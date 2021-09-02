https://ria.ru/20210902/trutnev-1748331732.html
Трутнев рассказал о планах привлечения средств в экономику Дальнего Востока
Трутнев рассказал о планах привлечения средств в экономику Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021
Трутнев рассказал о планах привлечения средств в экономику Дальнего Востока
В экономику Дальнего Востока к 2030 году планируется привлечь 11 триллионов рублей, создать 360 тысяч рабочих мест, доложил вице-премьер, полпред президента РФ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:05
2021-09-02T12:05
2021-09-02T12:05
экономика
владивосток
владимир путин
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В экономику Дальнего Востока к 2030 году планируется привлечь 11 триллионов рублей, создать 360 тысяч рабочих мест, доложил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту России Владимиру Путину."К 2020 году мы планируем привлечь в экономику Дальнего Востока 11 триллионов рублей и создать 360 тысяч рабочих мест". - сказал Трутнев президенту в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Трутнев рассказал о планах привлечения средств в экономику Дальнего Востока
Полпред президента Трутнев: в экономику Дальнего Востока привлекут 11 триллионов рублей