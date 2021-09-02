https://ria.ru/20210902/teodorakis-1748301801.html

Умер автор музыки к танцу сиртаки Микис Теодоракис

Умер автор музыки к танцу сиртаки Микис Теодоракис - РИА Новости, 02.09.2021

Умер автор музыки к танцу сиртаки Микис Теодоракис

Скончался всемирно известный греческий композитор Микис Теодоракис, ему было 96 лет, сообщило общественное телевидение ERT. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:14

2021-09-02T10:14

2021-09-02T12:44

культура

греция

культура

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АФИНЫ, 2 сен — РИА Новости. Скончался всемирно известный греческий композитор Микис Теодоракис, ему было 96 лет, сообщило общественное телевидение ERT.Он давно болел, в последние дни его здоровье резко ухудшилось."Греция сегодня скорбит. С нами больше нет человека, связанного с важнейшими моментами ее современной истории, великого композитора и борца", — передал телеканал, отметив, что музыкант оставил после себя бесценное наследие.Теодоракис писал во всех жанрах — от опер, симфонической и камерной музыки, ораторий, балета и церковного хора до музыки для старинной драмы, театра, кино, народной песни.Среди принесших ему мировую славу произведений "Сиртаки" из фильма "Грек Зорба", самая узнаваемая в мире греческая мелодия. Его песни исполняли известные артисты, такие как "Битлз", Эдит Пиаф.Во время Второй мировой Теодоракис участвовал в движении сопротивления, был в плену у нацистов, где подвергался пыткам. В Гражданскую войну в Греции находился в концлагере на острове Макрониссос.Он лауреат международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами".В апреле 2020 года композитору вручили медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20150409/1057679211.html

https://ria.ru/20200429/1570716040.html

греция

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культура, греция