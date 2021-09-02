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Туризм
https://ria.ru/20210902/turizm-1748427081.html
В Турции заявили, что новые ограничения по COVID-19 не затронут туристов
В Турции заявили, что новые ограничения по COVID-19 не затронут туристов - РИА Новости, 02.09.2021
В Турции заявили, что новые ограничения по COVID-19 не затронут туристов
Новые ограничительные меры по коронавирусу, которые вводятся в Турции с 6 сентября, не распространяются на иностранных туристов, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:10
2021-09-02T20:10
туризм
реджеп тайип эрдоган
турция
эпидемия
туризм
коронавирус covid-19
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АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Новые ограничительные меры по коронавирусу, которые вводятся в Турции с 6 сентября, не распространяются на иностранных туристов, сообщили РИА Новости в МВД республики.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в стране с 6 сентября сделают обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры. Не прошедшие вакцинацию или не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей."Иностранные туристы под действие новых правил не подпадают. Однако данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции", - сообщили агентству в МВД республики.
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реджеп тайип эрдоган, турция, эпидемия, туризм, коронавирус covid-19
20:10 02.09.2021
 
В Турции заявили, что новые ограничения по COVID-19 не затронут туристов

МВД Турции: новые эпидемиологические меры не распространяются на туристов

© Depositphotos / I_g0rZhКанатная дорога Тюнектепе в Анталье, Турции
Канатная дорога Тюнектепе в Анталье, Турции - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Depositphotos / I_g0rZh
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АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Новые ограничительные меры по коронавирусу, которые вводятся в Турции с 6 сентября, не распространяются на иностранных туристов, сообщили РИА Новости в МВД республики.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в стране с 6 сентября сделают обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры. Не прошедшие вакцинацию или не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.
"Иностранные туристы под действие новых правил не подпадают. Однако данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции", - сообщили агентству в МВД республики.
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ТуризмРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияЭпидемияТуризмКоронавирус COVID-19
 
 
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