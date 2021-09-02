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Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО
Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО - РИА Новости, 02.09.2021
Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предлагает распространить опыт Сахалинской области, где при рождении третьего ребенка выплачивают 1... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:21
2021-09-02T13:21
экономика
владивосток
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предлагает распространить опыт Сахалинской области, где при рождении третьего ребенка выплачивают 1 миллион рублей, на все регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО). С такой инициативой вице-премьер выступил на совещании по развитию ДФО в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Как подчеркнул Трутнев, улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке - "важнейшая задача"."В Сахалинской области с 2014 года реализовывалась программа выплат в связи с рождением третьего ребенка. В течение трех лет Сахалин вышел с коэффициента рождаемости 1,5 на один из самых высоких показателей в стране - 2", - отметил полпред."Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас поддержать распространение опыта Сахалина на всю территорию Дальнего Востока, приняв решение о выплате при рождении третьего ребенка денежных средств в размере 1 миллиона рублей", - обратился Трутнев к президенту.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/razvitie-1748265053.html
https://realty.ria.ru/20210902/renovatsiya-1748346058.html
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экономика, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:21 02.09.2021
 
Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО

Полпред Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предлагает распространить опыт Сахалинской области, где при рождении третьего ребенка выплачивают 1 миллион рублей, на все регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО). С такой инициативой вице-премьер выступил на совещании по развитию ДФО в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Как подчеркнул Трутнев, улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке - "важнейшая задача".
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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Трутнев заявил о высокой рентабельности развития Дальнего Востока
"В Сахалинской области с 2014 года реализовывалась программа выплат в связи с рождением третьего ребенка. В течение трех лет Сахалин вышел с коэффициента рождаемости 1,5 на один из самых высоких показателей в стране - 2", - отметил полпред.
"Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас поддержать распространение опыта Сахалина на всю территорию Дальнего Востока, приняв решение о выплате при рождении третьего ребенка денежных средств в размере 1 миллиона рублей", - обратился Трутнев к президенту.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 13:03Восточный экономический форум
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ЭкономикаВладивостокЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университетДальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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