Греческий композитор Теодоракис награжден медалью к 75-летию Победы

Теодороакис не только известный политический деятель, но и всемирно известный композитор. Он автор многочисленных симфоний, популярных песен и танцев. В частности, Теодорокис написал музыку к танцу сиртаки из фильма "Грек Зорба", ставшему одним из символов Греции.