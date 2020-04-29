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75 лет Великой Победы
2020-04-29T07:06
https://ria.ru/20200429/1570716040.html
Греческий композитор Теодоракис награжден медалью к 75-летию Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570716011_0:230:2048:1382_1036x0_80_0_0_a8eb1f959268800edf19b2cbdae6b0c7.jpg
РИА Новости

Греческий композитор Теодоракис награжден медалью к 75-летию Победы

07:06 29.04.2020
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© РИА Новости / А. НагральянГреческий композитор и дирижер Микис Теодоракис
Греческий композитор и дирижер Микис Теодоракис
© РИА Новости / А. Награльян
Греческий композитор и дирижер Микис Теодоракис . Архивное фото
АФИНЫ, 29 апр - РИА Новости. Всемирно известный греческий композитор, участник движения греческого сопротивления в годы Второй мировой войны Микис Теодоракис награжден российской медалью к 75-летию Победы.
"Российская медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручена великому греческому композитору, члену греческого сопротивления Микису Теодоракису. Он награжден медалью в соответствии с указом президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении посольства России в Афинах на его странице в Facebook на греческом языке.
Посольство опубликовало фотографии медали и удостоверения к ней.
Теодороакис, которому скоро исполнится 95 лет, во время Второй мировой войны участвовал в движении сопротивления, был схвачен нацистами и подвергался пыткам. Во время Гражданской войны в Греции он был в концлагере на острове Макрониссос, где также подвергался пыткам.
Микис Теодоракис является лауреатом международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами".
Теодороакис не только известный политический деятель, но и всемирно известный композитор. Он автор многочисленных симфоний, популярных песен и танцев. В частности, Теодорокис написал музыку к танцу сиртаки из фильма "Грек Зорба", ставшему одним из символов Греции.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинГрецияАфиныВ мире
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