный бизнес."У нас была возможность в свое время реализовать его с неким дисконтом, но мои коллеги сказали, взяли обязательства, что деньги будут получены в 100%-ом размере со всеми процентами, поэтому я поддержал эту линию", - сказал Костин.По словам банкира, есть претенденты на этот актив."У нас действительно есть, по крайней мере, два предложения, мы их рассматриваем, но мы также готовы и дальше осуществлять контроль и управление компанией, что тоже возможно. Мы глубоко убеждены, что компания в состоянии вернуть весь долг", - заявил Костин.ФАС оспаривает состоявшуюся в мае 2017 года сделку, в результате которой ОПИ (единственный участник - "Открытие Холдинг") приобрело 100% акций АО "АГД Даймондс" (бывшей "Архангельскгеолдобычи") у "Лукойла" за 1,45 миллиарда долларов. "АГД Даймондс" занимается разработкой алмазного месторождения им В.П. Гриба.При этом стороны намерены завершить спор миром. Группа ВТБ участвовала в сделке в качестве консультанта со стороны покупателя и предоставляла кредитные средства для приобретения компании. В качестве обеспечения обязательств заемщика по кредиту "Открытие холдинг" предоставил в залог ВТБ 100% долей ОПИ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/vtb-1748397213.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, андрей костин (банкир), втб, лукойл, архангельскгеолдобыча