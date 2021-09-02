https://ria.ru/20210902/trutnev-1748350479.html
Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО
Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО - РИА Новости, 02.09.2021
Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предлагает распространить опыт Сахалинской области, где при рождении третьего ребенка выплачивают 1... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:21
2021-09-02T13:21
2021-09-02T13:21
экономика
владивосток
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_574edbe126479cc06a2f2e88af25c479.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предлагает распространить опыт Сахалинской области, где при рождении третьего ребенка выплачивают 1 миллион рублей, на все регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО). С такой инициативой вице-премьер выступил на совещании по развитию ДФО в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Как подчеркнул Трутнев, улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке - "важнейшая задача"."В Сахалинской области с 2014 года реализовывалась программа выплат в связи с рождением третьего ребенка. В течение трех лет Сахалин вышел с коэффициента рождаемости 1,5 на один из самых высоких показателей в стране - 2", - отметил полпред."Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас поддержать распространение опыта Сахалина на всю территорию Дальнего Востока, приняв решение о выплате при рождении третьего ребенка денежных средств в размере 1 миллиона рублей", - обратился Трутнев к президенту.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/razvitie-1748265053.html
https://realty.ria.ru/20210902/renovatsiya-1748346058.html
владивосток
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7e6de17bc9c94b7525bdce6f0d802610.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО
Полпред Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО