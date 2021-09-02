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Биография Микиса Теодоракиса

Биография Микиса Теодоракиса - РИА Новости, 02.09.2021

Биография Микиса Теодоракиса

Известный греческий композитор и политический деятель Микис Теодоракис родился 29 июля 1925 года на греческом острове Хиос. Отец его был государственным... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:07

2021-09-02T13:07

2021-09-02T13:07

справки

греция

микис теодоракис

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Известный греческий композитор и политический деятель Микис Теодоракис родился 29 июля 1925 года на греческом острове Хиос. Отец его был государственным служащим. Из-за его работы семья часто переезжала в разные города Греции. Пристрастие к музыке у Микиса проявилось в детстве. Сочинять песни начал в 12 лет. В 1939-1942 годах жил в городе Триполис, где в 1939 году создал оркестр губных гармошек, а в 1942 году – хор в церкви Святой Варвары. Теодоракис написал литургический гимн "Кассиани" и представил его публике Триполиса в этой же церкви. Работа была встречена с восторгом.В том же году опубликовал свой первый сборник стихов под псевдонимом Динос Маис, а также написал песни на известные тексты, одна из них стала песней греческого Морского Сопротивления. В годы Второй мировой войны (1939-1945) принимал участие в Движении Сопротивления, был в плену у нацистов. После освобождения вступил в ряды Коммунистической партии, был членом молодежного движения ЕПОN. Во время гражданской войны в Греции (1946-1949) Теодоракис из-за своих передовых идей был сослан в 1947 году на остров Икария, а в 1948 году – на остров Макронисос, где находился лагерь смерти для политических заключенных. Там он подвергался пыткам. В 1949 году Микиса Теодоракиса стараниями отца освободили как инвалида.В 1950 году Теодоракис окончил Афинскую консерваторию по классу композиции, в 1959 году – Парижскую консерваторию по классам музыкального анализа и дирижирования. С 1959 года жил в Греции, писал песни. В 1964-1967 годах был депутатом парламента от Единой демократической партии.После военного переворота в Греции 1967 года музыка Теодоракиса была запрещена, а сам он вскоре брошен в тюрьму. В 1968 году под давлением мировой общественности выпущен на свободу, однако в 1969 году был заключен в лагерь Оропос (под Афинами). Вследствие сильного международного давления Теодоракису в 1970 году было разрешено покинуть Грецию, и он уехал в Париж (Франция). В 1974 году, когда пал режим военной диктатуры, вернулся в Грецию. По возвращении начал проводить концерты, устраивать пресс-конференции, встречаться с различными политическими лидерами в попытке восстановить демократию в Греции. В 1976 году создал "Движение за культуру и мир". В 1981-1986 и 1989-1993 годах был членом парламента Греции.В 1990-1992 годах – министр без портфеля при премьер-министре Греции. В 1993-1994 годах был художественным руководителем оркестра и хора Греческого радио и телевидения.Теодоракис – автор опер, балетов, ораторий, симфоний, камерно-инструментальных сочинений, большинство из которых посвящены борьбе греков за освобождение от фашистской оккупации и гражданской войне в Греции (симфония No 1, народная опера "Песня погибшего брата", балеты "Антигона" и "Любовники из Теруэля" и др.).Всемирную известность композитору принесли песни "Мирт", "Гранатовое дерево", "Зазвучат колокола", "Куда мой мальчик улетел?", "Улыбающийся парень", танец "Сиртаки" из кинофильма "Грек Зорба" (1964) и другие сочинения, в которых использованы элементы греческого фольклора и византийские музыкальные наследия. Большинство песен Теодоракиса написано на стихи выдающихся греческих поэтов, в том числе Костаса Варналиса, Янниса Рицоса, Георгоса Сефериса, Ангелоса Сикелианоса.Его песни исполняли известные артисты, такие как группа "Битлз", Эдит Пиаф.Теодоракис написал более 20 книг: пять автобиографических и около 30, посвященных музыке, культуре, истории.Микис Теодоракис был широко известен в России. В 1959 году на Московском музыкальном фестивале он завоевал золотую медаль. В 1970 году ему была вручена премия Ленинского комсомола. В 1983 году за выдающиеся заслуги в борьбе за мир композитор был удостоен ордена Ленина. 2 июля 2007 года на церемонии, состоявшейся в российском посольстве в Афинах, Теодоракису был вручен орден Дружбы "За большой вклад в укрепление и развитие двухсторонних российско-греческих культурных связей".В апреле 2020 года композитор был награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".2 сентября 2021 года Микис Теодоракис скончался Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, греция, микис теодоракис