https://ria.ru/20210902/trutnev-1748331732.html

Трутнев рассказал о планах привлечения средств в экономику Дальнего Востока

Трутнев рассказал о планах привлечения средств в экономику Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021

Трутнев рассказал о планах привлечения средств в экономику Дальнего Востока

В экономику Дальнего Востока к 2030 году планируется привлечь 11 триллионов рублей, создать 360 тысяч рабочих мест, доложил вице-премьер, полпред президента РФ... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:05

2021-09-02T12:05

2021-09-02T12:05

экономика

владивосток

владимир путин

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В экономику Дальнего Востока к 2030 году планируется привлечь 11 триллионов рублей, создать 360 тысяч рабочих мест, доложил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту России Владимиру Путину."К 2020 году мы планируем привлечь в экономику Дальнего Востока 11 триллионов рублей и создать 360 тысяч рабочих мест". - сказал Трутнев президенту в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/investory-1748330635.html

владивосток

дальний восток

россия

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экономика, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)