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https://ria.ru/20210902/trutnev-1748331732.html
Трутнев рассказал о планах привлечения средств в экономику Дальнего Востока
Трутнев рассказал о планах привлечения средств в экономику Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021
Трутнев рассказал о планах привлечения средств в экономику Дальнего Востока
В экономику Дальнего Востока к 2030 году планируется привлечь 11 триллионов рублей, создать 360 тысяч рабочих мест, доложил вице-премьер, полпред президента РФ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:05
2021-09-02T12:05
экономика
владивосток
владимир путин
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В экономику Дальнего Востока к 2030 году планируется привлечь 11 триллионов рублей, создать 360 тысяч рабочих мест, доложил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту России Владимиру Путину."К 2020 году мы планируем привлечь в экономику Дальнего Востока 11 триллионов рублей и создать 360 тысяч рабочих мест". - сказал Трутнев президенту в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:05 02.09.2021
 
Трутнев рассказал о планах привлечения средств в экономику Дальнего Востока

Полпред президента Трутнев: в экономику Дальнего Востока привлекут 11 триллионов рублей

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. В экономику Дальнего Востока к 2030 году планируется привлечь 11 триллионов рублей, создать 360 тысяч рабочих мест, доложил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту России Владимиру Путину.
"К 2020 году мы планируем привлечь в экономику Дальнего Востока 11 триллионов рублей и создать 360 тысяч рабочих мест". - сказал Трутнев президенту в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Флаги на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета во время проведения Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 12:02
Для инвесторов на Дальнем Востоке проработают льготы
 
ЭкономикаВладивостокВладимир ПутинЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университетДальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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