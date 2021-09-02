https://ria.ru/20210902/trutnev-1748350479.html

Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО

Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО - РИА Новости, 02.09.2021

Трутнев призвал распространить выплату на третьего ребенка на весь ДФО

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предлагает распространить опыт Сахалинской области, где при рождении третьего ребенка выплачивают 1... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:21

2021-09-02T13:21

2021-09-02T13:21

экономика

владивосток

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предлагает распространить опыт Сахалинской области, где при рождении третьего ребенка выплачивают 1 миллион рублей, на все регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО). С такой инициативой вице-премьер выступил на совещании по развитию ДФО в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Как подчеркнул Трутнев, улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке - "важнейшая задача"."В Сахалинской области с 2014 года реализовывалась программа выплат в связи с рождением третьего ребенка. В течение трех лет Сахалин вышел с коэффициента рождаемости 1,5 на один из самых высоких показателей в стране - 2", - отметил полпред."Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас поддержать распространение опыта Сахалина на всю территорию Дальнего Востока, приняв решение о выплате при рождении третьего ребенка денежных средств в размере 1 миллиона рублей", - обратился Трутнев к президенту.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/razvitie-1748265053.html

https://realty.ria.ru/20210902/renovatsiya-1748346058.html

владивосток

дальний восток

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экономика, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)